scorecardresearch
 

Feedback

'लोगों का दिल जीतना असली इनाम...', नकवी से ट्रॉफी न लेने के विवाद पर बोले कप्तान सूर्या

सूर्या ब्रिगेड ने लगातार सात मैच जीते और उसने टूर्नामेंट अपने नाम किया. 28 सितंबर (रविवार) को खेले गए खिताबी मुकाबले में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 5 विकेट से परास्त किया. भारतीय टीम 9वीं एशिया कप जीतने में कामयाब रही है.

Advertisement
X
टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव (Photo: Reuters)
टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव (Photo: Reuters)

एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर टीम इंडिया ने खिताब अपने नाम किया. लेकिन मुकाबले के बाद मैदान पर बवाल तब शुरू हुआ जब टीम इंडिया के प्लेयर्स ने एशियन क्रिकेट काउंसिल (एसीसी) के चीफ मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया. बाद में टीम इंडिया ने ट्रॉफी नहीं ली. अब इस घटनाक्रम पर कप्तान सूर्यकुमार यादव का बयान आया सामने आया है.

कप्तान सूर्या ने न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में कहा, 'मैं इसे विवाद नहीं कहूंगा. अगर आपने देखा होगा, तो लोगों ने यहां-वहां ट्रॉफी की तस्वीरें पोस्ट की हैं. लेकिन असली ट्रॉफी तब होती है जब आप लोगों का दिल जीतते हैं, जो विश्वास आप कमाते हैं, सपोर्ट स्टाफ, उन्होंने जो भरोसा दिखाया है, जो लोग पर्दे के पीछे काम करते हैं, वही असली ट्रॉफी है. असली ट्रॉफी मैदान पर इतने सारे लोगों का काम और प्रयास है.'

बता दें कि  सूर्या ब्रिगेड ने लगातार सात मैच जीते और उसने टूर्नामेंट अपने नाम किया. 28 सितंबर (रविवार) को खेले गए खिताबी मुकाबले में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 5 विकेट से परास्त किया. भारतीय टीम 9वीं एशिया कप जीतने में कामयाब रही है.

यह भी पढ़ें: एश‍िया कप की 'अदृश्य ट्रॉफी' के साथ सूर्यकुमार यादव का आइकॉन‍िक सेल‍िब्रेशन, VIDEO देख पाक‍िस्तान जल-भुन जाएगा

सम्बंधित ख़बरें

Varun Chakravarthy
वरुण चक्रवर्ती ने मोहसिन नकवी को किया ट्रोल, चाय की प्याली संग मनाया जीत का जश्न 
Asia Cup: India wins, Pakistan loses, controversy over the trophy!
मैच में हार, तो ट्रॉफी लेकर क्यों भागा पाकिस्तान! देखें  
Asia Cup 2025
'इंडिया के जूते के बराबर...', हार पर झल्लाया पाकिस्तानी फैन, PAK मीडिया क्या बोली? 
Arshdeep, Harshit, Jitesh mimic Abrar Ahmed
तौबा तुम्हारे ये इशारे, आंख मटकाते ही PAK हारे... इस एक VIDEO से बुरी तरह घ‍िरे अबरार 
Asian Cricket Council (ACC) and Pakistan Cricket Board (PCB) chairman Mohsin Naqvi.
'अगर युद्ध गर्व का पैमाना है तो...', क्रिकेट में जीत को लेकर पीएम मोदी के ट्वीट पर झल्लाए मोहसिन नकवी 
Advertisement

सूर्या ने इंडियन आर्मी को दी अपनी मैच फीस

मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सूर्यकुमार यादव ने कहा कि वो व्यक्तिगत रूप से टूर्नामेंट के सभी सात मुकाबलों की अपनी मैच फीस भारतीय सेना को देना चाहते हैं. कप्तान सूर्या ने कहा कि इसे लेकर कोई कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए. भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI) की तरफ से टीम इंडिया के खिलाड़ियों को एक टी20 इंटरनेशनल मुकाबले के लिए 3 लाख रुपये की मैच फीस देता है. वहीं टेस्ट क्रिकेट के लिए यह रकम 15 लाख रुपये और वनडे इंटरनेशनल के लिए 6 लाख रुपये प्रति मैच है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement