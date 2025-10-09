scorecardresearch
 

Feedback

'अजीत अगरकर की टोन ठीक नहीं, वो उकसा रहे...', व‍िराट कोहली-रोहित शर्मा के समर्थन में उतरा ये अंग्रेज दिग्गज, उठाए सवाल

इंग्लैंड के पूर्व तेज गेंदबाज स्टीव हर्मिसन का मानना है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली पर घरेलू क्रिकेट को लेकर दिए बयान के बाद अजित अगरकर का अंत थोड़ा मुश्किल हो सकता है. हर्मिसन का मानना है कि अगले वनडे वर्ल्ड कप तक का रास्ता विराट कोहली के लिए रोहित शर्मा की तुलना में थोड़ा आसान रहेगा. उन्होंने यह भी कहा कि सीनियर खिलाड़ियों के लिए अगरकर का बयान (या लहजा) उन्हें मुश्किल स्थिति में डाल सकता है.

Advertisement
X
अजीत अगरकर को लेकर स्टीव हर्म‍िसन ने बेबाक बयान द‍िया है (Photo: PTI)
अजीत अगरकर को लेकर स्टीव हर्म‍िसन ने बेबाक बयान द‍िया है (Photo: PTI)

इंग्लैंड के पूर्व तेज गेंदबाज स्टीव हर्मिसन ने टीम इंड‍िया के के चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर की कड़ी आलोचना की है. उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा और विराट कोहली के वनडे भविष्य पर अगरकर के कमेंट ठीक नहीं थे. ये बयान टीम इंडिया के ऑस्ट्रेलिया दौरे (19 अक्टूबर से शुरू) से पहले आया है.

पिछले हफ्ते अहमदाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अगरकर ने शुभमन गिल को नया वनडे कप्तान घोषित किया, जो रोहित शर्मा की जगह लेंगे.

उन्होंने कहा था कि टीम के दोनों सीनियर खिलाड़ी (रोहित और कोहली) ने अभी तक 2027 वनडे वर्ल्ड कप को लेकर अपनी प्रतिबद्धता नहीं दिखाई है. अगरकर ने यह भी कहा कि खिलाड़ियों के लिए जरूरी है कि जब वे उपलब्ध हों तो डोमेस्ट‍िक क्रिकेट खेलें, ताकि सेलेक्शन की दौड़ में बने रहें.

सम्बंधित ख़बरें

Virat Kohli and Rohit Sharma
WC से पहले ही कोहली-रोहित का करियर होगा खत्म? सेलेक्शन कमेटी के फैसले का मतलब समझिए 
Gill ODI Captain
Shubman Gill बने Team India के वनडे कप्तान! 
Rohit Sharma
रोहित शर्मा से कप्तानी ली गई या उन्होंने खुद छोड़ी? चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने दी सफाई 
Pragyan Ojha, Ajit agarkar, RP singh
BCCI ने क‍िया 2 सेलेक्टर्स का ऐलान, एक वर्ल्ड चैम्प‍ियन दूसरा द‍िग्गज स्प‍िनर...अगरकर बने BOSS 
Agarkar On Abhimanyu
Agarkar ने Abhimanyu Easwaran को लेकर दिया बड़ा बयान! 

रोहित और कोहली आईपीएल 2025 के बाद से किसी भी प्रतियोगी मैच में नहीं खेले हैं. उन्होंने आखिरी बार भारत के लिए मार्च में दुबई में हुए चैम्पियंस ट्रॉफी फाइनल में खेला था. हर्मिसन का मानना है कि अगरकर के बयान देने का तरीका (टोन) उन्हें भविष्य में मुश्किलों में डाल सकता है.

उन्होंने talkSPORT Cricket से बातचीत में कहा- दुर्भाग्यवश मुझे लगता है कि अगरकर के लिए इसका अंत थोड़ा मुश्किल हो सकता है. अगर कोई जीतने वाला है तो वह शायद पूर्व कप्तान होंगे, न कि पूर्व ऑलराउंडर.

Advertisement

लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि अगर अगरकर ये बातें सिर्फ कोहली और शर्मा को उकसाने के लिए कह रहे हैं, तो फिर ठीक है, आपने अपने कार्ड्स खोल दिए, अब देखना होगा आगे क्या होता है. 

कोहली vs रोहित, किसके के लिए वर्ल्ड कप आसान? 

हर्मिसन ने माना कि अगले वनडे वर्ल्ड कप तक का रास्ता विराट कोहली के लिए रोहित शर्मा की तुलना में थोड़ा आसान हो सकता है, जो कोहली से एक साल बड़े हैं. अंग्रेज दिग्गज ने कहा- मुझे लगता है कि कोहली के पास अभी भी गेम  में कुछ बचा हुआ है. इसमें उनका अनुभव, उनके रन, और उनकी प्रतिष्ठा. शर्मा के मामले में ऐसा नहीं है. शर्मा थोड़ा बड़े हैं और 50-ओवर क्रिकेट में विराट जितने प्रभावशाली नहीं रहे हैं. 

अगर विराट कह दें, ‘ठीक है, तुम लोग बिना मेरे 50-ओवर वर्ल्ड कप में जाओ, और जब तुम्हें 50 ओवर में 350 रनों का पीछा करना पड़े ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड के खिलाफ, और तुम्हारे पास नंबर चार पर वो खिलाड़ी नहीं जो औसतन 90 रन बनाकर मैच जीतता है, देखो तब तुम्हारी टीम कहां है.’ इस तरह स्थिति थोड़ी कठ‍िन हो सकती है. हो सकता है कि कुछ बातें अनुवाद में गलत तरीके से समझी गई हों,”. 

Advertisement

हर्मिसन ने आगे कहा, “हो सकता है अगरकर ने बस यह कहा हो कि मैं चाहता हूं कि वे खेलें क्योंकि वे नहीं खेल रहे हैं. यही समस्या है. वे टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल रहे, टी20 भी नहीं, सिर्फ आईपीएल खेल रहे हैं. और अगर 50-ओवर क्रिकेट साल के अंत में है, जब आईपीएल नहीं चल रहा, तो हम चाहेंगे कि वे कुछ घरेलू मैच खेलें. शायद यही बात अगरकर ने कही थी, लेकिन इसे बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया.”
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement