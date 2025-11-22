पलाश मुच्छल की होने वाली हैं स्मृति मंधाना, शादी से पहले दूल्हा-दुल्हन ने खेला क्रिकेट, Video

म्यूजिक कम्पोजर और फिल्ममेकर पलाश मुच्छल और भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंधाना जल्द शादी के बंधन में बंधने वाले हैं. दोनों की शादी 23 नवंबर के दिन होने जा रही है. उनकी शादी की रस्मों की शुरुआत हो चुकी है. 21 नवंबर को कपल की हल्दी सेरेमनी हुई, जिसमें दोनों काफी प्यारे लग रहे थे. इसके अलावा पलाश की बहन पलक मुच्छल और स्मृति की क्रिकेट टीम को भी यहां मस्ती करते देखा गया. सभी ने कपल को हल्दी लगाई और जमकर डांस भी किया.

पलाश-स्मृति ने खेला मैच

पलाश मुच्छल और स्मृति मंधाना की हल्दी सेरेमनी की फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. इस बीच दोनों की एक नई वीडियो ने सोशल मीडिया पर तहलका मचाना शुरू कर दिया है. इस वीडियो में दूल्हेवाले और दुल्हन की साइड के बीच क्रिकेट का मुकाबला होता देखा जा सकता है. दोनों के बीच टॉस हो रहा है, जिसमें पलाश की टीम जीत जाती है. एक और वीडियो में क्रिकेट मैच खत्म होने के बाद सभी खिलाड़ियों को हाथ मिलाते हुए देखा जा सकता है.

वर्ल्ड कप की बनी थीं विजेता

जाहिर है कि स्मृति और पलाश अपनी शादी में रस्में निभाने के साथ-साथ खूब मस्ती भी कर रहे हैं. हाल ही में पलाश ने मुंबई के डीवाई पाटिल मैदान में स्मृति मंधाना को शादी के लिए प्रपोज किया था. इसी मैदान में स्मृति ने भारतीय क्रिकेट टीम के साथ मिलकर 2 नंवबर को क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 जीता था. ये भारतीय महिला टीम की वर्ल्ड कप में पहली जीत थी. इसका जश्न देशभर में मनाया गया.

सगाई की अंगूठी की फ्लॉन्ट

सगाई के बाद स्मृति मंधाना ने सोशल मीडिया पर अपनी टीम की सदस्यों के साथ एक वीडियो शेयर की थी. इसमें अपनी सगाई की अंगूठी फ्लॉन्ट करते हुए स्मृति ने कन्फर्म किया था कि वो और पलाश जल्द एक होने वाले हैं. स्मृति का ये वीडियो खूब वायरल हुआ था. पलाश मुच्छल और स्मृति मंधाना की जोड़ी फैंस की फेवरेट बन चुकी है. पलाश अभी तक कई ग्रैंड जेस्चर स्मृति के लिए कर चुके हैं, जिसने फैंस का दिल जीता है. अब दोनों की शादी पर फैंस उन्हें दुआएं दे रहे हैं.

