scorecardresearch
 

Feedback

हर्षित राणा बने गेमचेंजर, फिर रोहित-कोहली ने किया प्रहार... सिडनी में भारत का 9 साल का सूखा खत्म, इन 5 कारणों ने दिलाई जीत

भारतीय टीम ने सिडनी वनडे में जीत हासिल कर वनडे सीरीज का सुखद समापन किया. सिडनी वनडे में भारतीय टीम का प्रदर्शन तीनों डिपार्टमेंट अच्छा रहा. रोहित शर्मा के अलावा विराट कोहली भी इस मुकाबले में रंग में दिखाई दिए.

Advertisement
X
सिडनी वनडे में भारत ने ऑस्ट्रेलिया पर बड़ी जीत हासिल की. (Photo: Getty Images)
सिडनी वनडे में भारत ने ऑस्ट्रेलिया पर बड़ी जीत हासिल की. (Photo: Getty Images)

शुभमन गिल की अगुवाई में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी वनडे में 9 विकेट से शानदार जीत हासिल की. 25 अक्टूबर (शनिवार) को हुए इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय टीम को जीत के लिए 237 रनों का टारगेट दिया था, जिसे उसने 69 गेंद बाकी रहते हासिल कर लिया. भारतीय टीम तीन मैचों की वनडे सीरीज को पहले ही गंवा चुकी थी, ऐसे में उसने आखिरी मुकाबला जीत सम्मानजक तरीके से सीरीज का अंत किया.

यह भी पढ़ें: रोहित शर्मा ने जड़ा शतकों का अर्धशतक, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेंचुरी में कोहली-सचिन को छोड़ा पीछे

सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (SCG) पर वनडे इंटरनेशनल में भारतीय टीम की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये सिर्फ तीसरी जीत रही. 9 साल बाद भारत इस मैदान पर ओडीआई मैच जीता है. इससे पहले सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर भारत की आखिरी ओडीआई जीत 23 जनवरी 2016 को आई थी. उसके बाद भारत ने इस मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध लगातार तीन ओडीआई मैच गंवाए, फिर ये जीत मिली. भारत ने इस मैदान पर ऑस्ट्रेलियाई टीम की वनडे इंटरनेशनल में लगातार 6 जीत का सिलसिला भी थाम दिया. भारत की जीत में इन 5 चीजों की अहम भूमिका रही.

सम्बंधित ख़बरें

Rohit_Sharma_Centuries
ऑस्ट्रेलिया दौरे पर Rohit Sharma का जलवा, इंटरनेशनल क्रिकेट में पूरे किए 50 शतक 
Rohits bat roared as Australia lost by 9 wickets.
सिडनी में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से हराया, रोहित ने जड़ा शतक  
Virat Kohli and Rohit Sharma
'पता नहीं, दोबारा ऑस्ट्रेलिया आ पाएंगे...', जीत के बाद ROKO ने फैन्स को किया इमोशनल 
Rohit_Sharma_100_Catches
Rohit Sharma का कमाल, वनडे इंटरनेशनल में कंपलीट किए 100 कैच 
ROHIT SHARMA
रोहित शर्मा ने जड़ा शतकों का अर्धशतक, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेंचुरी में कोहली-सचिन को छोड़ा पीछे 

हर्षित राणा की गेमचेंजिंग गेंदबाजी: ऑस्ट्रेलियाई टीम का स्कोर एक समय 33.3 ओवरों में चार विकेट पर 183 रन था. ऐसे में लग रहा था कि कंगारू टीम बड़ा स्कोर बना सकती है, लेकिन तेज गेंदबाज हर्षित राणा की अगुवाई में भारतीय गेंदबाजों ने शानदार खेल दिखाया. हर्षित ने 8.4 ओवरों की गेंदबाजी में सिर्फ 39 रन दिए और उन्होंने चार विकेट अपनी झोली में डाले. बाकी के गेंदबाजों (कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, वॉशिंगटन सुंदर, प्रसिद्ध कृष्णा और अक्षर पटेल) ने भी विकेट लिए.

Advertisement

रोहित शर्मा का अटैकिंग क्रिकेट: एडिलेड वनडे में 73 रनों की पारी खेलने के बाद रोहित शर्मा का आत्मविश्वास सातवें आसमान पर था. इस मैच में रोहित शुरुआत से आक्रामक मूड में नजर आ रहे थे. शुभमन गिल से साथ उनकी  69 रनों की ओपनिंग साझेदारी हुई, जिसमें भारतीय कप्तान ने केवल 24 रन बनाए थे. यानी ज्यादा योगदान रोहित का था. गिल के आउट होने के बाद भी रोहित रुके नहीं और अपने वनडे करियर का 33वां शतक जड़कर भारत की जीत आसान कर दी. रोहित ने 125 गेंदों का सामना करते हुए नाबाद 121 रनों की पारी खेली. इस दौरान उनके बल्ले से 13 चौके और तीन छक्के  निकले.

यह भी पढ़ें: सिडनी वनडे में भारतीय टीम की धमाकेदार जीत, रोहित शर्मा का शतक, विराट कोहली भी चमके

किंग कोहली का भी दिखा स्वैग: विराट कोहली पहले दो मैचों में खाता नहीं खोल पाए थे, ऐसे में दबाव उनपर काफी था. कोहली ने जैसे ही पहला रन बनाया, उनका रिएक्शन देखने लायक था. उस रन के बाद मानो उनपर से सारा दबाव हट गया. फिर कोहली ने पसंदीदा शॉट्स लगाए. कोहली और रोहित शर्मा के बीच 168 रनों की नाबाद साझेदारी हुई. कोहली ने 81 गेंदों का सामना करते हुए नाबाद 74 रन बनाए, जिसमें सात चौके शामिल रहे.

Advertisement

ग्राउंड फील्डिंग रही शानदार: भारतीय टीम की फील्डिंग भी कुल मिलाकर इस मुकाबले में शानदार रही. श्रेयस अय्यर ने पीछे की ओर भागते हुए एलेक्स कैरी का शानदार कैच लिया. वहीं विराट कोहली ने भी चीते जैसी फुर्ती दिखाते हुए मैथ्यू शॉर्ट का कैच लपका. ये दोनों बल्लेबाज क्रीज पर टिक गए थे, ऐसे में इनके विकेट गिरने से ऑस्ट्रेलियाई टीम पर प्रेशर बना. रोहित शर्मा ने भी इस मुकाबले में दो कैच लपके, जिसके चलते उन्होंने ओडीआई में अपने 100 कैच भी पूरे कर लिए.

टॉस हारना रहा फायदेमंद: ऑस्ट्रेलिया ने इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया. ऑसट्रेलिया का ये निर्णय भी भारतीय टीम के लिए फायदेमंद रहा. कप्तान शुभमन गिल भी पहले गेंदबाजी ही करना चाहते थे. पहले दो मैचों में भारतीय टीम को पहले बैटिंग करने करना पड़ा था, जहां वो शुरुआती ओवर्स में संघर्ष करती दिखी थी. लेकिन सिडनी में भारत को चेज करना था, ऐसे में पिच तब तक बल्लेबाजी के  लिए मुफीद हो चुकी थी. भारतीय बल्लेबाजों ने चेज में ऑस्ट्रेलिया को कोई मौका नहीं दिया.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Gopalganj Election
    Advertisement