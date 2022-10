SA vs BAN T20 World Cup: रिली रोसो का तूफानी शतक, साउथ अफ्रीका ने बांग्लादेश को रौंदा, ग्रुप-2 में टॉप पर पहुंचा

SA vs BAN T20 World Cup 2022: ऑस्ट्रेलिया की मेजबानी में खेले जा रहे टी20 वर्ल्ड कप 2022 का पहला शतक आ गया है. यह सेंचुरी साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज रिली रोसो के बैट से निकली है. इसके बदौलत साउथ अफ्रीका ने बांग्लादेश को सिडनी मैच में 104 रनों से करारी शिकस्त दी. इसी के साथ अफ्रीकी टीम पॉइंट्स टेबल में 3 अंक के साथ टॉप पर पहुंच गई है.

बता दें कि साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश के बीच यह मुकाबला सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (SCG) में खेला गया. इस मैच में अफ्रीकी टीम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए 5 विकेट पर 205 रनों का विशाल स्कोर बनाया. टीम के लिए रिली रोसो ने शानदार शतकीय पारी खेली. उन्होंने 56 बॉल पर 109 रनों की पारी खेली.

रिली रोसो ने जमाए 8 छक्के और 7 चौके

अपनी पारी के दौरान रिली रोसो ने 8 छक्के और 7 चौके जमाए. उनका स्ट्राइक रेट 194.64 का रहा. इनके अलावा क्विटंन डिकॉक ने 38 बॉल पर 63 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली. बांग्लादेश के लिए कप्तान शाकिब ने 2 विकेट लिए. जबकि तस्कीन अहमद, हसन महमूद और अफीफ हुसैन ने 1-1 विकेट लिया.

इस तरह बांग्लादेश ने मैच गंवाया

मैच में 206 रनों के टारगेट का पीछा करने उतनी बांग्लादेश टीम 16.3 ओवरों में 101 रनों पर ही सिमट गई. बांग्लादेश शुरुआत से ही मैच में अपने पैर नहीं जमा सकी. 26 रनों पर पहला विकेट गिरा, उसके बाद तो विकेटों की झड़ी लग गई. सिर्फ लिटन दास ने एक छोर संभाले रखा, लेकिन वह भी 34 रन बनाकर पवेलियन लौट गए.

