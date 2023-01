Shubman Gill Sara: 'सारा भाभी जैसी हो...', शुभमन गिल को देख फैन्स ने लगाए नारे, विराट कोहली ने दिया मजेदार रिएक्शन, VIDEO

Shubman Gill Sara and Virat Kohli: भारतीय टीम के स्टार युवा ओपनर शुभमन गिल ने हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में तूफानी पारियां खेलकर सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है. गिल ने हैदराबाद वनडे मैच में डबल सेंचुरी लगाई थी. इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होने लगा, जिसमें गिल बाउंड्री पर फील्डिंग कर रहे थे, तब दर्शकों ने उनके सामने 'सारा-सारा' के नारे लगाए थे.

यह वीडियो पिछली श्रीलंका सीरीज के दौरान का था. तब गिल ने कोई रिएक्शन नहीं दिया था. मगर न्यूजीलैंड के खिलाफ ही सीरीज का तीसरा और आखिरी वनडे मैच इंदौर में खेला गया. इस मैच में भी फील्डिंग के दौरान ही फैन्स ने एक बार फिर सारा के नाम के नारे लगाए.

कोहली के रिएक्शन का वीडियो हुआ वायरल

इसके कई वीडियो भी वायरल हो रहे हैं. फैन्स बोलते दिख रहे हैं 'हमारी भाभी कैसी हो. सारा भाभी जैसी हो.' इन वीडियो में देख सकते हैं कि शुभमन गिल ने फैन्स को इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया. गिल ने किसी प्रकार का कोई ध्यान भी नहीं दिया. मगर सर्कल के अंदर फील्डिंग कर रहे विराट कोहली ने इस पर अलग ही रिएक्शन दिया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

Fans were cheering Shubman Gill by taking Sara's & Even Virat Kohli was enjoying!!!.... 😂😂🤣🤣#ViratKohli𓃵 | #ShubmanGillpic.twitter.com/tWvmdqpcA9