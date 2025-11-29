scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

स्मृत‍ि मंधाना-पलाश मुच्छल मामले में हुई इस म‍िस्ट्री गर्ल की एंट्री, INSTA पोस्ट में क्यों दी सफाई?

स्मृति मंधाना ने महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 में भारतीय टीम के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए थे. भारत ने वो वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रच दिया था. वर्ल्ड कप के बाद स्मृति की शादी 23 नवंबर को होनी थी, लेकिन उनके पिता की तबीयत बिगड़ने के चलते शादी टाल दी गई.

Advertisement
X
स्मृति-पलाश की शादी अनिश्चितकाल के लिए टल गई थी. (Photo: Instagram/smriti_mandhana)
स्मृति-पलाश की शादी अनिश्चितकाल के लिए टल गई थी. (Photo: Instagram/smriti_mandhana)

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उप-कप्तान स्मृति मंधाना और म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल की शादी 23 नवंबर को होनी थी. यह शादी स्मृति के पिता श्रीनिवास मंधाना की तबीयत खराब होने और अस्पताल में भर्ती होने के कारण टाल दी गई थी. लेकिन इसके तुरंत बाद अफवाहें फैलने लगीं कि पलाश ने कथित तौर पर स्मृति को धोखा दिया है.

इन अफवाहों के बीच नंदिका द्विवेदी का भी नाम शामिल आया. नंदिका का नाम सिर्फ इसलिए सामने आया क्योंकि कुछ अनजान Reddit यूजर्स ने पोस्ट डालकर उन्हें इन अफवाहों से जोड़ा. अब नंदिका ने साफ किया है कि पलाश मुच्छल और स्मृति मंधाना की शादी से जुड़े किसी भी विवाद में उनका कोई हाथ नहीं है. नंदिका ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर करके अपना गुस्सा जाहिर किया है.

नंदिका द्विवेदी ने लिखा, 'पिछले कुछ दिनों में मैंने अपने बारे में कई तरह की अटकलें देखी हैं कि मैं किसी ऐसी व्यक्तिगत स्थिति में शामिल हूं जो दूसरों के लिए बहुत निजी थी. मैं साफ करना चाहती हूं कि मेरे बारे में जो बातें कही जा रही है, खासकर यह कि मैंने किसी का रिश्ता खराब करने में कोई भूमिका निभाई, ये बिल्कुल सच नहीं है.'

सम्बंधित ख़बरें

Palash Muchhal, Smriti Mandhana
स्मृत‍ि-पलाश ने बनाया नीला न‍िशान 🧿, क्या 'बुरी नजर से' है इसका कनेक्शन? 
palash smriti
Smriti संग कैसे रिश्ता मैनेज करते थे Palash? कहा था... 
Palak Smriti
Smriti और Palash की कब होगी शादी? मां बोलीं... 
Palash Muchchal and Smriti Mandhana
स्मृति-पलाश की कब होगी शादी? म्यूजिक कंपोजर की मां ने दिया अपडेट 
Palash Muchhal, Smriti Mandhana, Mary D’Costa
'मैं वो कोर‍ियोग्राफर नहीं...', पलाश मुच्छल संग वायरल चैट पर 'मैरी डिकोस्टा' का बड़ा खुलासा 

'ऐसी कहानी बनते देखना दर्दनाक'
नंदिका द्विवेदी ने आगे लिखा, 'ऐसी कहानी बनते देखना बहुत दर्दनाक है, जिसमें मेरा कोई हिस्सा नहीं था. उससे भी ज्यादा मुश्किल यह है कि बिना किसी आधार के ये बातें कितनी जल्दी फैलने लगती हैं. कुछ मीडिया आउटलेट Reddit जैसे फोरम की जानकारी लेकर खबरें लिख रहे हैं. वहां कोई भी कुछ भी पोस्ट कर सकता है, जिससे बदनामी फैलती है.'

Advertisement

nandika post

नंदिका द्विवेदी लिखती हैं, 'कृपया समझें, यह मेरे लिए बाहर आकर बोलना आसान नहीं है, लेकिन अब मैं झूठे आरोप बर्दाश्त नहीं कर सकती. मैंने उन लोगों को तनाव में देखा है जिनकी मुझे परवाह है. वे उन गलत बातों से दुखी हैं जो मेरे बारे में फैलाई जा रही हैं और इसका असर मेरी मानसिक सेहत पर भी पड़ रहा है.'

नंदिका द्विवेदी ने लिखा, 'मुझे धमकियां मिल रही थीं, जो मेरे परिवार वाले भी देख सकते थे. इसलिए मैंने अपना अकाउंट प्राइवेट कर दिया था. मैं आप सभी से निवेदन करती हूं कि अफवाहें फैलाना बंद करें. मैं कड़ी मेहनत करने और अपने सपने पूरे करने के लिए मुंबई आई हूं. कृपया मेरा नाम न घसीटें, मेरा इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है. आखिरकार सच अपने आप सामने आ जाएगा.'

nandika post

कौन हैं नंदिका द्विवेदी?
नंदिका द्विवेदी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम किया और आईएमटी गाजियाबाद से MBA की पढ़ाई की. वह एक डांसर हैं और मशहूर कोरियोग्राफर्स पीयूष भगत और शाजिया समजी के साथ काम कर चुकी हैं. ये दोनों जैकलीन फर्नांडीज और शिखर धवन पर फिल्माए गए सॉन्ग 'Besos' में अपने काम के लिए जाने जाते हैं.

नंदिका द्विवेदी की इंस्टाग्राम बायो बताती है कि वो मुंबई में पर्सनल इंस्ट्रक्टर और कोरियोग्राफर के रूप में काम करती हैं. इसके अलावा वह मनसिमरन के म्यूजिक वीडियो 'तेरे पीछे' में लीड डांसर भी रह चुकी हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement