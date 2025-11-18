scorecardresearch
 

Feedback

टीम इंड‍िया के साथ गुवाहाटी रवाना होंगे शुभमन गिल, क्या अफ्रीका के ख‍िलाफ दूसरा टेस्ट? आ गया नया अपडेट

कप्तान शुभमन गिल Neck spasm के बावजूद टीम इंडिया के साथ दूसरे टेस्ट के लिए गुवाहाटी रवाना होंगे. BCCI मेडिकल टीम उनकी स्थिति पर नजर रखे हुए है. दूसरे टेस्ट में उनकी भागीदारी पर अंतिम फैसला मैच से एक दिन पहले लिया जाएगा.

Advertisement
X
शुभमन गिल अस्पताल से हुए डिस्चार्ज. (Photo: AP)
शुभमन गिल अस्पताल से हुए डिस्चार्ज. (Photo: AP)

टीम इंडिया के लिए राहत की खबर है. कप्तान शुभमन गिल टीम के साथ दूसरे टेस्ट के लिए गुवाहाटी रवाना होंगे. गिल को हाल ही में गर्दन में खिंचाव (neck spasm) की समस्या हुई थी, जिसके बाद उनकी उपलब्धता पर संदेह बना हुआ था. 

BCCI मेडिकल टीम लगातार उनकी स्थिति पर नजर बनाए हुए है. हालांकि वे टीम के साथ यात्रा कर रहे हैं, लेकिन दूसरे टेस्ट में उनकी भागीदारी को लेकर अंतिम फैसला मैच से एक दिन पहले लिया जाएगा. 

क्रिकबज की रिपोर्ट में बताया गया है टीम मैनेजमेंट फिलहाल किसी भी प्रकार का जोखिम लेने के मूड में नहीं है और गिल की फिटनेस को लेकर सावधानी बरत रहा है. दूसरे टेस्ट में भारत पहले से ही अफ्रीकी स्पिनरों की चुनौती से जूझ रहा है, ऐसे में कप्तान की उपलब्धता टीम संयोजन के लिए बेहद अहम होगी. 

सम्बंधित ख़बरें

Kaushik Maity
कौन है बंगाल का वो गेंदबाज, जिसने दोनों हाथ से फेंकी गेंद, टीम इंडिया को कराई प्रैक्टिस 
India's captain Shubman Gill in this frame
दूसरे टेस्ट में गिल की जगह लेगा ये खिलाड़ी, बॉलिंग में भी बढ़ेगी टीम की ताकत 
Simon Harmer cover image.
घर में भारत अब अजेय नहीं..? ये आंकड़े बताने लगे हैं कि संकट कितना गहरा है 
Gautam Gambhir- Rishabh Pant
ग‍िल पर सस्पेंस, अफ्रीकी स्प‍िनर्स की चकरघ‍िन्नी... गंभीर तरकश से निकालेंगे कौन सा तीर?  
Sai Sudharsan and Devdutt Padikkal.
शुभमन दूसरे टेस्ट से हुए बाहर, तो चौथे नंबर पर कौन खेलेगा? ये 2 खिलाड़ी दावेदार 

ध्यान रहे साउथ अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता टेस्ट मैच में भारतीय टीम को उस समय तगड़ा झटका लगा था, जब पहली पारी में कप्तान शुभमन गिल सिर्फ 4 रनों के निजी स्कोर पर रिटायर्ड हर्ट हो गए थे. शॉट खेलने के बाद शुभमन को गर्दन में ऐंठन महसूस हुआ और वो मैदान छोड़कर चले गए.

Advertisement

कोलकाता टेस्ट मैच में दूसरे दिन (15 नवंबर) के खेल की समाप्ति के बाद भारत कप्तान को वुडलैंड्स अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें एहतियातन गहन चिकित्सा इकाई (ICU) में एडमिट किया गया है. वहां उनके स्कैन और पूरी मेडिकल जांच की गई. बाद में उनको अस्पताल से छुट्टी दे दी गई.

गर्दन की इंजरी की वजह से शुभमन गिल दूसरी पारी में बल्लेबाजी नहीं कर सके थे. भारतीय टीम को कोलकाता टेस्ट में 124 रन चेज करने थे, लेकिन भारतीय टीम टारगेट से 30 रन दूर हो गई.  

 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement