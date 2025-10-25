3 हफ्ते मैदान से दूर रहेंगे श्रेयस अय्यर... भारत-अफ्रीका सीरीज से पहले टीम इंडिया को लगा बड़ा झटका

टीम इंडिया को एक बड़ा झटका लगा है. वनडे टीम के नए उप-कप्तान श्रेयस अय्यर सिडनी में खेले गए तीसरे वनडे मैच के दौरान घायल हो गए. अय्यर को हर्षित राणा की गेंद पर एलेक्स कैरी का कैच लेते समय बाईं पसली में चोट लगी. शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार, उन्हें कम से कम तीन हफ्ते तक मैदान से दूर रहना पड़ सकता है.

यह घटना शनिवार को हुई जब अय्यर डीप स्क्वायर लेग पर फील्डिंग कर रहे थे. कैरी का शॉट तेजी से उनकी ओर आया और उन्होंने शानदार डाइव लगाकर कैच पकड़ लिया, लेकिन उसी दौरान उनकी पसली पर जोरदार झटका लगा. तुरंत ही मेडिकल टीम मैदान में आई और अय्यर को एहतियातन स्कैन के लिए सिडनी के एक अस्पताल ले जाया गया.

3 हफ्ते मैदान से दूर रहेंगे अय्यर

बीसीसीआई (BCCI) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पीटीआई को बताया, 'श्रेयस को मैच के दौरान ही अस्पताल भेजा गया था. शुरुआती स्कैन रिपोर्ट में संकेत मिला है कि उन्हें पसली में चोट लगी है. उन्हें कम से कम तीन हफ्ते तक आराम की सलाह दी गई है. अगर यह हेयरलाइन फ्रैक्चर (hairline fracture) निकला, तो रिकवरी में और अधिक समय लग सकता है.'

सूत्रों ने बताया कि अय्यर की वापसी के बाद उन्हें ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस’ में रिपोर्ट करना होगा, जहां उनकी फिटनेस की आगे जांच की जाएगी. रिपोर्ट आने के बाद ही तय होगा कि वह टीम इंडिया में कब वापसी कर सकते हैं.

दक्षिण अफ्रीका दौरे से बाहर रह सकते हैं अय्यर

इस चोट के चलते अय्यर का दक्षिण अफ्रीका दौरे में खेलना संदिग्ध हो गया है. भारत का पहला वनडे 30 नवंबर को रांची में खेला जाएगा, और फिलहाल यह तय नहीं है कि अय्यर उस समय तक फिट हो पाएंगे या नहीं. बीसीसीआई सूत्रों ने कहा, “अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि वह रांची वनडे के लिए उपलब्ध होंगे या नहीं. सब कुछ मेडिकल रिपोर्ट पर निर्भर करेगा.”

श्रेयस अय्यर हाल के महीनों में भारतीय वनडे टीम का अहम हिस्सा बने हैं. शुभमन गिल (Shubman Gill) की कप्तानी में उन्हें उप-कप्तान की जिम्मेदारी सौंपी गई थी. उनकी बल्लेबाजी मिडिल ऑर्डर को स्थिरता देती है और हाल के मैचों में उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण पारियां खेली थीं. लेकिन अब इस चोट ने टीम प्रबंधन की चिंताएं बढ़ा दी हैं, खासकर दक्षिण अफ्रीका जैसी चुनौतीपूर्ण सीरीज़ से पहले.

बता दें कि भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली गई तीन मैचों की वनडे सीरीज 1-2 पर खत्म हुई. भारत ने केवल आखिरी मैच जीता. इस मैच में रोहित शर्मा और विराट कोहली ने शानदार बल्लेबाजी की और भारत को 9 विकेट से जीत दिलाई. अब टीम इंडिया को 5 मैचौं की टी20 सीरीज खेलनी है.

