'प्लेयर्स पर भरोसा करो, 3 दिन में टेस्ट..', हार के बाद कोच गंभीर को गांगुली की नसीहत

कोलकाता टेस्ट में भारत को मिली करारी हार के बाद कोच गौतम गंभीर पर सवालों की बौछार हो रही है. इस बात पर बड़ा जोर दिया जा रहा है कि भारत की दक्षिण अफ्रीका से हार का सबसे बड़ा कारण पिच थी. खैर, सभी ऐसा नहीं मानते. भारत के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने मैच के बाद बताया कि टीम मैनेजमेंट ने ही ऐसी पिच की मांग की थी. गंभीर को नहीं लगा कि पिच ‘अनप्लेयेबल’ थी. उनका मानना था कि भारत ने उतना अच्छा नहीं खेला. बल्लेबाज़ तकनीक और मानसिक मजबूती की परीक्षा में पास नहीं हुए.

स्पिन के दिग्गज अनिल कुंबले गंभीर की टिप्पणी से हैरान थे. सौरव गांगुली ने भी अपने पूर्व साथी से सहमति जताते हुए गंभीर को ऐसी पिचें तैयार करने की सलाह दी हैं जो बल्लेबाज़ों को रन बनाने में मदद करें. इससे जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव और मोहम्मद सिराज जैसे भारतीय गेंदबाज़ों को अपनी गुणवत्ता दिखाने का मौका मिलता है.

उन्होंने कहा, 'अच्छी विकेट पर खेलो. मुझे उम्मीद है कि गौतम गंभीर सुन रहे होंगे. उन्हें विकेट को गेम से बाहर करना होगा. क्योंकि अगर उनके बल्लेबाज़ 350–400 रन नहीं बनाएंगे, तो वह टेस्ट मैच नहीं जीतेंगे. इंग्लैंड में इसलिए जीते. क्योंकि उनके बल्लेबाज़ों ने रन बनाए. उन्हें अच्छी विकेट पर खेलना चाहिए. अपनी टीम पर भरोसा करना चाहिए. और टेस्ट मैच 5 दिनों में जीतने चाहिए, 3 दिन में नहीं.'

गांगुली ने आगे कहा कि मेरे मन में उनके लिए बहुत सम्मान है. वह प्रतियोगी हैं. भारत के कोच के रूप में अच्छा किया है. लेकिन उन्हें अच्छी विकेट पर खेलना ही होगा. क्योंकि उनके पास बुमराह है, सिराज है, शमी है, कुलदीप है और जडेजा है.'

