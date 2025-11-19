'हमें आपसे फर्क नहीं पड़ता', पाकिस्तानी मीडिया की सिकंदर रजा ने बोलती कर दी बंद, VIDEO

पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे की टीमें इस समय टी20 त्रिकोणीय सीरीज में व्यस्त हैं. सीरीज की शुरुआत से पहले जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे, जहां उनसे एशिया की ‘दूसरी सर्वश्रेष्ठ टीम’ वाली बहस पर सवाल पूछा गया. दरअसल, यह एक ऐसा मुद्दा जिसने हाल ही में खिलाड़ियों और फैंस के बीच खूब विवाद खड़ा किया है. रजा ने इसका ऐसा जवाब दिया जो सोशल मीडिया पर वायरल है.

एशिया की ‘दूसरी बेस्ट टीम’ पर सवाल

2025 एशिया कप के दौरान अफगानिस्तान ने खुद को एशिया की दूसरी सर्वश्रेष्ठ टीम बताया था, जिसके बाद पाकिस्तान के फैंस ने इसका कड़ा विरोध किया. यह बहस लगातार सोशल मीडिया पर जारी है. इसी मुद्दे को लेकर रज़ा से पूछा गया, 'एशिया में कौन-सी टीम बेस्ट है और कौन-सी दूसरी बेस्ट? क्या यह त्रिकोणीय सीरीज़ एशिया की दूसरी बेस्ट टीम के खिलाफ है?'

सिकंदर रज़ा के जवाब से पाक मीडिया को लगी मिर्ची

रज़ा ने कहा, 'मैं इस समय अपनी नेशनल जर्सी में हूं, इसलिए बस इतना कहूंगा कि जिम्बाब्वे अफ्रीका की दूसरी सबसे बेहतरीन टीम है. एशिया की नंबर 1, 2 या 3 टीम कौन है, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता. यह जिम्बाब्वे की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और मैं अपनी टीम की बात करूंगा.'

🚨🚨 Sikandar Raza humiliated Pakistan on asking who is Asia's 2nd best team😭😭



"All I would tell you, zimbabwe is the 2nd best team in africa & I don't give F about who is 1st or 2nd best team in asia(chuckles).



It might be an upset for you as I can read the room, you people… pic.twitter.com/4GW1Y5iohZ — Rajiv (@Rajiv1841) November 18, 2025

उन्होंने आगे कहा, 'हम अफ्रीका की सबसे मजबूत टीम को चुनौती देने पर ध्यान दे रहे हैं. एशियाई टीमों की रैंकिंग में मेरी कोई रुचि नहीं है.'

रज़ा का यह जवाब सोशल मीडिया पर तुरंत वायरल हो गया, जिसे फैन्स ने सबसे स्मार्ट रिप्लाई बताया. भारत को एशिया की सर्वश्रेष्ठ टीम माना जाता है, जबकि पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच दूसरे स्थान को लेकर निरंतर बहस चलती रहती है.

पाकिस्तान ने जीता पहला मुकाबला

त्रिकोणीय सीरीज़ के पहले मुकाबले में पाकिस्तान ने 148 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए जिम्बाब्वे को पांच विकेट से हराया. हालांकि टीम के स्टार बल्लेबाज़ बाबर आज़म सिर्फ तीन गेंदों पर शून्य पर आउट हो गए, जिसने फैंस को चौंका दिया.



