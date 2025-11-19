scorecardresearch
 

Feedback

'हमें आपसे फर्क नहीं पड़ता', पाकिस्तानी मीडिया की सिकंदर रजा ने बोलती कर दी बंद, VIDEO

सिकंदर रज़ा से एशिया की 'दूसरी बेस्ट टीम' पर विवादास्पद सवाल पूछा गया, जिसका उन्होंनेजवाब देते हुए कहा कि वह अपनी टीम जिम्बाब्वे की बात ही करेंगे. उनका जवाब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. वहीं, त्रिकोणीय सीरीज़ के पहले मैच में पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को 5 विकेट से हराया.

Advertisement
X
सिकंदर रजा ने पाकिस्तानी मीडिया को जमकर लताड़ा (AP Photo)
सिकंदर रजा ने पाकिस्तानी मीडिया को जमकर लताड़ा (AP Photo)

पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे की टीमें इस समय टी20 त्रिकोणीय सीरीज में व्यस्त हैं. सीरीज की शुरुआत से पहले जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे, जहां उनसे एशिया की ‘दूसरी सर्वश्रेष्ठ टीम’ वाली बहस पर सवाल पूछा गया. दरअसल, यह एक ऐसा मुद्दा जिसने हाल ही में खिलाड़ियों और फैंस के बीच खूब विवाद खड़ा किया है. रजा ने इसका ऐसा जवाब दिया जो सोशल मीडिया पर वायरल है. 


एशिया की ‘दूसरी बेस्ट टीम’ पर सवाल

2025 एशिया कप के दौरान अफगानिस्तान ने खुद को एशिया की दूसरी सर्वश्रेष्ठ टीम बताया था, जिसके बाद पाकिस्तान के फैंस ने इसका कड़ा विरोध किया. यह बहस लगातार सोशल मीडिया पर जारी है. इसी मुद्दे को लेकर रज़ा से पूछा गया, 'एशिया में कौन-सी टीम बेस्ट है और कौन-सी दूसरी बेस्ट? क्या यह त्रिकोणीय सीरीज़ एशिया की दूसरी बेस्ट टीम के खिलाफ है?'

सम्बंधित ख़बरें

वनडे के नंबर-1 ऑलराउंडर सिकंदर रजा (बांए). टी20 के नंबर-1 ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या (दांए).
सिकंदर रजा बने वनडे के नंबर-1 ऑलराउंडर, खतरे में हार्दिक की T20 'बादशाहत' 
Quetta Gladiators's Bowler In PSL 2025 Usman Tariq
PSL में आया 'अजीबोगरीब एक्शन' वाला गेंदबाज, अंपायर्स ने उठाए सवाल, लगेगा बैन? 
Zimbabwe Beat Pakistan (@AP)
IPL नीलामी के बीच पाकिस्तानी टीम की किरकिरी... वनडे में जिम्बाब्वे ने हराया 
Sikandar Raza in Gambia vs Zimbabwe T20I Match
ZIM ने T20 की एक ही पारी में ठोंके 344 रन, ये मेमना टीम बनी श‍िकार, एक साथ बने 10 रिकॉर्ड  
आख‍िरी ओवर में PBKS के शाहरुख खान ने दिलाई LSG के ख‍िलाफ जीत (@IPL)
शाहरुख बने आख‍िरी ओवर के 'स‍िकंदर', इन 60 गेंदों में लखनऊ के हाथ से ख‍िसकी जीत 

यह भी पढ़ें: 'अल्लाह ने अगर कुछ लिखा है तो...', 20वां वनडे शतक जड़ने के बाद बोले बाबर आजम

सिकंदर रज़ा के जवाब से पाक मीडिया को लगी मिर्ची

रज़ा ने कहा, 'मैं इस समय अपनी नेशनल जर्सी में हूं, इसलिए बस इतना कहूंगा कि जिम्बाब्वे अफ्रीका की दूसरी सबसे बेहतरीन टीम है. एशिया की नंबर 1, 2 या 3 टीम कौन है, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता. यह जिम्बाब्वे की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और मैं अपनी टीम की बात करूंगा.'

Advertisement

उन्होंने आगे कहा, 'हम अफ्रीका की सबसे मजबूत टीम को चुनौती देने पर ध्यान दे रहे हैं. एशियाई टीमों की रैंकिंग में मेरी कोई रुचि नहीं है.'

रज़ा का यह जवाब सोशल मीडिया पर तुरंत वायरल हो गया, जिसे फैन्स ने सबसे स्मार्ट रिप्लाई बताया. भारत को एशिया की सर्वश्रेष्ठ टीम माना जाता है, जबकि पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच दूसरे स्थान को लेकर निरंतर बहस चलती रहती है.

पाकिस्तान ने जीता पहला मुकाबला

त्रिकोणीय सीरीज़ के पहले मुकाबले में पाकिस्तान ने 148 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए जिम्बाब्वे को पांच विकेट से हराया. हालांकि टीम के स्टार बल्लेबाज़ बाबर आज़म सिर्फ तीन गेंदों पर शून्य पर आउट हो गए, जिसने फैंस को चौंका दिया.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement