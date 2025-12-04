संजू सैमसन का धमाका और आसिफ का पंजा… SMAT में केरल ने मुंबई को हिला डाला, सूर्या-सरफराज भी नहीं बचा पाए

Syed Mushtaq Ali Trophy 2025/26: संजू सैमसन, शरीफुद्दीन और केएम आसिफ के शानदार प्रदर्शन की बदौलत केरल ने लखनऊ में मुंबई को 15 रन से हराकर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 (SMAT 2025-26) को हरा दिया. एलीट ग्रुप एक के मुकाबले में यह मुंबई की इस सीजन की पहली हार दी. केरल केएम आस‍िफ ने 5 विकेट झटके.

सैमसन इस सीजन फिर से ओपनिंग कर रहे हैं. उन्होंने लखनऊ के इकाना स्टेड‍ियम में हुए इस मुकाबले में 28 गेंद में 46 रन बनाकर मजबूत शुरुआत दी. उनकी इस पारी से इस बात की उम्मीद है कि वो साउथ अफ्रीका के ख‍िलाफ टी20 सीरीज में एक बार फ‍िर अभ‍िषेक शर्मा के साथ ओपन‍िंग करते दिख सकते हैं.

We stunned Mumbai in the Syed Mushtaq Ali Trophy!

With Sanju Samson’s 46(28), Vishnu Vinod’s 43*(40), and Sharafuddeen N M’s explosive 35*(15), we powered our way to 178/5.

Backed by Asif’s brilliant bowling, we sealed a thrilling 15-run victory! 🏏🔥 pic.twitter.com/3sHFFOn5rm — KCA (@KCAcricket) December 4, 2025

इसी बीच केरल के विष्णु विनोद बीच में जूझते नजर आए और 40 गेंद में सिर्फ 43* रन ही बना सके. लेकिन, शरीफुद्दीन की 15 गेंद में नाबाद 35 रन की तूफानी पारी ने केरल स्कोर को 178/5 तक पहुंचा दिया.

इसके बाद शरीफुद्दीन ने मुंबई की पारी के पहले ओवर में आयुष म्हात्रे को आउट किया. हालांकि अजिंक्य रहाणे (32 रन, 18 गेंद) और सरफराज खान (52 रन, 40 गेंद) ने मुंबई को अच्छी स्थिति में रखा. जब सरफराज आउट हुए, तब मुंबई को आठ ओवर में 80 रन चाहिए थे. सूर्यकुमार यादव ने स्कोर को कम करते हुए आखिरी तीन ओवर में 31 रन तक पहुंचा दिया.

लेकिन 18वें ओवर में केएम आसिफ के तीन विकेट लिए. जिसमें सूर्यकुमार का 32(25) पर आउट होना भी शामिल था. आस‍िफ ने मुंबई की उम्मीदों को झटका दे दिया. मुंबई को आखिरी ओवर में दो विकेट बाकी रहते 18 रन चाहिए थे. आसिफ ने सिर्फ चार गेंदों में बाकी बचे विकेट लेकर मुंबई की पारी समेटी और अपनी पांच विकेट की उपलब्धि पूरी की.

