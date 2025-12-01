scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'सावधान रहना होगा', रांची में जीत के बाद भी गावस्कर ने टीम इंडिया को क्यों चेताया

भारत ने रांची में पहला वनडे 17 रनों से जीता, लेकिन मुकाबला अंतिम ओवर तक रोमांचक रहा. विराट कोहली के 52वें शतक और रोहित-राहुल की फिफ्टियों से भारत ने 349 रन बनाए. जबकि दक्षिण अफ्रीका की टीम 332 तक पहुंची. कुलदीप यादव ने 4 विकेट लेकर मैच पलटा.

Advertisement
X
गावस्कर ने रांची वनडे के बाद टीम इंडिया को चेताया (Photo: ITG)
गावस्कर ने रांची वनडे के बाद टीम इंडिया को चेताया (Photo: ITG)

रांची में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला गया पहला वनडे मुकाबला आखिरी ओवर तक गया, लेकिन मेज़बान टीम ने 17 रनों से जीत दर्ज की. यह एक रोमांचक अंतिम ओवर था, क्योंकि प्रोटियाज़ ने 350 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए शानदार जज़्बा दिखाया. शुरुआती पीछा करते हुए स्कोर 11 पर 3 होने के बावजूद, मेहमान टीम ने बेहतरीन वापसी की और भारत को कुछ तनावपूर्ण पल दिए. 

मैच का नतीजा आखिरी ओवर में तय हुआ, जिसकी शुरुआत में नौ विकेट खो चुकी दक्षिण अफ्रीका को जीत के लिए 18 रन चाहिए थे. प्रसिद्ध कृष्णा ने कॉर्बिन बॉश को पहली गेंद डॉट किया और फिर उन्हें आउट करते हुए भारत के लिए कड़े मुकाबले वाली जीत पक्की कर दी.

यह भी पढ़ें: लंदन में रहकर विराट कोहली कैसे करते हैं मैच की तैयारी? प्रैक्टिस के लिए अपनाते हैं ये ट्रिक

सम्बंधित ख़बरें

कोहली ने शतक से आलोचकों को दिया करारा जवाब, इन सवालों पर 'विराट' विराम 
Virat Kohli
8-9 साल पीछे चला गया हूं... कोहली की पारी देख ऐसा क्यों बोले कुलदीप? 
VIRAT KOHLI
लंदन में रहकर कोहली कैसे करते हैं मैच की तैयारी? अपनाते हैं ये ट्रिक 
Exciting match went till the last over
रांची वनडे में भारत की जीत पर फैंस गदगद 
Virat Kohli, Rohit Sharma
कोहली-रोहित के बिना 2027 वर्ल्ड कप नामुमकिन... इस दिग्गज का बयान 

क्या बोले सुनील गावस्कर

रांची में भारत की जीत के बाद सुनील गावस्कर ने कहा, 'दक्षिण अफ्रीका की वापसी शानदार थी. आखिरी तक, अंतिम ओवर तक मामला टच-एंड-गो का था, और आपको यह सराहना होगी कि 11 रन पर 3 विकेट गिरने के बावजूद उन्होंने जिस तरह मुकाबला किया, वह काबिल-ए-तारीफ है. भारत को अगले दो मैचों में सावधान रहना होगा.'

Advertisement

बता दें कि भारत के 350 रनों के जवाब में दक्षिण अफ्रीका की शुरुआत बेहद खराब रही और टीम जल्दी ही 11/3 हो गई. हर्षित राणा ने नई गेंद से एक ओवर में दो विकेट झटके. हालांकि, मैथ्यू ब्रिट्ज़के (72), मार्को जानसेन (39 गेंदों पर 70) और कॉर्बिन बॉश (51 गेंदों पर 67) की धमाकेदार पारियों ने दक्षिण अफ्रीका को आखिरी पलों तक मैच में बनाए रखा. अंततः टीम 332 पर ऑल आउट हो गई.

यह भी पढ़ें: 'कोहली-रोहित के बिना 2027 वर्ल्ड कप नहीं जीत सकते...', इस भारतीय दिग्गज ने चयनकर्ताओं को दी नसीहत

भारत की ओर से स्पिनर कुलदीप यादव सबसे सफल गेंदबाज़ रहे. उन्होंने 10 ओवर में 4/68 के आंकड़े दर्ज किए. उनके शिकार में जानसन और ब्रिट्ज़के भी शामिल थे, और ये दोनों विकेट उन्हें एक ही ओवर में मिले.

जीत के साथ, भारत ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज़ में 1-0 की बढ़त बना ली है. सीरीज़ के दूसरे और तीसरे मैच क्रमशः 3 और 6 दिसंबर को रायपुर और विशाखापट्टनम में खेले जाएंगे.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement