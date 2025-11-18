टीम इंडिया के लिए राहत की खबर है. कप्तान शुभमन गिल टीम के साथ दूसरे टेस्ट के लिए गुवाहाटी रवाना होंगे. गिल को हाल ही में गर्दन में खिंचाव (neck spasm) की समस्या हुई थी, जिसके बाद उनकी उपलब्धता पर संदेह बना हुआ था.

BCCI मेडिकल टीम लगातार उनकी स्थिति पर नजर बनाए हुए है. हालांकि वे टीम के साथ यात्रा कर रहे हैं, लेकिन दूसरे टेस्ट में उनकी भागीदारी को लेकर अंतिम फैसला मैच से एक दिन पहले लिया जाएगा.

क्रिकबज की रिपोर्ट में बताया गया है टीम मैनेजमेंट फिलहाल किसी भी प्रकार का जोखिम लेने के मूड में नहीं है और गिल की फिटनेस को लेकर सावधानी बरत रहा है. दूसरे टेस्ट में भारत पहले से ही अफ्रीकी स्पिनरों की चुनौती से जूझ रहा है, ऐसे में कप्तान की उपलब्धता टीम संयोजन के लिए बेहद अहम होगी.

ध्यान रहे साउथ अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता टेस्ट मैच में भारतीय टीम को उस समय तगड़ा झटका लगा था, जब पहली पारी में कप्तान शुभमन गिल सिर्फ 4 रनों के निजी स्कोर पर रिटायर्ड हर्ट हो गए थे. शॉट खेलने के बाद शुभमन को गर्दन में ऐंठन महसूस हुआ और वो मैदान छोड़कर चले गए.

South Africa win the 1st Test by 30 runs.#TeamIndia will look to bounce back in the 2nd Test.



Scorecard ▶️https://t.co/okTBo3qxVH #INDvSA | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/21LHhUG5Rz — BCCI (@BCCI) November 16, 2025

कोलकाता टेस्ट मैच में दूसरे दिन (15 नवंबर) के खेल की समाप्ति के बाद भारत कप्तान को वुडलैंड्स अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें एहतियातन गहन चिकित्सा इकाई (ICU) में एडमिट किया गया है. वहां उनके स्कैन और पूरी मेडिकल जांच की गई. बाद में उनको अस्पताल से छुट्टी दे दी गई.



गर्दन की इंजरी की वजह से शुभमन गिल दूसरी पारी में बल्लेबाजी नहीं कर सके थे. भारतीय टीम को कोलकाता टेस्ट में 124 रन चेज करने थे, लेकिन भारतीय टीम टारगेट से 30 रन दूर हो गई.

