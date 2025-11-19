scorecardresearch
 

Feedback

वॉशिंगटन सुंदर के बैटिंग ऑर्डर पर भड़के सौरव गांगुली, प्लेइंग 11 पर गंभीर को दी नसीहत

सौरव गांगुली ने कहा कि वॉशिंगटन सुंदर टेस्ट में नंबर 3 के लिए उपयुक्त नहीं हैं और टॉप-5 में विशेषज्ञ बल्लेबाज़ होने चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि घरेलू टेस्ट में भारत को चार स्पिनरों की जरूरत नहीं है, खासकर जब सुंदर को गेंदबाज़ी का मौका ही नहीं मिला.

Advertisement
X
कोलकाता टेस्ट में वॉशिंगटन सुंदर ने नंबर-3 पर की थी बल्लेबाजी (Courtesy: PTI)
कोलकाता टेस्ट में वॉशिंगटन सुंदर ने नंबर-3 पर की थी बल्लेबाजी (Courtesy: PTI)

पूर्व भारतीय बल्लेबाज सौरव गांगुली ने कहा कि वॉशिंगटन सुंदर टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए नंबर 3 पर बैटिंग करने के लिए उपयुक्त नहीं हैं. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेले गए पहले टेस्ट में सुंदर ने कठिन परिस्थितियों में 29 और 31 रन बनाए, लेकिन भारत 30 रन से हार गया और तीन मैचों की श्रृंखला में 0-1 से पीछे हो गया.

कैब (CAB) के मौजूदा अध्यक्ष गांगुली ने कहा कि सुंदर दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड में नंबर 3 की भूमिका निभाने की मांगों को पूरा करने में संघर्ष कर सकते हैं. पूर्व भारतीय कप्तान ने जोर देकर कहा कि टीम को टॉप-5 में विशेषज्ञ बल्लेबाज़ों को ही खिलाना चाहिए.

यह भी पढ़ें: 'गंभीर को कोच पद से हटाने की नहीं, बल्कि...', गांगुली ने बताई टीम इंडिया की सबसे बड़ी कमी

सम्बंधित ख़बरें

Ganguly on Gambhir: Team India को चाहिए नई सोच, न कि... 
Gautam Gambhir, Sourav Ganguly
'गंभीर को हटाने की नहीं, बल्कि...', गांगुली ने बताई टीम इंडिया की सबसे बड़ी कमी 
Mohammed Shami
मोहम्मद शमी की टीम इंडिया में होगी वापसी? इस दिग्गज ने कोच गंभीर से की खास अपील 
In Picture: Sourav Ganguly and Gautam Gambhir
'प्लेयर्स पर भरोसा करो, 3 दिन में टेस्ट..', हार के बाद कोच गंभीर को गांगुली की नसीहत 
India vs South Africa
'भारतीय टीम ने ही मांगी, क्यूरेटर की गलती नहीं...', पिच विवाद पर गांगुली का बड़ा बयान 

सौरव गांगुली ने सुंदर को लेकर क्या कहा

गांगुली ने इंडिया टुडे से बातचीत में कहा, 'वॉशिंगटन सुंदर का समय शानदार रहा है. वो अच्छे क्रिकेटर हैं. अच्छी गेंदबाज़ी करते हैं, अच्छी बल्लेबाज़ी करते हैं. लेकिन मुझे नहीं लगता कि टेस्ट क्रिकेट में लंबी अवधि के लिए नंबर 3 उनके लिए सही जगह है, खासकर सभी परिस्थितियों में.'

उन्होंने आगे कहा, टॉप-5 बल्लेबाज़ स्पेशलिस्ट होने चाहिए जो हर जगह प्रदर्शन कर सकें. और मैं आश्वस्त नहीं हूं कि वॉशी इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका या न्यूजीलैंड में भारत के नंबर 3 हो सकते हैं. गौतम को इस पर विचार करना होगा.

Advertisement

यह भी पढ़ें: एक पैड से प्रैक्ट‍िस... बावुमा ब्रिगेड से गुवाहाटी टेस्ट में न‍िपटने का टीम इंड‍िया का प्लान तैयार, गौतम गंभीर का नया पैंतरा!

चार स्पिनरों की जरूरत नहीं

गांगुली ने कहा कि गौतम गंभीर और भारतीय टीम को घरेलू टेस्ट में चार स्पिनरों की जरूरत नहीं है. कोलकाता टेस्ट में सुंदर ने बल्ले से योगदान दिया, लेकिन गेंद से उन्हें सिर्फ एक ओवर ही मिला. भारत ने मुख्य रूप से कुलदीप यादव, रवींद्र जडेजा और अक्षर पटेल पर स्पिन आक्रमण के लिए निर्भर किया.

गांगुली ने कहा, 'भारत में उन्हें चार स्पिनरों की जरूरत नहीं है, खासकर जब वॉशी ने पूरे टेस्ट में सिर्फ एक ओवर फेंका. जब पिच टर्न कर रही हो और मुख्य स्पिनर 20-30 ओवर डाल सकते हों, तो चार स्पिनर खिलाने की जरूरत नहीं है.'कोलकाता टेस्ट हारने के बाद भारत अब वापसी की कोशिश करेगा जब दूसरा टेस्ट 22 नवंबर को गुवाहाटी के बारसापारा स्टेडियम में शुरू होगा.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement