WTC final South africa vs australia At Lords: WTC (वर्ल्ड टेस्ट चैम्प‍ियनश‍िप) 2025 का फाइनल मुकाबला साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेल‍िया के बीच 11 जून से 15 जून के बीच लंदन के लॉर्ड्स में होना है. साउथ अफ्रीका लंबे अरर्से बाद कोई ICC ख‍िताब जीतने उतरेगी. ऐसे में सवाल है कि क्या टेम्बा बावुमा के नेतृत्व में अफ्रीकी टीम पैट कम‍िंस एंड कंपनी का दंभ तोड़ पाएगी?

साउथ अफ्रीका को देखा जाए तो उनकी बड़े टूर्नामेंट खासकर ICC (इंटरनेशनल क्रिकेट काउंस‍िल) में ऐन मौके पर हारने की पुरानी बीमारी रही है. बड़े मुकाबले में चूकने के कारण ही अफ्रीकी टीम को वर्ल्ड क्रिकेट में चोकर्स कहा जाता है. साउथ अफ्रीकी टीम ने आख‍िरी बार कोई ICC का टूर्नामेंट व‍िल्स इंटरनेशनल कप (1998) अफ्रीकी टीम ने जीता था.

The final leg to Lord’s has begun! 🏟️



From grit to glory, it’s all been leading to this final test of character.



Let’s bring home the Mace! 🏆🏏🇿🇦#WTC25 #WozaNawe #BePartOfIt #ProteasWTCFinal pic.twitter.com/JOZqhBrPGe