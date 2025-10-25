हर्षित राणा बने गेमचेंजर, फिर रोहित-कोहली ने किया प्रहार... सिडनी में भारत का 9 साल का सूखा खत्म, इन 5 कारणों ने दिलाई जीत

शुभमन गिल की अगुवाई में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी वनडे में 9 विकेट से शानदार जीत हासिल की. 25 अक्टूबर (शनिवार) को हुए इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय टीम को जीत के लिए 237 रनों का टारगेट दिया था, जिसे उसने 69 गेंद बाकी रहते हासिल कर लिया. भारतीय टीम तीन मैचों की वनडे सीरीज को पहले ही गंवा चुकी थी, ऐसे में उसने आखिरी मुकाबला जीत सम्मानजक तरीके से सीरीज का अंत किया.

सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (SCG) पर वनडे इंटरनेशनल में भारतीय टीम की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये सिर्फ तीसरी जीत रही. 9 साल बाद भारत इस मैदान पर ओडीआई मैच जीता है. इससे पहले सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर भारत की आखिरी ओडीआई जीत 23 जनवरी 2016 को आई थी. उसके बाद भारत ने इस मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध लगातार तीन ओडीआई मैच गंवाए, फिर ये जीत मिली. भारत ने इस मैदान पर ऑस्ट्रेलियाई टीम की वनडे इंटरनेशनल में लगातार 6 जीत का सिलसिला भी थाम दिया. भारत की जीत में इन 5 चीजों की अहम भूमिका रही.

हर्षित राणा की गेमचेंजिंग गेंदबाजी: ऑस्ट्रेलियाई टीम का स्कोर एक समय 33.3 ओवरों में चार विकेट पर 183 रन था. ऐसे में लग रहा था कि कंगारू टीम बड़ा स्कोर बना सकती है, लेकिन तेज गेंदबाज हर्षित राणा की अगुवाई में भारतीय गेंदबाजों ने शानदार खेल दिखाया. हर्षित ने 8.4 ओवरों की गेंदबाजी में सिर्फ 39 रन दिए और उन्होंने चार विकेट अपनी झोली में डाले. बाकी के गेंदबाजों (कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, वॉशिंगटन सुंदर, प्रसिद्ध कृष्णा और अक्षर पटेल) ने भी विकेट लिए.

रोहित शर्मा का अटैकिंग क्रिकेट: एडिलेड वनडे में 73 रनों की पारी खेलने के बाद रोहित शर्मा का आत्मविश्वास सातवें आसमान पर था. इस मैच में रोहित शुरुआत से आक्रामक मूड में नजर आ रहे थे. शुभमन गिल से साथ उनकी 69 रनों की ओपनिंग साझेदारी हुई, जिसमें भारतीय कप्तान ने केवल 24 रन बनाए थे. यानी ज्यादा योगदान रोहित का था. गिल के आउट होने के बाद भी रोहित रुके नहीं और अपने वनडे करियर का 33वां शतक जड़कर भारत की जीत आसान कर दी. रोहित ने 125 गेंदों का सामना करते हुए नाबाद 121 रनों की पारी खेली. इस दौरान उनके बल्ले से 13 चौके और तीन छक्के निकले.

किंग कोहली का भी दिखा स्वैग: विराट कोहली पहले दो मैचों में खाता नहीं खोल पाए थे, ऐसे में दबाव उनपर काफी था. कोहली ने जैसे ही पहला रन बनाया, उनका रिएक्शन देखने लायक था. उस रन के बाद मानो उनपर से सारा दबाव हट गया. फिर कोहली ने पसंदीदा शॉट्स लगाए. कोहली और रोहित शर्मा के बीच 168 रनों की नाबाद साझेदारी हुई. कोहली ने 81 गेंदों का सामना करते हुए नाबाद 74 रन बनाए, जिसमें सात चौके शामिल रहे.

ग्राउंड फील्डिंग रही शानदार: भारतीय टीम की फील्डिंग भी कुल मिलाकर इस मुकाबले में शानदार रही. श्रेयस अय्यर ने पीछे की ओर भागते हुए एलेक्स कैरी का शानदार कैच लिया. वहीं विराट कोहली ने भी चीते जैसी फुर्ती दिखाते हुए मैथ्यू शॉर्ट का कैच लपका. ये दोनों बल्लेबाज क्रीज पर टिक गए थे, ऐसे में इनके विकेट गिरने से ऑस्ट्रेलियाई टीम पर प्रेशर बना. रोहित शर्मा ने भी इस मुकाबले में दो कैच लपके, जिसके चलते उन्होंने ओडीआई में अपने 100 कैच भी पूरे कर लिए.

टॉस हारना रहा फायदेमंद: ऑस्ट्रेलिया ने इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया. ऑसट्रेलिया का ये निर्णय भी भारतीय टीम के लिए फायदेमंद रहा. कप्तान शुभमन गिल भी पहले गेंदबाजी ही करना चाहते थे. पहले दो मैचों में भारतीय टीम को पहले बैटिंग करने करना पड़ा था, जहां वो शुरुआती ओवर्स में संघर्ष करती दिखी थी. लेकिन सिडनी में भारत को चेज करना था, ऐसे में पिच तब तक बल्लेबाजी के लिए मुफीद हो चुकी थी. भारतीय बल्लेबाजों ने चेज में ऑस्ट्रेलिया को कोई मौका नहीं दिया.

