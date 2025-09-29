'लोगों का दिल जीतना असली इनाम...', नकवी से ट्रॉफी न लेने के विवाद पर बोले कप्तान सूर्या

एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर टीम इंडिया ने खिताब अपने नाम किया. लेकिन मुकाबले के बाद मैदान पर बवाल तब शुरू हुआ जब टीम इंडिया के प्लेयर्स ने एशियन क्रिकेट काउंसिल (एसीसी) के चीफ मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया. बाद में टीम इंडिया ने ट्रॉफी नहीं ली. अब इस घटनाक्रम पर कप्तान सूर्यकुमार यादव का बयान आया सामने आया है.

कप्तान सूर्या ने न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में कहा, 'मैं इसे विवाद नहीं कहूंगा. अगर आपने देखा होगा, तो लोगों ने यहां-वहां ट्रॉफी की तस्वीरें पोस्ट की हैं. लेकिन असली ट्रॉफी तब होती है जब आप लोगों का दिल जीतते हैं, जो विश्वास आप कमाते हैं, सपोर्ट स्टाफ, उन्होंने जो भरोसा दिखाया है, जो लोग पर्दे के पीछे काम करते हैं, वही असली ट्रॉफी है. असली ट्रॉफी मैदान पर इतने सारे लोगों का काम और प्रयास है.'

#WATCH | Dubai, UAE: On India refused to accept the Asia Cup 2025 trophy from ACC chairman Mohsin Naqvi, Indian skipper Suryakumar Yadav says, "I won't call it controversy. If you have seen, people have posted photos of trophy here and there. But the real trophy is when you win… pic.twitter.com/v33vIktcdr — ANI (@ANI) September 29, 2025

बता दें कि सूर्या ब्रिगेड ने लगातार सात मैच जीते और उसने टूर्नामेंट अपने नाम किया. 28 सितंबर (रविवार) को खेले गए खिताबी मुकाबले में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 5 विकेट से परास्त किया. भारतीय टीम 9वीं एशिया कप जीतने में कामयाब रही है.

सूर्या ने इंडियन आर्मी को दी अपनी मैच फीस

मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सूर्यकुमार यादव ने कहा कि वो व्यक्तिगत रूप से टूर्नामेंट के सभी सात मुकाबलों की अपनी मैच फीस भारतीय सेना को देना चाहते हैं. कप्तान सूर्या ने कहा कि इसे लेकर कोई कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए. भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI) की तरफ से टीम इंडिया के खिलाड़ियों को एक टी20 इंटरनेशनल मुकाबले के लिए 3 लाख रुपये की मैच फीस देता है. वहीं टेस्ट क्रिकेट के लिए यह रकम 15 लाख रुपये और वनडे इंटरनेशनल के लिए 6 लाख रुपये प्रति मैच है.

