scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

स्मृति मंधाना-पलाश मुच्छल की 7 दिसंबर को होगी शादी? क्रिकेटर के भाई ने बताया सच

सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल 7 दिसंबर को शादी करने जा रहे हैं. दोनों की शादी 23 नवंबर को अचानक टाल दी गई थी. लेकिन इस वायरल खबर पर स्मृति के भाई श्रवण का रिएक्शन सामने आया है.

Advertisement
X
पलाश मुच्छल और स्मृति मंधाना की शादी की नई डेट पर भाई का रिएक्शन आया सामने (Photo: ITG)
पलाश मुच्छल और स्मृति मंधाना की शादी की नई डेट पर भाई का रिएक्शन आया सामने (Photo: ITG)

भारतीय महिला क्रिकेट स्टार स्मृति मंधाना और सिंगर पलाश मुच्छल की शादी टलने की खबर सुर्खियों में है. ये शादी 23 नवंबर को महाराष्ट्र के सांगली में होने वाली थी. लेकिन क्रिकेटर के पिता की अचानक तबीयत बिगड़ने के कारण ये शादी टाल दी गई थी. लेकिन बाद में दोनों के बीच तनाव की भी अपुष्ट खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हुईं. इसके बाद फिर एक खबर चर्चा में आई की दोनों 7 दिंसबर को शादी करने जा रहे हैं. हालांकि, स्मृति और पलाश की ओर से इसपर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं आई.

स्मृति के भाई ने दिया अपडेट

मंगलवार को सोशल मीडिया पर तब हलचल मच गई जब एक खबर वायरल होने लगी कि अब यह जोड़ा 7 दिसंबर को शादी करेगा. हालांकि, स्मृति के भाई श्रवण मंधाना ने इन खबरों को सख्ती से खारिज कर दिया है.

सम्बंधित ख़बरें

Palash Muchhal
पलाश-स्मृति की हो रही शादी, वायरल पोस्ट का क्या है सच? 
smriti mandhana and palash relationship update
स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल ने दिया फैंस को ये हिंट  
Palaash muchhal video
स्मृति मंधाना से पोस्टपोन हुई शादी, उदास दिखे पलाश मुच्छल, पेरेंट्स संग हुए स्पॉट 
टली पलाश-स्मृति की शादी, जेमिमा ने छोड़ा WBBL, सुनील शेट्टी बोले- दिल... 
Smriti Mandhana-Palash Muchhal and Nandika Dwivedi
स्मृत‍ि-पलाश मामले में हुई इस म‍िस्ट्री गर्ल की एंट्री, INSTA पोस्ट में क्यों दी सफाई? 

यह भी पढ़ें: स्मृति मंधाना के साथ पोस्टपोन हुई शादी, उदास दिखे पलाश मुच्छल, एयरपोर्ट पर पेरेंट्स संग हुए स्पॉट

हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए श्रवण ने इन चर्चाओं पर सीधे प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, 'मुझे इन अफवाहों के बारे में कोई जानकारी नहीं है. फिलहाल, (शादी) अभी भी टली हुई है.' उन्होंने 7 दिसंबर वाली खबरों को पूरी तरह नकारते हुए स्पष्ट किया कि अभी कोई नई तारीख तय नहीं की गई है.

मंधाना ने शादी की रस्मों की तस्वीरें डिलीट की

पलाश और स्मृति के बीच सबकुछ ठीक नहीं होने की खबरें तब चर्चा में आईं जब शादी टलने के अगले ही दिन क्रिकेटर स्मृति मंधाना ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से शादी से जुड़ी सभी पोस्ट हटा दी थी. हालांकि, पलाश की मां ने एक मीडिया बातचीत में कहा था कि दोनों परिवार संपर्क में हैं और शादी जल्द होगी.

Advertisement

यह भी पढ़ें: स्मृत‍ि मंधाना-पलाश मुच्छल मामले में हुई इस म‍िस्ट्री गर्ल की एंट्री, INSTA पोस्ट में क्यों दी सफाई?

बता दें कि स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल लंबे समय से एक-दूसरे को डेट कर रहे थे. भारतीय महिला क्रिकेट टीम के वर्ल्ड चैम्पियन बनने के बाद 23 नवंबर को दोनों की शादी तय थी. शादी से जुड़ी रस्में निभाई जा रही थीं. स्मृति मंधाना ने इससे जुड़ी कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की थीं. कई साथी क्रिकेटर भी इन रस्मों में शरीक हुई थीं. लेकिन शादी वाले दिन स्मृति के पिता की तबीयत बिगड़ने के चलते इस शादी को टाल दिया गया था.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement