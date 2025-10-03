'भारत के लिए तैयार कर रहा...', मेंटर युवराज सिंह की सलाह ने बदली अभिषेक शर्मा की जिंदगी, खुद सुनाई सक्सेस स्टोरी

एशिया कप 2025 में भारतीय टीम की खिताबी जीत में सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा की अहम भूमिका रही. अभिषेक ने 7 मैचों में 314 रन बनाए और उन्हें 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' चुना गया. अभिषेक शर्मा के करियर को निखारने में टीम इंडिया के पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह की अहम भूमिका रही है. युवराज ने ही अभिषेक को ट्रेन किया है और उन्हें भारतीय टीम के लिए तैयार किया है.

अब अभिषेक शर्मा ने बताया है कि कैसे युवराज सिंह ने मुश्किल दौर में उन्हें संभाला और बड़ा लक्ष्य दिखाया. अभिषेक और युवराज का रिश्ता गुरु-शिष्य जैसा है. अभिषेक ने कहा कि एक समय ऐसा था जब उनका प्रदर्शन उम्मीदों के मुताबिक नहीं था और आईपीएल में वह लगातार प्लेइंग-11 से बाहर रहते थे.

अभिषेक शर्मा ने ब्रेकफास्ट विद 'चैंपियंस' में गौरव कपूर से कहा, 'मैं उनका (युवराज) बहुत आभारी हूं. लॉकडाउन के दौरान हम उनके घर पर कैम्प लगाते थे. मेरे अलावा शुभमन गिल, प्रभसिमरन सिंह और अनमोलप्रीत उसमें शामिल होते थे. असल में मुझे इसकी जरूरत थी. हम फ्लाइट से जा रहे थे और मैंने पाजी (युवराज) से पूछा कि क्या हम कुछ दिनों के लिए कैम्प लगा सकते हैं. उन्होंने तुरंत ही हां कह दिया था. सच कहूं तो मैं उस समय मैं थोड़ा संघर्ष कर रहा था. मैं आईपीएल में भी निरंतर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहा था और टीम की एकादश में भी नहीं था. शुभमन पहले से ही भारत के लिए खेल रहा था. मैं खुद से कहता था कि थोड़ा लेट हो गया हूं, मैं पीछे रह गया हूं.'

Advertisement

'आईपीएल के लिए तैयार नहीं कर रहा...'

अभिषेक शर्मा कहते हैं, 'फिर पाजी ने मुझे लंच के लिए बुलाया. उन्होंने कहा कि तुम्हें स्टेट टीम के लिए या आईपीएल (इंडियन प्रीमियर लीग) के लिए तैयार नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हें भारतीय टीम के लिए रेडी कर रहा हूं. पाजी ने कहा कि तुम्हें भारत के लिए मैच जिताने हैं, इसे लिखकर रख लो. अगले दो-तीन साल में तुम इंडिया टीम में रहोगे.'

Abhishek Sharma talking about the kind of impact Yuvraj Singh had on him as a child and the way Yuvraj Singh cares and helps him, Shubman and other Punjab Cricketers' gameplay !!!pic.twitter.com/HYsQUQUK0H — S𝚎𝚗𝚗 🍻 (@sanskaaari_af) October 2, 2025

युवराज की यह बात सुनकर अभिषेक शर्मा का पूरा नजरिया बदल गया और आत्मविश्वास वापस आया. अभिषेक ने कहा कि जब उनके मेंटर युवराज सिंह ने उनसे यह बातें कहीं, तो उन्हें यकीन हो गया कि उनमें क्षमता है. अभिषेक कहते हैं, 'अगर वह कह रहे हैं कि मैं इंडिया के लिए तैयार हूं, तो इसका मतलब है कि उन्हें मुझ पर भरोसा है. इसके बाद मुझे लगा कि मेरा लक्ष्य बड़ा है. मुझे भारत के लिए खेलना है और मैच जिताने हैं.'

अभिषेक शर्मा ने खुलासा किया कि सनराइजर्स हैदराबाद (SRH( में हेड कोच डेनियल विटोरी और कप्तान पैट कमिंस का खिलाड़ियों को लेकर अलग-अलग अंदाज है. विटोरी खिलाड़ियों से पूछते हैं कि क्या उन्हें किसी खास गेंदबाजों को खेलने में परेशानी है, ताकि उसी हिसाब से रणनीति बनाई जा सके. वहीं कप्तान पैट कमिंस बल्लेबाजों को पूरी आजादी देते हैं.

Advertisement

"HIT, HIT,HIT"



Abhishek Sharma Reveals SRH & Pat Cummins Mindset While Batting 🔥🏏 pic.twitter.com/c1xdXFP1we — Haydos🛡️ (@diablo_kells) October 2, 2025

अभिषेक शर्मा ने कहा, 'अगर हमारी टीम का स्कोर 50/6 हो, तो कमिंस की सोच होती है कि अगला बल्लेबाज निडर होकर बल्लेबाज़ी करे. कमिंस चाहते हैं कि बल्लेबाज शॉट खेलते हुए आउट हो. उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, अगर टीम 100 रन पर ऑलआउट हो जाए, लेकिन वो 160-170 का स्कोर नहीं चाहते हैं. बल्लेबाज को छह गेंदों में छह छक्के मारने का मन है, तो वो मारो. कमिंस चाहते हैं कि टीम इसी तरह की क्रिकेट के लिए जानी जाए.'

---- समाप्त ----