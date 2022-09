Six Sixes in Over: युवराज सिंह ही नहीं... इन खिलाड़ियों ने भी 1 ओवर में जड़े 6 छक्के, देखें पूरी लिस्ट

क्रिकेट में छक्के लगाने का रोमांच हमेशा सिर चढ़कर बोलता है और यदि कोई बल्लेबाज छह गेंदों पर छह छक्के उड़ा दे, तो फिर क्या कहने. साल 2007 के टी20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के बल्लेबाज युवराज सिंह ने आज ही के दिन (19 सितंबर) इंग्लैंड के खिलाफ एक ओवर में छह छक्के जड़ दिए थे. भले ही उस यादगार वाकये के 15 साल पूरे हो चुके हैं लेकिन यह क्षण भारतीय फैन्स कभी नहीं भूल सकते. आइए जानते हैं उन बल्लेबाजों के बारे में जिन्होंने मान्यता प्राप्त 20 ओवर्स, 50 ओवर्स या फर्स्ट क्लास क्रिकेट में लगातार छह छक्के लगाए हैं. अब तक छह गेंदों में छह छक्के - 1.गैरी सोबर्स (फर्स्ट क्लास क्रिकेट): 49 साल पहले सर गैरी सोबर्स ने पहली बार यह कारनामा किया था. सर गैरी सोबर्स के नाम 31 अगस्त 1968 में अद्भुत कारनामा जुड़ा. उन्होंने इंग्लिश काउंटी में नॉटिंघमशायर से खेलते हुए ग्लेमॉरगन के मैलकम नैश के ओवर की सभी 6 गेंदों पर 6 छक्के जड़े थे. 2. रवि शास्त्री (फर्स्ट क्लास क्रिकेट): 17 साल बाद 10 अगस्त 1985 में रवि शास्त्री ने सर गैरी की बराबरी की. जब उन्होंने बड़ौदा के खिलाफ रणजी मुकाबले में तिलक राज की गेंद पर ओवर की सभी गेंदों पर छक्के लगाए. 3. हर्शल गिब्स (वनडे इंटरनेशनल): दक्षिण अफ्रीकी धुरंधर हर्शल गिब्स वनडे इंटरनेशनल में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने. उन्होंने यह कारनामा 16 मार्च को 2007 के वर्ल्ड कप मैच में किया था. सेंट किट्स में तब उन्होंने नीदरलैंड्स के डैन वैन बंज के ओवर की सभी छह गेंदों को मैदान से बाहर भेजा था. 4. युवराज सिंह (T-20 इंटरनेशनल): क्रिकेट जगत के खतरनाक बल्लेबाजों में शुमार युवराज सिंह ऐसा करने वाले चौथे बल्लेबाज बने. जबकि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के दूसरे बल्लेबाज बने. 19 सितंबर 2007 को इंग्लैंड के खिलाफ टी-20 वर्ल्ड कप के मैच में युवराज ने स्टुअर्ट ब्रॉड को अपना निशाना बनाया. मैच में उससे ठीक पहले एंड्रू फ्लिंटॉफ ने युवराज की तरफ भद्दे इशारे किए थे, जिसका जवाब उन्होंने ताबड़तोड़ छक्के जड़कर दिया. 5. जॉर्डन क्लार्क (2nd XI match): लंकाशायर के ऑलराउंडर जॉर्डन क्लार्क यह कारनामा करने वाले पांचवें प्रोफेशनल क्रिकेटर बने. 24 अप्रैल 2013 को उन्होंने सेकंड इलेवन मैच में यॉर्कशायर खिलाफ गुरमान रंधावा की गेंदों के अपना शिकार बनाया. 6. एलेक्स हेल्स (NatWest T20 Blast): नॉटिंघमशायर की तरफ से खेलते हुए एलेक्स हेल्स ने 15 मई 2015 को कुछ अलग ही अंदाज में लगातार छह छक्के मारे. नेटवेस्ट टी-20 ब्लास्ट टूर्नामेंट में बॉयड रेंकिन के 11वें ओवर की चौथी गेंद पर हेल्स ने एक छक्का लगाने के बाद आखिरी दो गेंदों पर भी छक्के उड़ाए. अगले ओवर की दूसरी गेंद पर दोबारा स्ट्राइक मिलने पर उन्होंने फिर लगातार 3 छक्के जड़े. इसके साथ ही उन्हें छह लगातार छक्के लगाने में दो ओवर लगे. 7. रॉस ह्विटले (NatWest T20 Blast): रॉस ह्विटले ने कुछ ही दिन पहले (जुलाई 2017) नेटवेस्ट टी-20 ब्लास्ट टूर्नामेंट में ओवर की लगातार गेंदों पर में 6 छक्के ठोंके. उन्होंने वारविकशायर की ओर से खेलते हुए ऐसा किया. 8. मिस्बाह उल हक (Hong Kong T20 Blitz: मिस्बाह उल हक ने साल 2017 में हॉन्ग कॉन्ग में आयोजित टी-20 लीग में छह लगातार गेंदों पर छक्के लगाए. लेकिन उनके ये छक्के पारी के 19वें और 20 ओवर में आए. 9. कीरोन पोलार्ड (T20 Big Bash warm-up match): कैरेबियाई बल्लेबाज कीरोन पोलार्ड ने भी 2014 में एडिलेड स्ट्राइकर की ओर से खेलते हुए लगातार छह छक्के लगाए थे. लेकिन वह बिग बैश लीग का वॉर्म-अप मैच था. 10. रवींद्र जडेजा (Inter District T20 Tournament): रवींद्र जडेजा ने 2017 में सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के इंटर-डिस्ट्रिक्ट टी-20 टूर्नांमेंट में 1 ओवर में लगातार 6 छक्के जड़ने का कारनामा किया था. जडेजा ने ऑफ स्पिन गेंदबाज नीलम वामजा के ओवर में यह करिश्मा कर दिखाया. 11. हजरतुल्लाह जाजई (T20): अफगानिस्तान के हजरतुल्लाह जाजई ने 2018 में यह कारनामा किया था. उन्होंने अफगानिस्तान प्रीमियर लीग (APL) टी-20 में काबुल जवानान की ओर से खेलते हुए बल्ख लेजेंड के गेंदबाज अब्दुल्ला मजारी के एक ओवर में 6 छक्के मारे थे. 12. ओली डेविस (Under 19): साल 2018 में एडिलेड के मैदान पर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया द्वारा आयोजित अंडर-19 पुरुष नेशनल चैम्पियनशिप में रिकॉर्ड तोड़ दोहरे शतक के दौरान कंगारू बल्लेबाज ओली डेविस ने ओवर में छह छक्के लगाए थे. 13. लियो कार्टर (T20): न्यूजीलैंड की घरेलू क्रिकेट टीम कैंटरबरी के बल्लेबाज लियो कार्टर ने 2020 में एक ओवर में छह छक्के जड़े. कार्टर ने क्राइस्टचर्च के हैगले ओवल मैदान पर टी-20 सुपर स्मैश टूर्नामेंट में नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स के स्पिनर एंटोन डेवकिक के ओवर में छह छक्के लगाए. 14. कीरोन पोलार्ड (T20 इंटरनेशनल): कैरेबियाई धुरंधर किरोन पोलार्ड ने एंटीगा (मार्च 2021) में श्रीलंका के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल में एक ओवर में 6 छक्के मारने का कारनामा किया. पोलार्ड यह उपलब्धि हासिल करने वाले टी20 इंटरनेशनल के इतिहास में युवराज सिंह के बाद केवल दूसरे बल्लेबाज बने. 15 थिसारा परेरा (लिस्ट-ए क्रिकेट): श्रीलंकाई ऑलराउंडर परेरा ने साल 2021 में आर्मी स्पोर्ट्स सीसी के लिए खेलते हुए ब्लूमफील्ड क्रिकेट एंड एथलेटिक क्लब के खिलाफ छह छक्के जड़ दिये. परेरा ने उस मैच में 13 गेंदों में ही अर्धशतकीय आंकड़े तक पहुंच गए, जो लिस्ट ए क्रिकेट में दूसरा सबसे तेज अर्धशतक था. परेरा प्रोफेशनल क्रिकेट में एक ओवर में छह छक्के लगाने वाले पहले श्रीलंकाई खिलाड़ी है. 16. जसकरन मल्होत्रा (वनडे इंटरनेशनल): भारतीय मूल के अमेरिकी क्रिकेटर जसकरन मल्होत्रा ने सितंबर 2021 में पापुआ न्यू गिनी के खिलाफवनडे इंटरनेशनल मुकाबले में एक ओवर में छह छक्के जड़ दिए थे. जसकरन ने उस मैच में पारी के 50वें ओवर में मीडियम पेसर गौडी टोका की गेंदों पर यह कारनामा किया था.