scorecardresearch
 

Feedback

'गंभीर को कोच पद से हटाने की नहीं, बल्कि...', गांगुली ने बताई टीम इंडिया की सबसे बड़ी कमी

सौरव गांगुली ने भारत की दक्षिण अफ्रीका से टेस्ट हार के बाद हेड कोच गौतम गंभीर को हटाने की चर्चाओं को सिरे से नकारते हुए कहा कि टीम को संतुलित पिचों पर खेलने और मानसिकता बदलने पर ध्यान देना चाहिए. उन्होंने गंभीर–गिल की जोड़ी पर पूरा भरोसा जताया और माना कि भारत के पास 20 विकेट लेने वाला बॉलिंग अटैक है.

Advertisement
X
टीम इंडिया के हेड कोच गंभीर के समर्थन में उतरे सौरव गांगुली (Photo: ITG)
टीम इंडिया के हेड कोच गंभीर के समर्थन में उतरे सौरव गांगुली (Photo: ITG)

पूर्व भारतीय कप्तान और वर्तमान क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ईडन गार्डन्स में खेले गए पहले टेस्ट में भारत की हार के बाद बढ़ते शोर-शराबे के बीच हेड कोच गौतम गंभीर का दृढ़ता से समर्थन किया है. इस हार के बाद भारत की तैयारी और एप्रोच पर सवाल उठे हैं, लेकिन गांगुली का कहना है कि गंभीर को हटाने की बात बिलकुल गलत है.

इंडिया टुडे के राजदीप सरदेसाई से विशेष बातचीत में गांगुली ने जोर देकर कहा कि भारत को व्यापक तस्वीर पर ध्यान देना चाहिए. उन्होंने तर्क दिया कि टीम को अपनी सोच बदलनी चाहिए और भविष्य में बेहतर, अधिक संतुलित पिचों पर खेलने पर ध्यान देना होगा, साथ ही कोच–कप्तान की जोड़ी पर भरोसा रखना होगा कि वे चीजें बदल देंगे.

यह भी पढ़ें: 'प्लेयर्स पर भरोसा करो, 3 दिन में टेस्ट..', हार के बाद कोच गंभीर को गांगुली की नसीहत

सम्बंधित ख़बरें

Mohammed Shami
मोहम्मद शमी की टीम इंडिया में होगी वापसी? इस दिग्गज ने कोच गंभीर से की खास अपील 
In Picture: Sourav Ganguly and Gautam Gambhir
'प्लेयर्स पर भरोसा करो, 3 दिन में टेस्ट..', हार के बाद कोच गंभीर को गांगुली की नसीहत 
India vs South Africa
'भारतीय टीम ने ही मांगी, क्यूरेटर की गलती नहीं...', पिच विवाद पर गांगुली का बड़ा बयान 
Sourav Ganguly
Sourav Ganguly ने Team Selection पर उठाए सवाल 
IND VS SA
IND vs SA: एक तरफ गांधी तो दूसरी ओर मंडेला... खास सिक्के से होगा पहले टेस्ट में टॉस 

गंभीर को लेकर क्या बोले गांगुली

गांगुली ने गौतम गंभीर को लेकर कहा, 'नहीं, नहीं, इस स्टेज पर गौतम गंभीर को बाहर करने का कोई सवाल ही नहीं उठता, लेकिन मुझे लगता है कि एक टीम के रूप में, उन्हें एक साथ बैठकर यह कहना होगा कि हम टेस्ट मैच जीतने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे, क्योंकि फ्लैट पिचों पर यह कहीं अधिक कठिन होता है. विपक्ष टिकेगा, दोनों टीमें पहली पारी में बड़े रन बनाएंगी. और भारत में, हैरानी की बात है कि आप देखेंगे कि मैच चौथे और पांचवें दिन कितनी तेजी से बदलता है.'

Advertisement

यह भी पढ़ें: ग‍िल के खेलने पर सस्पेंस, अफ्रीकी स्प‍िनर्स की चकरघ‍िन्नी... गुवाहाटी टेस्ट में 'गुरु' गंभीर अब तरकश से निकालेंगे कौन सा तीर?

गांगुली ने कहा कि भारत के पास ऐसे खिलाड़ी हैं जो उचित टेस्ट सतहों पर प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं और उन्होंने विदेश में भी 20 विकेट लेने की क्षमता दिखाई है. तो उन्हें इस पर धैर्य रखना होगा. जैसा कि मैंने कहा, उनके पास ऐसा बॉलिंग अटैक है जो 20 विकेट ले सकता है, जैसा आपने ओवल में आखिरी दिन देखा, जैसा आपने एजबेस्टन में उस सीरीज़ (इंग्लैंड के खिलाफ) के दौरान देखा. तो वे यह कर सकते हैं. भारत में गेंद पुरानी होने पर स्विंग भी आती है. यह सिर्फ मानसिकता बदलने की बात है.'

उन्होंने गंभीर और कप्तान शुभमन गिल पर अपना भरोसा दोहराते हुए इंग्लैंड में उनकी हालिया सफलता की ओर इशारा किया. गांगुली ने कहा, 'कोच के रूप में गौतम और कप्तान के रूप में शुभमन ने इंग्लैंड में अच्छी बल्लेबाजी वाली पिचों पर बेहद अच्छी तरह से प्रदर्शन किया. और मुझे दृढ़ विश्वास है कि वे भारत में भी अच्छा कर सकते हैं.'

बता दें कि कोलकाता में हुए भारत-साउथ अफ्रीका के बीच पहले टेस्ट में टीम इंडिया को मिली शर्मनाक हार के बाद से कोच गंभीर लोगों के निशाने पर हैं. पिच और टीम संयोजन को लेकर उनपर सवाल उठ रहे हैं. इसी बीच सीरीज का दूसरा और आखिरी मैच 22 नवंबर से गुवाहाटी में खेला जाना है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement