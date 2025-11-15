'अल्लाह ने अगर कुछ लिखा है तो...', 20वां वनडे शतक जड़ने के बाद बोले बाबर आजम

पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम अपनी शतकीय पारी के बाद बेहद उत्साहित नजर आए. श्रीलंका के खिलाफ शुक्रवार को रावलपिंडी में खेले गए इस मैच में पाकिस्तान ने जीत दर्ज की. बाबर आजम ने 119 गेंदों में नाबाद 102 रन बनाए और पाकिस्तान ने मैच 8 विकेट से जीता. इस शतक के साथ बाबर ने 807 दिनों से जारी अंतरराष्ट्रीय शतकों का सूखा खत्म किया. इससे पहले उनका आखिरी शतक 2023 एशिया कप में नेपाल के खिलाफ आया था.
पोस्ट-मैच प्रेजेंटेशन में, जहां उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, बाबर ने कहा कि यह सब “अल्लाह की योजना” का हिस्सा था और उनका लक्ष्य सिर्फ क्रीज़ पर समय बिताकर टीम को जीत दिलाना था.
शतक के बाद क्या बोले बाबर आजम
बाबर आजम ने कहा, 'डिमांड ज्यादा नहीं थी. लगता है कि जब अल्लाह ने कुछ लिख दिया होता है तो वही होता है. जिस समय मैं खेल रहा था, मैं सिर्फ उसी पल पर फोकस कर रहा था. पाकिस्तान में खेलते हुए मैं कोशिश कर रहा था कि क्रीज़ पर मिले समय का पूरा फायदा उठाऊं.'
इस शतक के साथ बाबर ने पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा ODI शतक लगाने के मामले में सईद अनवर की बराबरी कर ली. 31 वर्षीय बाबर ने इस उपलब्धि को खास बताया.
उन्होंने कहा, 'बहुत अच्छा लगता है कि मैंने सईद अनवर जैसे महान पाकिस्तानी खिलाड़ी की बराबरी की, जिन्होंने 20 शतक बनाए और पाकिस्तान के कुछ बड़े स्कोर भी उनके नाम हैं. बाबर ने स्वीकार किया कि वह पिछले कई मैचों में शुरुआत तो कर रहे थे, लेकिन उन्हें बड़ी पारी में बदल नहीं पा रहे थे, इसलिए यह शतक उनके लिए और भी खास बन गया. उन्होंने आगे प्रदर्शन सुधारने का वादा किया.
सीरीज़ का अंतिम मैच पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच 16 नवंबर को खेला जाएगा, जहां पाकिस्तान का लक्ष्य क्लीन स्वीप करना होगा.