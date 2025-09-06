श्रेयस अय्यर बने इंडिया-ए टीम के कप्तान, ध्रुव जुरेल को भी बड़ी जिम्मेदारी, देखें फुल स्क्वॉड

एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 के लिए भारतीय टीम में श्रेयस अय्यर को शामिल नहीं किया गया था. श्रेयस को यहां तक स्टैंड बाय खिलाड़ियों में भी जगह नहीं मिली, जो कुछ फैन्स और क्रिकेट विशेषज्ञों को चौंका गया. श्रेयस ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2025 में पंजाब किंग्स के लिए शानदार प्रदर्शन करते हुए 17 मैचों में 604 रन बनाए थे. ऐसे में एशिया कप के लिए उनकी दावेदारी मजबूत नजर आ रही थी.

अब श्रेयस अय्यर को ऑस्ट्रेलिया-ए के खिलाफ 2 फर्स्ट क्लास मैचों (चार दिवसीय मैच) के लिए इंडिया-ए टीम का कप्तान बनाया गया है. जबकि विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल को उप-कप्तान चुना गया है. टीम में अभिमन्यु ईश्वरन, प्रसिद्ध कृष्णा, साई सुदर्शन, नीतीश रेड्डी जैसे स्टार सितारे भी शामिल हैं. सलामी बल्लेबाज केएल राहुल और तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज दूसरे मुकाबले के लिए टीम से जुड़ेंगे.

बता दें कि ऑस्ट्रेलिया-ए टीम को इंडिया-ए के खिलाफ दो चार दिवसीय मुकाबले के अलावा तीन वनडे मैच भी खेले हैं. ये मुकाबले लखनऊ और कानपुर में खेले जाने हैं. फिलहाल श्रेयस अय्यर दलीप ट्रॉफी में वेस्ट जोन की तरफ से खेल रहे हैं. दलीप ट्रॉफी में वेस्ट जोन की कप्तानी शार्दुल ठाकुर कर रहे हैं.

चार दिवसीय मैचों के लिए इंडिया-ए टीम: श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिमन्यु ईश्वरन, नारायण जगदीशन (विकेटकीपर), साई सुदर्शन, ध्रुव जुरेल (उप-कप्तान/विकेटकीपर), देवदत्त पडिक्कल, हर्ष दुबे, आयुष बदोनी, नीतीश कुमार रेड्डी, तनुष कोटियन, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बराड़, खलील अहमद, मानव सुथार, यश ठाकुर.

नोट: केएल राहुल और मोहम्मद सिराज को दूसरे चार दिवसीय मैच के लिए टीम में शामिल किया जाएगा. वे पहले मैच के बाद टीम में दो खिलाड़ियों की जगह लेंगे.

ऑस्ट्रेलिया ए vs इंडिया-ए का शेड्यूल

पहला 4 दिवसीय मैच: 16 से 19 सितंबर, लखनऊ

दूसरा 4 दिवसीय मैच: 23 से 26 सितंबर, लखनऊ

पहला वनडे: 30 सितंबर, कानपुर

दूसरा वनडे: 3 अक्टूबर, कानपुर

तीसरा वनडे: 5 अक्टूबर, कानपुर

श्रेयस अय्यर भारतीय टीम के लिए हालिया समय में ओडीआई क्रिकेट ही खेलते नजर आए हैं. श्रेयस ने भारतीय टीम के लिए अपना आखिरी टेस्ट फरवरी 2024 में इंग्लैंड के खिलाफ खेला था. वहीं उनका आखिरी टी20 इंटरनेशनल मुकाबला दिसंबर 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बेंगलुरु में था.

ऐसा प्रतीत होता है टीम इंडिया में श्रेयस की भूमिका अब कम होती जा रही है और युवा खिलाड़ी उन पर भारी पड़ रहे हैं. श्रेयस अय्यर ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भारत के लिए खेलते दिखाई दे सकते हैं, जहां 'मेन इन ब्लू' को मेजबान टीम के खिलाफ अक्टूब-नवंबर के दौरान तीन वनडे और पांच टी20 मुकाबले खेलने हैं.

