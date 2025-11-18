scorecardresearch
 

ग‍िल के खेलने पर सस्पेंस, अफ्रीकी स्प‍िनर्स की चकरघन्नी... गुवाहाटी टेस्ट में 'गुरु' गंभीर अब तरकश से निकालेंगे कौन सा तीर?

कोलकाता में भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के सामने जिस तरह से ढेर हो गई, उससे कई सवाल उपजे हैं. सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि गौतम गंभीर गुवाहाटी में 22 नवंबर से होने वाले दूसरे टेस्ट में अपने तरकश से कौन सा तीर निकालेंगे, जिससे टीम कसम से कम सीरीज में बराबरी कर सके.

अगर शुभमन गिल गुवाहाटी टेस्ट में नहीं खेले तो कमान ऋषभ पंत संभालेंगे (Photo: PTI)
अगर शुभमन गिल गुवाहाटी टेस्ट में नहीं खेले तो कमान ऋषभ पंत संभालेंगे (Photo: PTI)

कोलकाता टेस्ट  में साउथ अफ्रीका की टीम ने जिस तरह का प्रदर्शन किया और भारतीय टीम को जीता-ज‍िताया मैच हारने पर मजबूर कर दिया, उससे कई सवाल उठ रहे हैं. पहला सवाल तो यह कि अफ्रीकी स्प‍िनर्स साइमन हार्मर और केशव महाराज से यह टीम कैसे उबरेगी?

दूसरा सवाल यह है कि कप्तान शुभमन गिल अगर गुवाहाटी टेस्ट में नहीं खेलते हैं तो फ‍िर नंबर उनकी जगह नंबर 4 पर कौन खेलेगा? वहीं तीसरा सवाल यह कि क्या हेड कोच गौतम गंभीर अब भी ऑलराउंडर्स को ख‍िलाकर बैट‍िंग लाइनअप को लंबा करने का मोह त्यागेंगे या नहीं. 

कोलकाता टेस्ट में साउथ अफ्रीका ने भारतीय टीम को जीत के लिए महज 124 रनों का टारगेट दिया था, लेकिन शुभमन ब्रिगेड ये रन भी नहीं बना सकी. नतीजतन अफ्रीकी टीम ने भारत में 15 साल बाद टेस्ट मैच जीत में हासिल की.

कोलकाता टेस्ट में भारतीय टीम के लिए साइमन हार्मर और केशव महाराज नासूर बन गए थे. दोनों ने मिलकर कुल 11 विकेट झटके थे, इसमें अकेले हार्मर ने ही महज 51 रन खर्च कर दोनों पार‍ियों में 8 विकेट झटके थे. उनके यह 8 विकेट ही टर्न‍िंग पॉइंट साब‍ित हुए. जिसकी वजह से वो प्लेयर ऑफ द मैच बने. अब सवाल है कि हेड कोच गंभीर इन 2 स्प‍िनर्स से न‍िपटने के लिए गुवाहाटी में क्या रणनीत‍ि बनाएंगे. गुवाहाटी में दूसरा टेस्ट 22 नवंबर से शुरू होना है. 

कोलकाता टेस्ट में शुभमन गिल की गर्दन में दिक्कत हुई थी. ऐसे में अब भारतीय कप्तान गिल का साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट में खेलना संदिग्ध है. बंगाल क्रिकेट संघ (कैब) के सूत्रों ने पुष्टि की कि वह बुधवार को टीम के साथ गुवाहाटी नहीं जाएंगे. ऐसे में सवाल है कि उनकी जगह कौन खेलेगा. देखा जाए तो उनकी जगह इस पोजीशन पर खेलने के सबसे अहम दावेदार साई सुदर्शन और देवदत्त पड‍िक्कल हैं, संभवत: उनको ही टीम में मौका मिलेगा. चूंकि साई सुदर्शन लंबे समय से टीम से जुड़े हुए हैं, ऐसे में उनके खेलने के ज्यादा चांस हैं. 

तो क्या फ‍िर बैट‍िंग लाइनअप लंबा करने पर रहेगा गंभीर का जोर? 
जबसे गौतम गंभीर भारतीय टीम के हेड कोच बने हैं, उनकी एक ही रणनीत‍ि रही है कि कैसे भी बल्लेबाजी की लाइनअप लंबी रहे. यही वजह थी कि कोलकाता टेस्ट में पहली पारी आठवें नंबर पर उतरने वाले भारतीय बल्लेबाजी अक्षर पटेल थे. पर पहली पारी में शुभमन गिल इंजर्ड हो गए, ऐसे में भारतीय टीम का कॉम्ब‍िनेशन बिगड़ गया. नतीजतन पहली पारी में रिटायर्ट हर्ट होने वाले गिल दूसरी पारी में तो बल्लेबाजी ही नहीं कर सके. 

कोलकाता टेस्ट में भारतीय टीम ने नंबर 3 पर साई सुदर्शन की जगह वॉश‍िंगटन सुंदर को मौका दिया. इससे एक बात का संकेत स्पष्ट हो गया कि गंभीर ऑलराउंडर्स को तरजीह देते हैं और बैट‍िंग लाइनअप लंबी रखना चाहते हैं. पर, इसका एक दूसरा पक्ष यह भी रहा कि सुंदर ने नंबर 3 पर बल्लेबाजी की और 29 और 31 रन बनाए, लेकिन उन्होंने पूरे टेस्ट में महज 1 ओवर फेंका. 

अब सवाल यह है कि गंभीर गुवाहाटी टेस्ट में ऐसा क्या करेंगे ताकि कम से कम टीम इंड‍िया उस टेस्ट को जीतकर सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ले, कहीं ऐसा ना हो जो हाल प‍िछले साल न्यूजीलैंड संग सीरीज में 0-3 से सीरीज हार में हुआ था, वही हाल इस बार अफ्रीकी टीम कर दे, इसलिए टीम इंड‍िया के मैनेजमैंट को जाग जाने की जरूरत है.  

भारत अपने पिछले 6 घरेलू टेस्ट में से 4 हार चुका है. वहीं 2015 से 2022 के दौरान भारत ने महज 2 घरेलू टेस्ट गंवाए थे. टीम इंड‍िया की इस बल्लेबाजी में ग‍िरावट की सबसे अहम वजह मिडिल ऑर्डर का लगातार फ्लॉप होना और स्पिन के खिलाफ संघर्ष बताया जा रहा है. पहले न्यूजीलैंड और अब साउथ अफ्रीका के सामने टीम इंड‍िया कमजोर दिख रही है, न्यूजीलैंड सीरीज के समय में भी हेड कोच गंभीर ही थे. 

