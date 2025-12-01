'सावधान रहना होगा', रांची में जीत के बाद भी गावस्कर ने टीम इंडिया को क्यों चेताया

रांची में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला गया पहला वनडे मुकाबला आखिरी ओवर तक गया, लेकिन मेज़बान टीम ने 17 रनों से जीत दर्ज की. यह एक रोमांचक अंतिम ओवर था, क्योंकि प्रोटियाज़ ने 350 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए शानदार जज़्बा दिखाया. शुरुआती पीछा करते हुए स्कोर 11 पर 3 होने के बावजूद, मेहमान टीम ने बेहतरीन वापसी की और भारत को कुछ तनावपूर्ण पल दिए.

मैच का नतीजा आखिरी ओवर में तय हुआ, जिसकी शुरुआत में नौ विकेट खो चुकी दक्षिण अफ्रीका को जीत के लिए 18 रन चाहिए थे. प्रसिद्ध कृष्णा ने कॉर्बिन बॉश को पहली गेंद डॉट किया और फिर उन्हें आउट करते हुए भारत के लिए कड़े मुकाबले वाली जीत पक्की कर दी.

क्या बोले सुनील गावस्कर

रांची में भारत की जीत के बाद सुनील गावस्कर ने कहा, 'दक्षिण अफ्रीका की वापसी शानदार थी. आखिरी तक, अंतिम ओवर तक मामला टच-एंड-गो का था, और आपको यह सराहना होगी कि 11 रन पर 3 विकेट गिरने के बावजूद उन्होंने जिस तरह मुकाबला किया, वह काबिल-ए-तारीफ है. भारत को अगले दो मैचों में सावधान रहना होगा.'

बता दें कि भारत के 350 रनों के जवाब में दक्षिण अफ्रीका की शुरुआत बेहद खराब रही और टीम जल्दी ही 11/3 हो गई. हर्षित राणा ने नई गेंद से एक ओवर में दो विकेट झटके. हालांकि, मैथ्यू ब्रिट्ज़के (72), मार्को जानसेन (39 गेंदों पर 70) और कॉर्बिन बॉश (51 गेंदों पर 67) की धमाकेदार पारियों ने दक्षिण अफ्रीका को आखिरी पलों तक मैच में बनाए रखा. अंततः टीम 332 पर ऑल आउट हो गई.

भारत की ओर से स्पिनर कुलदीप यादव सबसे सफल गेंदबाज़ रहे. उन्होंने 10 ओवर में 4/68 के आंकड़े दर्ज किए. उनके शिकार में जानसन और ब्रिट्ज़के भी शामिल थे, और ये दोनों विकेट उन्हें एक ही ओवर में मिले.

जीत के साथ, भारत ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज़ में 1-0 की बढ़त बना ली है. सीरीज़ के दूसरे और तीसरे मैच क्रमशः 3 और 6 दिसंबर को रायपुर और विशाखापट्टनम में खेले जाएंगे.

