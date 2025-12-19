शुभमन गिल की चोट बनेगी टर्निंग पॉइंट..? गौतम गंभीर दबाने वाले हैं टीम इंडिया का 'रीसेट बटन'

शुभमन गिल की चोट टीम इंडिया के लिए नुकसान से ज्यादा एक टर्निंग पॉइंट बन गई है. दरअसल, इससे टीम इंडिया के T20 रोडमैप में अचानक आया वह मोड़ है, जिसने सेलेक्टर्स और टीम मैनेजमेंट को बिना प्लानिंग बदले, बड़ी योजना पर काम करने का मौका दे दिया है. जनवरी में न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज और उससे आगे टी20 वर्ल्ड कप-2026 की तैयारी के बीच, यह चोट भारत के लिए मजबूरी नहीं बल्कि अवसर बनती दिख रही है.

गिल के पैर के अंगूठे की चोट ने अनजाने में ही सेलेक्टर्स के सामने 'बेंच स्ट्रेंथ टेस्ट' की खुली छूट दे दी है. टीम के भीतर संदेश साफ है- वर्ल्ड कप से पहले हर T20 मैच ट्रायल की तरह देखा जाएगा. चयन समिति के एक सदस्य के मुताबिक, अब सिर्फ नाम नहीं, बल्कि भूमिकाओं की परीक्षा होगी. कौन पावरप्ले में आक्रामक शुरुआत दे सकता है, कौन मिडिल ओवर्स में पारी को थाम सकता है और कौन दबाव में मैच फिनिश कर सकता है- यही कसौटी होगी.

इस समीकरण का सबसे बड़ा लाभ यशस्वी जायसवाल को मिलता दिख रहा है. लंबे समय से इंतजार में बैठे इस बाएं हाथ के बल्लेबाज की पावरप्ले में निडर बल्लेबाजी आधुनिक T20 क्रिकेट की मांग के बिल्कुल अनुकूल मानी जा रही है. गिल की गैरमौजूदगी में जायसवाल के पास खुद को 'पहला विकल्प' साबित करने का सुनहरा मौका है.

हालांकि, ओपनिंग स्लॉट की कहानी यहीं खत्म नहीं होती. संजू सैमसन का नाम एक बार फिर चर्चा में है. उनका करियर उतार-चढ़ाव से भरा रहा है, लेकिन पावरप्ले में उनकी विस्फोटक क्षमता मैनेजमेंट को आकर्षित करती है. अतीत में सैमसन और अभिषेक शर्मा की जोड़ी ने आक्रामक शुरुआत दी है. भारतीय पिचों पर यह विकल्प फिर से आजमाया जा सकता है.

यह भी पढ़ें: T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए टीम का ऐलान कल, क्या सैमसन को मिलेगा मौका? ये हो सकता है स्क्वॉड

सबसे दिलचस्प मंथन मिडिल ऑर्डर को लेकर चल रहा है. संकेत हैं कि केएल राहुल को विकेटकीपर-बल्लेबाज के रूप में बीच के ओवरों में आजमाने पर गंभीरता से विचार हो रहा है. तर्क साफ है- टॉप ऑर्डर पहले से विस्फोटक है, लेकिन टीम को ऐसा अनुभवी खिलाड़ी चाहिए जो जरूरत पड़ने पर पारी संभाले और मौके मिलने पर रफ्तार भी बदल सके. वनडे में यह भूमिका निभा चुके राहुल से T20 में भी यही लचीलापन उम्मीद की जा रही है.

रिंकू सिंह का नाम भी अंदरखाने चर्चा में है. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज से बाहर रहने के बावजूद, यह फैसला फॉर्म से ज्यादा कॉम्बिनेशन का था. दबाव में शांत रहने और फिनिशिंग की स्पष्ट भूमिका निभाने के कारण रिंकू अब भी चयनकर्ताओं की रडार पर हैं.

हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में शतक जड़ने वाले ऋतुराज गायकवाड़ भी इस रेस में एक 'डार्क हॉर्स' की तरह उभरे हैं. प्राकृतिक ओपनर होने के बावजूद, परिस्थितियों के मुताबिक ढलने की उनकी क्षमता उन्हें T20 समीकरण में खास बनाती है.

बॉलिंग डिपार्टमेंट फिलहाल अपेक्षाकृत स्थिर दिखता है. हार्दिक पंड्या और शिवम दुबे जैसे सीम-बॉलिंग ऑलराउंडर्स टीम को वह संतुलन देते हैं, जिससे बल्लेबाजी में प्रयोग की गुंजाइश बनती है. कप्तान के पास हालात के मुताबिक अतिरिक्त तेज गेंदबाज या स्पिनर खिलाने की आजादी रहती है.

हालांकि, अक्षर पटेल की बीमारी ने इस संतुलन को थोड़ी देर के लिए हिला दिया है. इसकी वजह से शाहबाज अहमद की वापसी की चर्चा जरूर हुई है, लेकिन संकेत साफ हैं कि वॉशिंगटन सुंदर को पहले मौका मिल सकता है. पावरप्ले में उनकी गेंदबाजी और बल्लेबाजी में आई परिपक्वता उन्हें टीम बैलेंस के लिहाज से आदर्श विकल्प बनाती है.

20 दिसंबर को मुंबई में होने वाली सीनियर चयन समिति की बैठक इस पूरी तस्वीर को और स्पष्ट करेगी. न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज सिर्फ एक द्विपक्षीय मुकाबला नहीं, बल्कि 2026 T20 वर्ल्ड कप की तैयारी का अहम पड़ाव है. शुभमन गिल की चोट से शुरू हुआ यह ट्रायल फेज तय करेगा कि टीम इंडिया की अगली T20 रीढ़ किन कंधों पर टिकेगी.

भारत vs न्यूजीलैंड फुल शेड्यूल

11 जनवरी- पहला वनडे, वडोदरा

14 जनवरी- दूसरा वनडे, राजकोट

18 जनवरी- तीसरा वनडे, इंदौर

21 जनवरी- पहला टी20, नागपुर

23 जनवरी- दूसरा T20, रायपुर

25 जनवरी- तीसरा टी20, गुवाहाटी

28 जनवरी- चौथा टी20, विशाखापत्तनम

31 जनवरी- पांचवां टी20, तिरुवनंतपुरम

टी20 वर्ल्ड कप 2026 का शेड्यूल

07 फरवरी 2026. 11:00 AM. पाकिस्तान vs नीदरलैंड्स. SSC, कोलंबो

07 फरवरी 2026 . 3:00 PM. वेस्टइंडीज vs बांग्लादेश. कोलकाता

07 फरवरी 2026. 7:00 PM. भारत vs USA. मुंबई

08 फरवरी 2026 . 11:00 AM. न्यूजीलैंड vs अफगानिस्तान. चेन्नई

08 फरवरी 2026 . 3:00 PM. इंग्लैंड vs नेपाल. मुंबई

08 फरवरी 2026 . 7:00 PM. श्रीलंका vs आयरलैंड. प्रेमदासा, कोलंबो

09 फरवरी 2026 . 11:00 AM. बांग्लादेश vs इटली. कोलकाता

09 फरवरी 2026 . 3:00 PM. जिम्बाब्वे vs ओमान. SSC, कोलंबो

09 फरवरी 2026 . 7:00 PM. साउथ अफ्रीका vs कनाडा. अहमदाबाद

10 फरवरी 2026 . 11:00 AM. नीदरलैंड्स vs नामीबिया. दिल्ली

10 फरवरी 2026 . 3:00 PM. न्यूजीलैंड vs UAE. चेन्नई

10 फरवरी 2026 . 7:00 PM. पाकिस्तान vs USA. SSC, कोलंबो

11 फरवरी 2026 . 11:00 AM. साउथअफ्रीका vs अफगानिस्तान. अहमदाबाद

11 फरवरी 2026 . 3:00 PM. ऑस्ट्रेलिया vs आयरलैंड. प्रेमदासा, कोलंबो

11 फरवरी 2026 . 7:00 PM. इंग्लैंड vs वेस्टइंडीज. मुंबई

12 फरवरी 2026 . 11:00 AM. श्रीलंका vs ओमान. कैंडी

12 फरवरी 2026 . 3:00 PM. नेपाल vs इटली. मुंबई

12 फरवरी 2026 . 7:00 PM. भारत vs नामीबिया. दिल्ली

13 फरवरी 2026 . 11:00 AM. ऑस्ट्रेलिया vs जिम्बाब्वे. प्रेमदासा, कोलंबो

13 फरवरी 2026 . 3:00 PM. कनाडा vs UAE. दिल्ली

13 फरवरी 2026 . 7:00 PM. USA vs नीदरलैंड्स. चेन्नई

14 फरवरी 2026 . 11:00 AM . आयरलैंड vs ओमान. SSC, कोलंबो

14 फरवरी 2026 . 3:00 PM . इंग्लैंड vs बांग्लादेश. कोलकाता

14 फरवरी 2026 . 7:00 PM . न्यूजीलैंड vs साउथ अफ्रीका. अहमदाबाद

15 फरवरी 2026 . 11:00 AM. वेस्टइंडीज vs नेपाल. मुंबई

15 फरवरी 2026 . 3:00 PM. USA vs नामीबिया. चेन्नई

15 फरवरी 2026 . 7:00 PM. भारत vs पाकिस्तान. प्रेमदासा, कोलंबो

16 फरवरी 2026 . 11:00 AM. अफगानिस्तान vs UAE. दिल्ली

16 फरवरी 2026 . 3:00 PM. इंग्लैंड vs इटली. कोलकाता

16 फरवरी 2026 . 7:00 PM. ऑस्ट्रेलिया vs श्रीलंका. कैंडी

17 फरवरी 2026 . 11:00 AM. न्यूजीलैंड vs कनाडा. चेन्नई

17 फरवरी 2026 . 3:00 PM. आयरलैंड vs जिम्बाब्वे. कैंडी

17 फरवरी 2026 . 7:00 PM. बांग्लादेश vs नेपाल. मुंबई

18 फरवरी 2026 . 11:00 AM. साउथ अफ्रीका vs UAE. दिल्ली

18 फरवरी 2026 . 3:00 PM. पाकिस्तान vs नामीबिया. SSC, कोलंबो

18 फरवरी 2026 . 7:00 PM. भारत vs नीदरलैंड्स. अहमदाबाद

19 फरवरी 2026 . 11:00 AM. वेस्टइंडीज vs इटली. कोलकाता

19 फरवरी 2026 . 3:00 PM. श्रीलंका vs जिम्बाब्वे. प्रेमदासा, कोलंबो

19 फरवरी 2026 . 7:00 PM. अफगानिस्तान vs कनाडा. चेन्नई

20 फरवरी 2026 . 7:00 PM. ऑस्ट्रेलिया vs ओमान. कैंडी

इसके बाद सुपर 8 और सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले होंगे.



