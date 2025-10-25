IND vs AUS: रोहित शर्मा ने जड़ा शतकों का अर्धशतक, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेंचुरी में कोहली-सचिन को छोड़ा पीछे

भारतीय दिग्गज खिलाड़ी रोहित शर्मा ने एक बार फिर साबित कर दिया कि ऑस्ट्रेलिया की कठिन परिस्थितियां भी उनके बल्ले के सामने टिक नहीं पातीं. सिडनी में खेले गए वनडे मुकाबले में रोहित ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया में अपना छठा वनडे शतक जड़ा. इसके साथ ही उन्होंने एक बड़ा माइलस्टोन हासिल किया. अब वह ऑस्ट्रेलिया में किसी विदेशी बल्लेबाज़ द्वारा सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. इसी के साथ रोहित शर्मा ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 50 शतक बना लिए हैं.

रोहित ने जड़ा शतकों का अर्धशतक

रोहित शर्मा ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अब 50 शतक पूरे कर लिए हैं. 12 शतक रोहित ने टेस्ट में बनाए हैं, जबकि 33 शतक रोहित ने वनडे में बना लिए हैं और टी20 में रोहित के बल्ले से 5 शतक आए हैं. यानी रोहित के बल्ले से कुल 50 शतक आए हैं.



ऑस्ट्रेलिया में विदेशी बल्लेबाज़ों द्वारा सबसे ज़्यादा वनडे शतक:

1️⃣ रोहित शर्मा – 6 शतक (33 पारियां)

2️⃣ विराट कोहली – 5 शतक (32 पारियां)

3️⃣ कुमार संगकारा – 5 शतक (49 पारियां)

किसी विपक्षी टीम के खिलाफ सबसे ज़्यादा वनडे शतक:

1️⃣ विराट कोहली – 10 बनाम श्रीलंका

2️⃣ विराट कोहली – 9 बनाम वेस्ट इंडीज

3️⃣ सचिन तेंदुलकर – 9 बनाम ऑस्ट्रेलिया

4️⃣ रोहित शर्मा – 9 बनाम ऑस्ट्रेलिया

फील्डिंग में भी रोहित ने किया कमाल

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (SCG) में हुए ओडीआई मुकाबले में रोहित शर्मा ने बतौर फील्डर भी शानदार प्रदर्शन किया है. भारतीय टीम के पूर्व कप्तान रोहित ने इस मुकाबले में दो कैच लपके. सबसे पहले रोहित ने हर्षित राणा की गेंद पर पहली स्लिप में मिचेल ओवेन का कैच लिया. फिर उन्होंने प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर शॉट मिडविकेट रीजन में नाथन एलिस का भी कैच पकड़ा.

नाथन एलिस का कैच लपककर रोहित शर्मा ने एक खास उपलब्धि हासिल की. रोहित ने वनडे इंटरनेशनल में अपने 100 कैच पूरे कर लिए. रोहित ऐसे छठे भारतीय हैं, जिन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है. रोहित से पहले विराट कोहली, मोहम्मद अजहरुद्दीन, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और सुरेश रैना ही ऐसा कर पाए थे.

भारत के लिए बतौर फील्डर सर्वाधिक कैच (ओडीआई)

164 विराट कोहली

156 मोहम्मद अजहरुद्दीन

140 सचिन तेंदुलकर

124 राहुल द्रविड़

102 सुरेश रैना

100 रोहित शर्मा

सिडनी वनडे में भारत की प्लेइंग-11: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा और मोहम्मद सिराज.

सिडनी वनडे में ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग-11: मिचेल मार्श (कप्तान), ट्रेविस हेड, मैथ्यू शॉर्ट, मैथ्यू रेनशॉ, एलेक्स कैरी (विकेटकीपर), कूपर कोनोली, मिच ओवेन, मिचेल स्टार्क, जोश हेजलवुड, नाथन एलिस और एडम जाम्पा.

