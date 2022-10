India vs Thailand Women's Asia Cup: महिला एशिया कप के फाइनल में भारतीय टीम, पाकिस्तान से हो सकती है टक्कर

India vs Thailand Women's Asia Cup 2022: बांग्लादेश में खेले जा रहे महिलाओं के एशिया कप 2022 सीजन में भारतीय महिला टीम ने धमाल मचाया हुआ है. टीम इंडिया ने गुरुवार (13 अक्टूबर) को खेले गए सेमीफाइनल में थाईलैंड को करारी शिकस्त दी. इसी के साथ 8वीं बार एशिया कप के फाइनल में जगह पक्की की है.

एशिया कप का फाइनल मुकाबला शनिवार (15 अक्टूबर) को खेला जाएगा. इस बार एशिया कप के सभी मैच बांग्लादेश के सिलहट में ही खेले गए हैं. फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया की टक्कर पाकिस्तान या श्रीलंका से हो सकती है. इन दोनों के बीच दूसरा सेमीफाइनल आज ही खेला जाएगा.

पिछले 7 में से भारतीय टीम ने 6 बार खिताब जीता

बता दें कि महिला एशिया कप का यह 8वां सीजन है और हर बार भारतीय टीम फाइनल में पहुंची है. इस दौरान टीम इंडिया ने 6 बार खिताब जीता है. पिछले सीजन में टीम इंडिया को फाइनल में बांग्लादेश ने शिकस्त दी थी. मगर इस बार भारतीय टीम के पास 7वीं बार खिताब जीतने का मौका है.

India storm into the final of #WomensAsiaCup2022 👏



🏏 Scorecard: https://t.co/oKQEC2eKqn



📸 @BCCIWomen pic.twitter.com/AhmKLBtelE