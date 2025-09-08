scorecardresearch
 

Feedback

एशिया कप स्क्वॉड से बाहर होने पर श्रेयस अय्यर का छलका दर्द, बोले-मेहनत करते रहो, चाहे कोई...

आईपीएल 2025 में श्रेयस अय्यर ने पंजाब किंग्स के लिए 17 मैचों में 604 रन बनाए. इस प्रदर्शन के बावजूद श्रेयस अय्यर एशिया कप के लिए भारतीय टीम में जगह नहीं बना पाए हैं.

Advertisement
X
श्रेयस अय्यर ने एशिया कप की टीम से बाहर होने पर चुप्पी तोड़ी है (Photo: Getty Images)
श्रेयस अय्यर ने एशिया कप की टीम से बाहर होने पर चुप्पी तोड़ी है (Photo: Getty Images)

एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 की शुरुआत 9 सितंबर (मंगलवार) से हो रही है. इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम अपने अभियान का आगाज 10 सितंबर को संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के खिलाफ मुकाबले से करेगी. फिर टीम इंडिया को पाकिस्तान का सामना करना है. भारत-पाकिस्तान का मुकाबला 14 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में ही खेला जाना है.

एशिया कप में भारतीय टीम की कप्तानी सू्र्यकुमार यादव कप्तानी करने जा रहे हैं. वहीं शुभमन गिल को भारतीय टीम का उप-कप्तान बनाया गया है. टीम में स्टार बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को जगह नहीं मिली है, जिन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2025 में पंजाब किंग्स के लिए शानदार प्रदर्शन किया था.

यह भी पढ़ें: W,W,W...एशिया कप से पहले PAK क्रिकेटर ने काटा गदर, ली यादगार हैट्रिक

सम्बंधित ख़बरें

Shreyas Iyer
एशिया कप की टीम से श्रेयस अय्यर क्यों हुए OUT? पूर्व सेलेक्टर ने बताई ये वजह 
Shreyas Iyer
पंजाब की बाढ़ से टूटा श्रेयस अय्यर का दिल, वीडियो जारी कर की भावुक अपील 
Shreyas Iyer
श्रेयस अय्यर बने इंडिया-ए टीम के कप्तान, जुरेल को भी बड़ी जिम्मेदारी, देखें फुल स्क्वॉड 
Ruturaj Gaikwad celebrates his century.
चोट से उबरे ऋतुराज गायकवाड़ का धमाका, सेमीफाइनल में जड़ा शतक 
Monty On Shreyas
Monty Panesar ने Shreyas Iyer को लेकर दिया बड़ा बयान! 

श्रेयस अय्यर का टीम में ना होना फैन्स और क्रिकेट विशेषज्ञों को हैरान कर गया. अब श्रेयस ने एशिया कप स्क्वॉड में नहीं चुने जाने पर अपनी चुप्पी तोड़ी है. श्रेयस ने टीम से बाहर किए जाने पर खिलाड़ियों को होने वाली मानसिक चुनौतियों के बारे में भी बात की. श्रेयस का इस दौरान दर्द भी छलक पड़ा. श्रेयस का मानना है कि एक खिलाड़ी को मेहनत करते रहना चाहिए, चाहे कोई उसे देखे या ना देखे. श्रेयस के मुताबिक टीम से बाहर होने पर निराश होना स्वाभाविक है क्योंकि खिलाड़ी मेहनत करते हैं और खुद पर भरोसा रखते हैं.

Advertisement

'निराशा तब होती है, जब आपको...'
श्रेयस अय्यर ने आईक्यूओओ (iQOO) इंडिया पॉडकास्ट पर कहा, 'निराशा तब होती है, जब आपको लगता है कि आप टीम में खेलने के हकदार हैं. लेकिन उसी समय, अगर कोई और खिलाड़ी लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और टीम के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ दे रहा है, तो आपको उसका समर्थन करना चाहिए. आखिरकार टीम की जीत ही आखिरी लक्ष्य होता है. जब टीम जीतती है, तो हर कोई खुश होता है.'

श्रेयस अय्यर ने आगे कहा, 'भले ही आपको मौका न मिले, लेकिन आपको अपना काम पूरी नैतिकता से करते रहना चाहिए. ऐसा नहीं है कि केवल तब मेहनत की जाए, जब लोग देख रहे हों. जब कोई नहीं देख रहा हो, तब भी आपको अपना काम पूरी ईमानदारी से करते रहना होगा.'

यह भी पढ़ें: श्रेयस अय्यर बने इंडिया-ए टीम के कप्तान, ध्रुव जुरेल को भी बड़ी जिम्मेदारी, देखें फुल स्क्वॉड

श्रेयस अय्यर इसी बीच ऑस्ट्रेलिया-ए के खिलाफ दो मल्डी-डे मैचों में इंडिया-ए की कप्तानी करने वाले हैं. ये दोनों मुकाबले लखनऊ में खेले जाने हैं. इंडिया-ए के स्क्वॉड में प्रसिद्ध कृष्णा, खलील अहमद, ध्रुव जुरेल, देवदत्त पडिक्कल जैस स्टार खिलाड़ी भी शामिल हैं. केएल राहुल और मोहम्मद सिराज भी दूसरे मुकाबले के लिए इंडिया-ए टीम से जुड़ेंगे.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement