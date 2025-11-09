scorecardresearch
 

Feedback

क्या शुभमन गिल को एडजस्ट करने के चक्कर में बिगड़ रहा टीम इंडिया का कॉम्बिनेशन, संजू सैमसन की खता क्या थी ?

संजू सैसमन ने टी20 इंटरनेशनल में ओपनर के तौर पर अच्छा प्रदर्शन किया है. पिछले साल उनके बल्ले से टी20 इंटरनेशनल में तीन शतक निकले. अब जब उन्हें मिडिल ऑर्डर में खेलने का मौका मिला, तो उनका प्रदर्शन उतना खास नहीं रहा. ऑस्ट्रेलिया दौरे पर संजू केवल एक मैच में बैटिंग कर पाए.

Advertisement
X
संजू सैमसन की अब प्लेइंग-11 में जगह नहीं बन रही है (Photo: BCCI)
संजू सैमसन की अब प्लेइंग-11 में जगह नहीं बन रही है (Photo: BCCI)

भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज तो जीत ली, लेकिन टीम का कॉम्बिनेशन अब भी परफेक्ट नजर नहीं आ रहा है. टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय टीम का फर्स्ट चॉइस विकेटकीपर कौन होगा, ये भी तय नहीं है. कंगारुओं के खिलाफ टी20 सीरीज के पहले दो मैचों में संजू सैमसन प्लेइंग-11 का हिस्सा बने. कैनबरा टी20 मैच में बारिश के चलते संजू की बैटिंग नहीं आई. इसके बाद मेलबर्न टी20 में संजू तीसरे नंबर पर बैटिंग करने आए, जहां उनके बल्ले से 2 रन निकले. 

मेलबर्न टी20 में फ्लॉप शो के बाद संजू सैमसन की प्लेइंग-11 से छुट्टी हो गई. आखिरी तीन टी20 मैचों में विकेटकीपर जितेश शर्मा प्लेइंग-11 का हिस्सा बने, जिन्हें 5वें, छठे या सातवें नंबर पर बैटिंग के उपयुक्त विकल्प माना जा रहा है. जितेश ने होबार्ट टी20 में जरूर नाबाद 22 रन बनाए, लेकिन गोल्ड कोस्ट टी20 में उनका बल्ला बिल्कुल नहीं चला और वो केवल 3 रन जोड़ सके.

संजू सैमसन एशिया कप से पहले तक टी20 इंटरनेशनल में ओपनर के तौर पर शानदार प्रदर्शन कर रहे थे. संजू ने टी20 इंटरनेशनल में जो तीन शतक लगाए हैं, वो पिछले साल ओपनिंग करते हुए आए. दो शतक उन्होंने साउथ अफ्रीका और एक शतक बांग्लादेश के खिलाफ लगाया था. अब मिडिल ऑर्डर में उनपर भारतीय टीम मैनेजमेंट उतना भरोसा नहीं दिखा रही है.

सम्बंधित ख़बरें

Team India Players
AUS दौरा खत्म, अब कब होगा टीम इंडिया का अगला मैच, देखें शेड्यूल 
India_Win_T20_Series
बारिश से धुला गाबा T20 मैच, टीम इंडिया ने 2-1 से जीती टी20 सीरीज़ 
Rishabh Pant
टीम इंडिया की बढ़ी टेंशन... ऋषभ पंत फिर हुए चोटिल, छोड़ना पड़ा मैदान 
Team India
बारिश से धुल गया गाबा टी20... भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2-1 से जीती सीरीज 
Cheteshwar Pujara and Shah Rukh Khan
...जब SRK ने बचाया था पुजारा का करियर, पत्नी की किताब में हुआ खुलासा 

मिडिल ऑर्डर में संजू को बैटिंग रास नहीं आती
संजू सैमसन ने भारत के लिए 51 टी20 इंटरनेशनल मुकाबलों में 25.51 की औसत से 995 रन बनाए हैं, जिसमें तीन शतक और तीन अर्धशतक शामिल रहे. संजू ने टी20 इंटरनेशनल में ओपनर के तौर पर अच्छा किया है, लेकिन मिडिल ऑर्डर में वो फ्लॉप रहे हैं. संजू का मिडिल ऑर्डर में औसत 20.56 रहा है और वो सिर्फ 2 अर्धशतक जड़ पाए.

Advertisement

जब एशिया कप 2025 के जरिए शुभमन गिल की टी20 इंटरनेशनल में वापसी हुई, तो संजू सैमसन से ओपनिंग पोजीशन छिन गई. एशिया कप में संजू ने एक भी मैच में ओपनिंग नहीं की और शुभमन संग अभिषेक शर्मा ने भारतीय टीम के लिए शुरुआत की. शुभमन टेस्ट और वनडे टीम के कप्तान बन चुके हैं. वहीं टी20 इंटरनेशनल में भी उन्हें उप-कप्तानी सौंपी गई, जिसके चलते उनकी प्लइंग-11 में जगह पक्की हो गई. हालाकि टी20 इंटरनेशनल वापसी के बाद से शुभमन ने कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया. शुभमन ने इस साल 12 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 28.77 के एवरेज से 259 रन बनाए हैं. शुभमन ने इस दौरान एक भी अर्धशतक नहीं लगाया और 47 रन उनका बेस्ट रहा रहा.

देखा जाए तो शुभमन गिल को एडजस्ट करने के चक्कर में भारतीय टीम का संतुलन बिगड़ रहा है. एशिया कप के लिए टीम की घोषणा करते वक्त चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने कहा था कि संजू सैमसन को इसलिए मौका मिला क्योंकि शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल जैसे खिलाड़ी अनुपलब्ध थे. एशिया कप में शुभमन का प्रदर्शन संजू की तुलना में अच्छा नहीं रहा. शुभमन ने 7 पारियों में 21.16 की औसत से 127 रन बनाए. वहीं संजू ने चार पारियों में 33.00 की औसत से 132 रन स्कोर किए थे.

Advertisement

शुभमन गिल ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हालिया टी20 सीरीज में जरूर 5 पारियों में 44 की औसत से 132 रन बनाए, लेकिन वो उतने लय में नहीं दिखे. शुभमन का स्ट्राइक रेट भी ऑस्ट्रेलिया सीरीज में 136.08 का रहा. इसके उलट उनके साथी ओपनर अभिषेक शर्मा ने 161.38 की स्ट्राइक रेट से 163 रन स्कोर किए.

..तो अब टी20 टीम से ड्रॉप से हो जाएंगे संजू?
शुभमन गिल की वापसी के बाद संजू सैमसन प्लेइंग-11 में अब जगह नहीं बना पा रहे हैं, वो भी केवल मेलबर्न टी20 में खराब प्रदर्शन के बाद. संजू को प्लेइंग-11 में अपनी जगह वापस पाने का मौका मिलेगा या नहीं, ये तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ 9 दिसंबर से शुरू होने वाली पांच मैचों की टी20 सीरीज में पता लगेगा.

साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम की घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि संजू सैमसन स्क्वॉड का हिस्सा जरूर होंगे. वैसे उनकी प्लेइंग-11 में वापसी मुश्किल लग रही है.  अगर संजू को मौका मिलता है और वो उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे, तो उनकी टी20 टीम से छुट्टी हो सकती है. ऋषभ पंत, ध्रुव जुरेल जैसे विकेटकीपर शानदार फॉर्म में हैं और उनकी टी20 टीम में वापसी हो जाए, तो हैरत नहीं होनी चाहिए.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Advertisement