लंदन में रहकर विराट कोहली कैसे करते हैं मैच की तैयारी? प्रैक्टिस के लिए अपनाते हैं ये ट्रिक

रांची में रविवार को भारत-साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए वनडे मैच में टीम इंडिया ने शानदार जीत दर्ज की. इस जीत के हीरो रहे विराट कोहली, जिन्होंने 135 रनों की पारी खेली और वनडे में अपना रिकॉर्ड 52वां शतक भी जड़ा. एक महीने के ब्रेक के बाद कोहली मैदान पर उतरे थे. लेकिन पहली ही गेंद से जिस तरह वह गेंदबाजों पर हावी हो रहे थे. उसे देखकर साफतौर पर समझा जा सकता है कि विराट कोहली ने कितनी शानदार तैयारी की थी.
ये सवाल हर किसी के मन में है कि आखिर कोहली सीरीज से पहले तैयारी कैसे करते हैं. उनका प्लान क्या होता है. तो आइए आपको इसकी जानकारी देते हैं. 300 से अधिक वनडे खेल चुके कोहली इस सीरीज के लिए रांची जल्दी पहुंचे ताकि पिच का अंदाज़ा लगा सकें, कुछ सत्रों में बल्लेबाजी कर सकें और अपने दिमाग को आने वाली चुनौती के लिए तैयार कर सकें.
क्या बोले विराट कोहली
वनडे में अपना 44वां प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड लेने के बाद कोहली ने इसे काफी स्पष्ट रूप से कहा. 'मैं पहले भी कह चुका हूं. अगर मैं कहीं पहुंच रहा हूं, तो मैं 120 प्रतिशत के साथ पहुंचूंगा.' कोहली लगभग दो साल से लंदन के नॉटिंग हिल में रह रहे हैं. वह टेस्ट और टी20 से संन्यास ले चुके हैं.
कैसे करते हैं 37 की उम्र में तैयारी
एक महीने के अंतरराष्ट्रीय अंतराल के बाद वापसी करते हुए, रांची वनडे के लिए कोहली की योजना सीधी थी. उन्होंने कहा, 'मैं जल्दी आया क्योंकि मैं परिस्थितियों को थोड़ा समझना चाहता था, दिन में दो सत्र और शाम में एक सत्र बल्लेबाजी करना चाहता था, ताकि मेरी तैयारी पूरी हो जाए. मैच से एक दिन पहले मैंने छुट्टी ली क्योंकि मैं 37 का हूं. मुझे रिकवरी का भी ध्यान रखना पड़ता है.'
कोहली ने आगे कहा, 'मैं अपने दिमाग में खेल की बहुत कल्पना करता हूं. जब तक मैं खेल के बारे में सोचते समय खुद को उतना ही तीव्र और तेज़ देखता हूं, फील्डरों और गेंदबाजों को चुनौती देता देखता हूं, तब तक मुझे पता होता है कि मैं अच्छी जगह पर हूं और मैदान में जाकर आराम से खेल सकता हूं.'
कोहली ने रांची से पहले नौ महीने तक कोई वनडे शतक नहीं बनाया था और एक महीने से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेला था. फिर भी वह आत्मविश्वास के साथ सीरीज़ में आए थे क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने नाबाद 74 रन बनाए थे.
ऐसे बुनी अपनी पारी
यशस्वी जायसवाल के आउट होने के बाद कोहली चौथे ओवर में बल्लेबाजी करने आए. उन्होंने 48 गेंदों पर पचास और 102 गेंदों पर शतक पूरा किया. शुरुआती ओवरों में पिच अच्छी थी, फिर धीमी हुई, और कोहली ने बिना किसी नियंत्रण खोए खुद को उसके अनुरूप ढाल लिया. उन्होंने सात छक्कों के साथ पारी समाप्त की.
लंदन में कोहली कैसे करते हैं ट्रेनिंग
दक्षिण अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज डेल स्टेन ने इंग्लैंड में कोहली की दिनचर्या के बारे में जानकारी दी. स्टेन ने कहा, 'मैं उनसे डिनर पर मिला और बात की. उन्होंने कहा कि वह लंदन में रहते हैं, उनके पास लॉर्ड्स में बेहतरीन सुविधाएं हैं, और वह सरे में अभ्यास करते हैं. उनके पास वहां एक ट्रेनर है, जो उन्हें नियमित रूप से गेंद फेंकता है. लेकिन वह हमेशा अच्छी तरह तैयार रहते हैं.'