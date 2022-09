Amul T20 World Cup: टी-20 वर्ल्डकप में छाएगा अमूल, भारत नहीं इस टीम का बना स्पॉन्सर

टी-20 वर्ल्डकप शुरू होने में अब सिर्फ कुछ दिन का वक्त बचा है. लगभग सभी टीमों ने अपने स्क्वॉड का ऐलान कर दिया है और फाइनल तैयारियों में जुटी हैं. इस बीच भारत की मशहूर डेयरी कंपनी अमूल की भी टी-20 वर्ल्डकप में एंट्री हुई है. अमूल टी-20 वर्ल्डकप के लिए आयरलैंड क्रिकेट टीम की स्पॉन्सर बनी है, जिसका आधिकारिक ऐलान कर दिया गया है.



आयरलैंड क्रिकेट की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि अमूल को टी-20 वर्ल्डकप 2022 के लिए आयरलैंड पुरुष क्रिकेट टीम का मेन टीम स्पॉन्सर बनाया गया है. अमूल आपका स्वागत है, आयरलैंड क्रिकेट को इतनी सहायता देने के लिए शुक्रिया.

