IND vs AUS: टी20 सीरीज से पहले ट्रेविस हेड ने टीम इंडिया को दी खुली चुनौती, बोले- हम चल पड़े तो...

वनडे सीरीज जीतने के बाद ऑस्ट्रेलिया टीम अब बुधवार से कैनबरा में शुरू होने वाली पांच मैचों की T20I सीरीज़ में भारत से भिड़ने के लिए तैयार है. टीम के ओपनर ट्रेविस हेड ने कहा कि उनकी टीम अपनी आक्रामक बल्लेबाजी रणनीति को जारी रखेगी, क्योंकि उनके पास गहराई तक दमदार बल्लेबाजी लाइन-अप मौजूद है.

बता दें कि ऑस्ट्रेलियाई टीम में हेड, कप्तान मिचेल मार्श और जॉश इंग्लिस शीर्ष क्रम में हैं, जबकि मध्यक्रम में ग्लेन मैक्सवेल , टिम डेविड , मार्कस स्टॉयनिस , मिचेल ओवेन और मैथ्यू शॉर्ट जैसे पावर हिटर हैं. भले ही कैमरून ग्रीन इस सीरीज़ में नहीं खेलेंगे, फिर भी ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी बेहद मजबूत दिखाई देती है.

इस साल टी20 में पावरप्ले (Powerplay) के पहले छह ओवरों में ऑस्ट्रेलिया औसतन 61 रन बना रही है, जबकि उनका स्ट्राइक रेट 169.97 रहा है. जो उनकी आक्रामक सोच को दर्शाता है.

सीरीज से पहले क्या बोले ट्रेविस हेड

ट्रेविस हेड ने कहा, 'जब आपके पास हमारे जैसा पावर है, तो आपको शुरुआत से ही तेजी दिखानी होती है. आप नहीं चाहेंगे कि शुरुआती ओवरों में ज्यादा गेंदें खर्च हों, जब आपके पीछे टिम डेविड, स्टॉयनिस, इंग्लिस, ग्रीन और मैक्सवेल जैसे बल्लेबाज़ हों. हमारे पास जबरदस्त पावर है.'

पिछले कुछ वर्षों में जहां टीमें शीर्ष तीन में एक एंकर बल्लेबाज रखती थीं, वहीं अब टीमें हर चरण में आक्रामक बल्लेबाजों को प्राथमिकता दे रही हैं. IPL में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) जैसी टीमों ने इसी रणनीति से सफलता हासिल की थी.

पिछले टी20 वर्ल्ड कप के बाद ऑस्ट्रेलिया ने अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया है. अब टीम 10 रन प्रति ओवर से अधिक की गति से रन बना रही है. भारत के खिलाफ भी टीम इसी रवैये के साथ उतरेगी.

हेड ने कहा, 'अगर हम शुरुआत में चल पड़े, तो हम कोई भी स्कोर बना सकते हैं. हमारा लक्ष्य पावरप्ले का पूरा फायदा उठाना है. हम लापरवाह नहीं बनना चाहते, लेकिन कभी-कभी ऐसा लगेगा कि हम जोखिम ले रहे हैं . असल में वही हमारी ताकत है.'

