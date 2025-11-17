मोहम्मद शमी की टीम इंडिया में होगी वापसी? इस दिग्गज ने कोच गंभीर से की खास अपील

पूर्व BCCI अध्यक्ष और भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने कोलकाता में दक्षिण अफ्रीका से मिली हार के बाद गौतम गंभीर को मोहम्मद शमी को टेस्ट टीम में वापस लाने की सलाह दी है. भारत यह मुकाबला 30 रनों से हार गया, जिससे प्रोटियाज़ ने 15 साल बाद भारतीय सरज़मीं पर एक यादगार टेस्ट जीत दर्ज की.

शमी ने आखिरी बार 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व किया था. इसके बाद इंग्लैंड दौरे, वेस्ट इंडीज और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ श्रृंखला के लिए उन्हें टीम में नहीं चुना गया. मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने कहा था कि शमी के पास पर्याप्त मैच प्रैक्टिस नहीं थी और उनकी फिटनेस भी अपेक्षित स्तर पर नहीं थी.

गांगुली ने गंभीर को क्या सलाह दी

आज तक से बातचीत में गांगुली ने कहा कि गंभीर को आगे बढ़ते हुए शमी, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज की तिकड़ी पर भरोसा रखना चाहिए. वर्तमान में क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल के अध्यक्ष गांगुली ने कहा कि शमी और स्पिनर भारत के लिए टेस्ट जीत सकते हैं.

गांगुली ने कहा, 'मैं गौतम को बहुत पसंद करता हूं. उन्होंने 2011 और टी20 वर्ल्ड कप में अच्छा काम किया है. वह कुछ समय तक जारी रहेंगे, लेकिन उन्हें भारत में अच्छी पिचों पर खेलना होगा. उन्हें बुमराह, सिराज और शमी पर भरोसा रखना चाहिए.' उन्होंने आगे कहा, मुझे लगता है कि शमी इस टेस्ट टीम में जगह के हकदार हैं. शमी और हमारे स्पिनर उनके लिए टेस्ट मैच जिताएंगे.

घरेलू क्रिकेट में इस सीज़न लौटने के बाद शमी शानदार फॉर्म में रहे हैं, चार मैचों में 17 विकेट लेते हुए 17.35 की औसत से गेंदबाजी की है.

गांगुली ने यह भी कहा कि गंभीर और भारतीय टीम प्रबंधन को अच्छी पिचों पर खेलना चाहिए और पिच को खेल से बाहर रखना चाहिए. पूर्व भारतीय कप्तान ने यह भी कहा कि कोच को टेस्ट मैचों को 5 दिन में जीतने की कोशिश करनी चाहिए, न कि जल्दी खत्म करने की. भारत 22 नवंबर से शुरू होने वाले गुवाहाटी टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका का सामना करेगा.

