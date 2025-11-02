scorecardresearch
 

Feedback

VIDEO: टॉस जीतते ही खुशी से मैदान पर झूमने लगे कप्तान सूर्यकुमार यादव, AUS कप्तान ने भी लगाया गले

सूर्यकुमार यादव ने आखिरकार भारत की टॉस जीत का सिलसिला शुरू किया. एशिया कप 2025 से अब तक लगातार टॉस हारने के बाद उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टी20 में टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया.

Advertisement
X
होबार्ट में टॉस जीतते ही झूमने लगे सूर्यकुमार यादव (Photo: BCCI)
होबार्ट में टॉस जीतते ही झूमने लगे सूर्यकुमार यादव (Photo: BCCI)

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचौं की टी20 सीरीज का तीसरा मैच होबार्ट में खेला गया. इस मैच में टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीता. और टॉस जीतते ही उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा. वह मैदान पर ही झूमने लगे. विपक्षी कप्तान मिचेल मार्श ने भी उन्हें टॉस जीतने पर गले लगाकर बधाई दी. सूर्या की ये खुशी यूं ही नहीं थी. बल्कि उनका इस तरह खुश होना इसलिए लाजमी था, क्योंकि लंबे समय से टॉस का लक भारतीय टीम के साथ नहीं रहा है.

जानें टीम इंडिया का कैसा रहा है टॉस लक

भारतीय टीम वनडे इंटरनेशनल में लगातार 18 टॉस हार चुकी है, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है. उधर शुभमन गिल ने बतौर टेस्ट कप्तान लगातार 6 टॉस गंवाए. फिर वो इसी महीने वेस्टइंडीज के खिलाफ दिल्ली टेस्ट मैच में टॉस जीतने में कामयाब रहे थे. टी20 इंटरनेशनल में भारतीय टीम लगातार दो टॉस हार चुकी थी.

सूर्या ने पूजा कराने को कहा था

पिछले टी20 मुकाबल में जब कप्तान सूर्या ने टॉस नहीं जीता था, तब उन्होंने इशारे में ड्रेसिंग रूम की तरफ कहा था कि अब हमें पूजा कराने की जरूरत है. इस मुकाबले से पहले टी20 इंटरनेशनल में भारतीय टीम ने आखिरी बार टॉस एशिया कप 2025 के फाइनल में जीता था.

यह भी पढ़ें: अर्शदीप सिंह ने कोच गंभीर को घातक गेंदबाजी से दिया जवाब! 3 विकेट लेकर कंगारुओं पर बोला धावा

Advertisement

खुशी से झूम उठे सूर्या

लेकिन इस मैच में जैसे ही सिक्का भारतीय टीम के पक्ष में गिरा, सूर्या की खुशी का ठिकाना नहीं रहा. वह खुशी से झूम उठे. उन्होंने मिचेल मार्श को गले लगा लिया. मैदान में मौजूद प्रशंसकों ने भी सूर्या का साथ दिया और जमकर चीयर किया. बता दें कि इस मैच में टीम इंडिया 3 बदलावों के साथ उतरी.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    बिहार चुनाव लाइव
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mokama Election
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Buxar Election
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025
    Chapra Vidhan Sabha
    Gopalganj Election
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Mahua Chunav
    Karakat Election
    Advertisement