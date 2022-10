India vs Sri lanka Women's Asia Cup Final: एशिया कप फाइनल... भारतीय महिला टीम की दबंगई, श्रीलंका को बुरी तरह रौंद बनी चैम्पियन

India vs Sri lanka Women's Asia Cup Final: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने एक बार फिर एशिया में अपनी दबंगई साबित कर दी है. शनिवार (15 अक्टूबर) को महिला एशिया कप 2022 का फाइनल मुकाबला भारत और श्रीलंका के बीच खेला गया. इसमें टीम इंडिया ने श्रीलंकाई टीम को 8 विकेट से बुरी तरह हराया है.

श्रीलंका को हराने के साथ ही भारतीय महिला टीम ने एशिया कप के इतिहास में 7वीं बार खिताब जीता है. जबकि बड़ी बात ये है कि अब तक एशिया कप के 8 ही सीजन हुए हैं. यानी एक सीजन छोड़कर हर बार भारतीय टीम ही चैम्पियन रही है. एक सीजन बांग्लादेश ने पिछली बार ही जीता था.

भारत की कहर बरपाती गेंदबाजी में श्रीलंका ढेर

बता दें कि इस बार महिला एशिया कप बांग्लादेश की मेजबानी में खेला गया. फाइनल समेत सभी मुकाबले सिलहट में खेले गए. शनिवार को हुए फाइनल मैच में श्रीलंकाई टीम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया, जो एकदम गलत साबित हुआ. भारत की कहर बरपाती गेंदबाजी के आगे श्रीलंकाई टीम की एक नहीं चली. श्रीलंका ने 9 रन पर ही दो विकेट गंवा दिए थे और यह दोनों ही रनआउट हुए.

यानी भारतीय टीम ने फील्डिंग में भी श्रीलंकाई टीम को एकदम बैकफुट पर धकेल दिया. इसके बाद तेज गेंदबाज रेणुका सिंह ने 3 खिलाड़ियों को शिकार बनाकर श्रीलंकाई टीम पूरी तरह घुटनों पर ला दिया. बाकी काम स्पिनर राजेश्वरी गायकवाड़ और स्नेह राणा ने कर दिया. इन दोनों ने 2-2 विकेट अपने नाम किए.

