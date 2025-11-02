अर्शदीप सिंह ने कोच गंभीर को घातक गेंदबाजी से दिया जवाब! 3 विकेट लेकर कंगारुओं पर बोला धावा

होबार्ट में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचौं की टी20 सीरीज का तीसरा मैच खेला गया. इस मुकाबले की शुरुआत में दो चीजें कमाल की हुईं. पहला कप्तान सूर्या ने टॉस जीता और दूसरा प्लेइंग इलेवन में अर्शदीप सिंह की वापसी हुई. टॉस जीतना इसलिए अहम रहा क्योंकि लंबे समय से टीम इंडिया के कप्तानों ने टॉस नहीं जीता है. वहीं, अर्शदीप की वापसी इसलिए चर्चा में है क्योंकि टी20 में शानदार आंकड़ों के बावजूद अर्शदीप को टीम में नियमित जगह नहीं मिली है.

अर्शदीप ने की शानदार वापसी

टी20 में शानदार वापसी करते हुए अर्शदीप सिंह ने अपने स्पेल में 3 विकेट झटके (3/35) और भारत के लिए सबसे सफल गेंदबाज बने. होबार्ट में खेले गए भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया तीसरे टी20 में अर्शदीप ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह भारत के सर्वश्रेष्ठ टी20 गेंदबाज क्यों हैं.

हालांकि वह भारत के सर्वाधिक विकेट लेने वाले टी20 गेंदबाज हैं, लेकिन उन्हें पहले दो मुकाबलों (कैनबरा और मेलबर्न) में प्लेइंग XI से बाहर रखा गया था. लेकिन वापसी करते ही उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया और तीन महत्वपूर्ण विकेट हासिल किए.

यह भी पढ़ें: IND vs AUS: सूर्यकुमार यादव के T20 में 150 छक्के पूरे, दिग्गजों के इस खास क्लब में हुई एंट्री

पहले ही ओवर में लिया विकेट

Advertisement

अर्शदीप ने अपने चार ओवर में 35 रन देकर 3 विकेट लिए. उन्होंने अपनी पहली ही ओवर में ट्रैविस हेड को आउट किया. इसके बाद अगले ओवर में उन्होंने जोश इंग्लिस को अक्षर पटेल के हाथों कैच करवाया. उनका तीसरा शिकार बने मार्कस स्टोइनिस, जिन्हें रिंकू सिंह ने शानदार कैच पकड़कर पवेलियन भेजा.

100 से ज्यादा विकेट अर्शदीप के नाम

अर्शदीप अब तक 66 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 104 विकेट ले चुके हैं. वह सबसे तेज़ और पहले भारतीय गेंदबाज हैं जिन्होंने 100 से अधिक विकेट हासिल किए हैं. इसके बावजूद उन्हें शुरुआती दो टी20 में नहीं खिलाया गया, जिस पर कई पूर्व क्रिकेटरों ने कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्यकुमार यादव की रणनीति पर सवाल उठाए थे.

भारत ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी थी. अर्शदीप की शुरुआती सफलताओं के बावजूद, टिम डेविड (74 रन) और मार्कस स्टोइनिस (64 रन) ने ऑस्ट्रेलिया को मजबूत स्थिति में पहुंचाया और टीम ने 20 ओवर में 186/6 का स्कोर बनाया.

---- समाप्त ----