PAK दौरा छोड़कर लौटेगी श्रीलंकाई टीम! इस्लामाबाद आतंकी हमले के बाद खौफ में खिलाड़ी

इस्लामाबाद में हुए घातक बम विस्फोट के बाद सुरक्षा कारणों से श्रीलंकाई टीम के आठ खिलाड़ी पाकिस्तान दौरे से स्वदेश लौटेंगे. इस घटना के चलते दूसरा वनडे रद्द कर दिया गया है. श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड नए खिलाड़ियों को भेजेगा ताकि सीरीज जारी रह सके. यह घटना 2009 के लाहौर हमले की यादें ताज़ा करती है...

पाकिस्तान दौरा रद्द कर सकती है श्रीलंका की टीम (Photo: Getty)
पाकिस्तान दौरा रद्द कर सकती है श्रीलंका की टीम (Photo: Getty)

पाकिस्तान दौरे पर गई श्रीलंकाई टीम के आठ खिलाड़ियों ने इस्लामाबाद में हुए बम धमाके के बाद सुरक्षा चिंताओं के चलते घर लौटने का फैसला किया है. इस्लामाबाद की एक कोर्ट में सोमवार को हुए इस धमाके में 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हुए थे. श्रीलंका क्रिकेट (SLC) के एक सूत्र ने बुधवार को इसकी पुष्टि की. इस घटना के कारण रावलपिंडी में गुरुवार को निर्धारित दूसरा वनडे रद्द हो सकता है. बता दें कि पाकिस्तान ने मंगलवार को खेले गए पहले वनडे में 6 रनों से जीत दर्ज की थी.

खिलाड़ियों ने सुरक्षा को लेकर जताई थी चिंता

इससे पहले श्रीलंका के खिलाड़ियों ने अपनी सुरक्षा को लेकर बोर्ड के सामने सवाल खड़े किए थे. उन्होंने पाकिस्तान दौरा रद्द करने की इच्छा बोर्ड से जताई थी. जिसके बाद 8 खिलाड़ियों ने पाकिस्तान से लौटने का फैसला लिया. 

यह भी पढ़ें: पाकिस्तान में फिर श्रीलंकाई क्रिकेट टीम पर आतंकी हमले का खतरा? स्टेडियम पहुंचे गृहमंत्री नकवी

बता दें कि श्रीलंका की टीम को तीन मैचों की इस वनडे सीरीज के बाद जिम्बाब्वे और पाकिस्तान के साथ त्रिकोणीय सीरीज भी खेलनी थी. सूत्रों के मुताबिक, रावलपिंडी और इस्लामाबाद की नज़दीकी के कारण खिलाड़ियों ने सुरक्षा को लेकर चिंता जताई और स्वदेश लौटने की इच्छा व्यक्त की.

नकवी ने खिलाड़ियों से की थी मुलाकात

इस्लामाबाद में हुए आतंकी हमले के बाद श्रीलंकाई क्रिकेट टीम की सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के चेयरमैन और गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने श्रीलंकाई टीम के अधिकारियों से मुलाकात की थी और उन्हें ‘फूलप्रूफ सुरक्षा’ का आश्वासन दिया था . लेकिन खिलाड़ी इससे आश्वस्त नहीं थे.

यह भी पढ़ें: बाबर आजम बने 'सुपरमैन', श्रीलंका के खिलाफ स्लिप में लपका गजब का कैच, देखें VIDEO

पाकिस्तान में खिलाड़ियों की सुरक्षा सवालों में रही है

तीन साल पहले न्यूजीलैंड की टीम ने रावलपिंडी में होने वाली व्हाइट बॉल सीरीज़ को आखिरी वक्त पर रद्द कर दिया था और सुरक्षा खतरे की विश्वसनीय जानकारी मिलने के बाद बिना मैच खेले ही वापस लौट गई थी. 

2009 में श्रीलंका टीम पर हुआ था हमला

बता दें कि मार्च 2009 में, टीटीपी आतंकियों ने गद्दाफी स्टेडियम के पास श्रीलंकाई टीम की बस पर हमला किया था, जिसके बाद लगभग 10 साल तक पाकिस्तान में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट बंद रहा था.

