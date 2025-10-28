श्रेयस अय्यर की अब कैसी है हालत, सूर्यकुमार यादव ने दिया हेल्थ अपडेट, कहा-वो मैसेज का जवाब...

श्रेयस अय्यर जो ICU में भर्ती हैं, उनकी हालत कैसी है? इसे लेकर भारतीय टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने बड़ा अपडेट दिया है. भारतीय टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टी20 मैच से पहले श्रेयस की हेल्थ को लेकर जानकारी दी. सिडनी क्रिकेट ग्राउंड घायल हुए श्रेयस अय्यर की हालत अब स्थ‍िर है और वे खतरे से बाहर हैं.

मंगलवार (28 अक्टूबर) को प्री-मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूर्यकुमार ने अय्यर की ताजा हेल्थ अपडेट साझा करते हुए बताया कि उन्हें सिडनी के एक अस्पताल के आईसीयू में भर्ती किया गया था.

दरअसल, श्रेयस एलेक्स कैरी का कैच पकड़ते वक्त श्रेयस अय्यर बुरी तरह गिर पड़े और उनकी पसलियों में गंभीर चोट लग गई. बैकवर्ड पॉइंट पर उन्होंने शानदार कैच तो पकड़ लिया, लेकिन इसके बाद उठ नहीं पाए. भारतीय टीम के मेडिकल स्टाफ तुरंत मैदान पर पहुंचा और अय्यर को स्ट्रेचर पर बाहर ले जाया गया. बाद में पता चला कि गिरने के दौरान उनके प्लीहा (spleen) में गहरी चोट आई है, जिसके चलते उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया.

जब सूर्यकुमार यादव से श्रेयस अय्यर की सेहत को लेकर ताजा जानकारी पूछी गई, तो कप्तान ने बताया कि अय्यर अब स्थिर हैं और उनके भेजे गए मैसेज का जवाब भी दे रहे हैं. सूर्यकुमार ने कहा कि अय्यर को कुछ और दिनों तक डॉक्टरों की निगरानी में रखा जाएगा, लेकिन फिलहाल वे खतरे से बाहर हैं.

Advertisement

सूर्यकुमार यादव ने कहा, “पहले दिन जब मुझे पता चला कि श्रेयस घायल हो गया है, तो मैंने तुरंत उसे फोन किया. लेकिन पता चला कि उसके पास फोन नहीं है. फिर मैंने फिजियो से बात की, उन्होंने बताया कि वह स्थिर है. पहले दिन कुछ कहा नहीं जा सकता था, लेकिन पिछले दो दिनों से मेरी उससे बात हो रही है, और वह फोन पर जवाब दे रहा है. अगर वह जवाब दे रहा है, तो इसका मतलब है कि वह ठीक है. डॉक्टर उसके साथ हैं, उसकी हालत बेहतर दिख रही है. हालांकि, अगले कुछ दिनों तक वह निगरानी में रहेगा. लेकिन यह अच्छी बात है कि वह जवाब दे रहा है.”

राजीव शुक्ला ने बताया श्रेयस ICU से बाहर

BCCI उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने इंडिया टुडे को बताया कि श्रेयस अय्यर, जो पहले आईसीयू में थे, अब आईसीयू से बाहर हैं और उन्हें प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर दिया गया है. डॉक्टर लगातार उनकी सेहत पर नजर रख रहे हैं और अय्यर की स्थिति अब स्थिर है. उन्हें कुछ और दिनों तक अस्पताल में रहना होगा.

श्रेयस अय्यर को क्या चोट लगी?

जब श्रेयस अय्यर मैदान पर गिरे और उठ नहीं पाए, तो शुरुआत में लगा कि उनकी पसलियों में चोट लगी है. लेकिन बाद में जांच में पता चला कि मामला उससे कहीं ज्यादा गंभीर है. अस्पताल ले जाने के बाद बीसीसीआई ने जानकारी दी कि अय्यर को कैच लेते वक्त प्लीहा (spleen) में चोट लगी है.

Advertisement

प्लीहा (Spleen) क्या होती है?

प्लीहा शरीर के बाएं हिस्से में, पसलियों के ठीक नीचे मौजूद एक नरम और मुट्ठी के आकार का अंग होता है. इसका मुख्य काम शरीर को इंफेक्शन से बचाना और खून को फिल्टर करना है. यानी पुराने या खराब हो चुके लाल रक्त कोशिकाओं को हटाना. इसमें बहुत सारे रक्त वाहिकाएं होती हैं, इसलिए यह शरीर के सबसे नाजुक अंगों में से एक माना जाता है.

अय्यर की चोट कितनी गंभीर है?

अय्यर की चोट को शुरू में मामूली समझा गया था, लेकिन प्लीहा में आई यह चोट गंभीर मानी जाती है क्योंकि इससे आंतरिक रक्तस्राव (internal bleeding) का खतरा रहता है. हालांकि, फिलहाल वे खतरे से बाहर हैं और उनकी हालत स्थिर है. डॉक्टरों ने उन्हें अगले कुछ दिनों तक आईसीयू में निगरानी में रखने की सलाह दी है, ताकि पूरी तरह से स्थिति नियंत्रित रहे.

श्रेयस अय्यर को ICU में क्यों रखा गया?

प्लीहा (spleen) की चोट मामूली से लेकर जानलेवा तक हो सकती है. यह इस पर निर्भर करता है कि अंग कितना फटा है और अंदरूनी खून बहाव कितना है. डॉक्टर सीटी स्कैन जैसी जांचों से चोट की गहराई का पता लगाते हैं.हल्की चोट के मामलों में प्लीहा पर सिर्फ मामूली खरोंच या झटका होता है, जो अपने आप ठीक हो सकता है. लेकिन अगर चोट ज्यादा गहरी हो और अंदरूनी खून बहना शुरू हो जाए, तो स्थिति गंभीर हो जाती है और आपातकालीन सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है.

Advertisement

श्रेयस अय्यर के मामले में अच्छी बात यह रही कि चोट “self-contained” थी, यानी प्लीहा में गहरा फटाव नहीं हुआ था और खून का बहाव नियंत्रित था. इसी वजह से डॉक्टरों ने ऑपरेशन की जरूरत नहीं समझी, लेकिन निगरानी के लिए उन्हें ICU में रखा गया.

बीसीसीआई के मुताबिक, चोट के नेचर को देखते हुए यह फैसला एहतियात के तौर पर लिया गया, क्योंकि प्लीहा से जुड़ी चोटों में शुरुआती 24-48 घंटे बेहद अहम होते हैं. इस दौरान डॉक्टर लगातार स्कैन और टेस्ट के जरिए यह सुनिश्चित करते हैं कि शरीर में कोई नई ब्लीडिंग न हो. अगर हालत स्थिर रहती है, तो मरीज को धीरे-धीरे सामान्य गतिविधियां करने की अनुमति दी जाती है. आमतौर पर ऐसे मामलों में मरीज को करीब एक हफ्ते तक अस्पताल में निगरानी में रखा जाता है, उसके बाद छुट्टी दी जाती है, लेकिन पूरी तरह सामान्य होने में कुछ महीने लगते हैं.

अय्यर को ठीक होने में कितना वक्त लगेगा?

प्लीहा को पूरी तरह ठीक होने में लगभग 6 से 12 हफ्ते लगते हैं. इस दौरान डॉक्टर किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी, टकराव या भारी व्यायाम से सख्ती से परहेज करने की सलाह देते हैं, क्योंकि जरा सी चोट भी दोबारा खून बहने का खतरा बढ़ा सकती है. इसका मतलब है कि श्रेयस अय्यर करीब तीन महीने तक क्रिकेट से दूर रह सकते हैं. जब डॉक्टर यह सुनिश्चित कर लेंगे कि प्लीहा पूरी तरह से ठीक हो गया है और स्कैन में कोई समस्या नहीं है, तब वे ट्रेन‍िंग करेंगे और धीरे-धीरे पूर्ण फिटनेस की ओर लौटेंगे.

Advertisement

---- समाप्त ----