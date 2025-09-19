गांगुली, हरभजन, मोरे या फिर कोई चौंकाने वाला नाम? BCCI अध्यक्ष पर फैसला 20 सितंबर को

भारतीय क्रिकेट में 28 सितंबर बड़ा दिन साबित हो सकता है, जब BCCI (भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोल्ड) अपनी वार्षिक आम सभा में नए पदाधिकारियों का चुनाव करेगा. हालांकि असली फैसला उससे पहले ही हो जाने की उम्मीद है. सूत्रों के मुताबिक, 20 सितंबर की रात दिल्ली में होने वाली अहम बैठक में बीसीसीआई की अगली कमान किसे मिलेगी, इसका रास्ता साफ हो जाएगा.

अध्यक्ष के तौर पर रोजर बिन्नी का कार्यकाल जुलाई में उनके 70 वर्ष के होने पर समाप्त हो गया था. बिन्नी को अक्टूबर 2022 में बीसीसीआई अध्यक्ष नियुक्त किया गया था और बोर्ड के संविधान में इस पद के लिए 70 वर्ष की आयु सीमा निर्धारित है.

दिल्ली की बैठक में बीसीसीआई के भविष्य की तस्वीर तय की जाएगी. अबकी बार सौरव गांगुली का नाम चर्चा में है. हरभजन सिंह और कर्नाटक के पूर्व टेस्ट क्रिकेटर रघुराम भट्ट का भी जिक्र है. वहीं, पूर्व विकेटकीपर किरण मोरे का नाम भी उछला है. भले ही मोरे का नाम आधिकारिक सूची में न हो, लेकिन राज्य संघों के प्रतिनिधि बदलने का प्रावधान इस अटकल को हवा देता है.

चुनाव अधिकारी एके जोती की 6 सितंबर की अधिसूचना के अनुसार, अंतिम निर्वाचन सूची 19 सितंबर को जारी होगी. यानी, राज्य संघ 24 घंटे के भीतर अपने प्रतिनिधियों को AGM के लिए बदल सकते हैं. यही वजह है कि अब तक दावेदारों पर तस्वीर साफ नहीं हो पाई है.

नए चयनकर्ता भी होंगे तय

इसी बीच, बीसीसीआई ने राष्ट्रीय चयनकर्ताओं के लिए इंटरव्यू प्रक्रिया भी शुरू कर दी है. क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी (CAC) के सदस्य अशोक मल्होत्रा और जतिन परांजपे ऑनलाइन इंटरव्यू ले रहे हैं. तीसरी सदस्य सुलक्षणा नाइक अब समिति का हिस्सा नहीं हैं, इसलिए उनके स्थान पर नया सदस्य जोड़े जाने की संभावना है.

इस प्रक्रिया से सात नए चयनकर्ता चुने जाएंगे. अजित अगरकर की अगुवाई वाली पुरुष चयन समिति में दो, जूनियर समिति में एक और महिला समिति में चार. नए चयनकर्ताओं का कार्यकाल 28 सितंबर की AGM के बाद शुरू होगा.

बीसीसीआई के प्रेसिडेंट की पूरी लिस्ट

- आर. ई. ग्रांट गोवन- 1928 से 1933

- सिकंदर हयात खान- 1933 से 1935

- नवाब हमीदुल्लाह खान- 1935 से 1937

- महाराजा के. एस. दिग्विजय सिंह- 1937 से 1938

- पी. सुब्बारायन- 1938 से 1946

- एंथनी एस. डी मेलो- 1946 से 1951

- जे. सी. मुखर्जी- 1951 से 1954

- विजयनगरम के महाराज कुमार- 1954 से 1956

- सरदार सुरजीत सिंह मजीठिया- 1956 से 1958

- आर. के. पटेल- 1958 से 1960

- एम. ए. चिदंबरम- 1960 से 1963

- महाराजा फतेहसिंह राव गायकवाड़- 1963 से 1966

- जेड आर. ईरानी- 1966 से 1969

- एन. घोष- 1969 से 1972

- पी. एम. रुंगटा- 1972 से 1975

- रामप्रकाश मेहरा- 1975 से 1977

- एम. चिन्नास्वामी- 1977 से 1980

- एस. के. वानखेड़े- 1980 से 1982

- एन. के. पी. साल्वे- 1982 से 1985

- एस. श्रीरामन- 1985 से 1988

- बी. एन. दत्त- 1988 से 1990

- माधवराव सिंधिया- 1990 से 1993

- आई. एस. बिंद्रा- 1993 से 1996

- राज सिंह डूंगरपुर- 1996 से 1999

- ए. सी. मुथैया- 1999 से 2001

- जगमोहन डालमिया- 2001 से 2004

- रणबीर सिंह महेंद्र- 2004 से 2005

- शरद पवार- 2005 से 2008

- शशांक मनोहर- 2008 से 2011

- एन. श्रीनिवासन- 2011 से 2013

- जगमोहन डालमिया- 2013 से 2013

- एन. श्रीनिवासन- 2013 से 2014

- शिवलाल यादव- 2014 से 2014

- सुनील गावस्कर- 2014 से 2014

- जगमोहन डालमिया- 2015 से 2015

- शशांक मनोहर- 2015 से 2016

- अनुराग ठाकुर- 2016 से 2017

- सी. के. खन्ना- 2017 से 2019

- सौरव गांगुली- 2019 से 2022

- रोजर बिन्नी- 2022 से 2025

