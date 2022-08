Sheldon Jackson: 'मैं 35 साल का हूं 75 का नहीं', उम्र के कारण सेलेक्ट नहीं होने पर भड़का भारतीय घरेलू क्रिकेटर

Sheldon Jackson: भारतीय घरेलू क्रिकेटर शेल्डन जैक्शन इन दिनों काफी निराश दिखाई दे रहे हैं. इसका बड़ा कारण है कि अपनी उम्र के कारण इस विकेटकीपर बैटर का घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट में ही सेलेक्शन नहीं हो पा रहा है. टीम इंडिया में तो अब तक यह डेब्यू भी नहीं कर सका है.

फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 50 की औसत रखने वाले बल्लेबाज शेल्डन जैक्शन को उम्मीद थी कि उन्हें इंडिया ए टीम के साथ दलीप ट्रॉफी के लिए भी नहीं चुना गया. इस बात से निराश शेल्डन जैक्शन ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी भड़ास निकाली है.

मेरे प्रदर्शन के आधार पर सेलेक्ट किया जा सकता है

शेल्डन जैक्शन ने एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, 'यदि मैंने तीन सीजन में अच्छा प्रदर्शन किया है, तो मुझे सपने देखने और उम्मीद (सेलेक्शन की) रखने का अधिकार है. मुझे अपने प्रदर्शन के आधार पर सेलेक्ट किया सकता है, ना कि उम्र. यह सुनकर बहुत थक गया हूं कि मैं एक अच्छा प्लेयर और परफॉर्मर हूं, लेकिन मैं बूढ़ा हो गया हूं. मैं अभी 35 का हूं ना कि 75 का.'

शेल्डन जैक्शन ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में भी मैच खेले हैं. वह पिछले सीजन में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के लिए खेले थे. उन्होंने अपनी विकेटकीपिंग से सभी को प्रभावित भी किया था. हालांकि वह रन बनाने में नाकाम रहे थे, जो उनके लिए नेगेटिव रहा था. उन्होंने 5 मैच खेले और किसी में भी दहाई का आंकड़ा नहीं छू सके थे. उनका बेस्ट स्कोर 8 रन रहा था.

जैक्शन ने अब तक फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 79 मैच खेले, जिसमें 50.39 की औसत से 5947 रन बनाए हैं. उन्होंने आईपीएल में सिर्फ 9 मैच खेले, जिसमें सिर्फ 61 रन ही बनाए हैं.

I have a right to believe and dream that if i have performed for 3 continuous season, i may get picked on the basis of my performances not age, tired of hearing this that im a good player and performer but im old🤣, im 35 not 75 🤣🤣

यूजर ने कहा- आईपीएल में बेहद खराब रहे थे

जैक्शन के ट्वीट पर एक यूजर ने कमेंट किया, 'मैं आपका दर्द समझता हूं, लेकिन आप आईपीएल में बेहद खराब रहे थे. यह सब सुर्खियों के लिए है. भड़ास निकाल रहे हो.' इस पर जैक्शन ने पॉजिटिव और शानदार जवाब दिया.

उन्होंने लिखा, 'मेरे साथ जो आपकी निराशा है, उसे समझता हूं. मैं भी खुद से काफी गुस्सा हूं क्योंकि मैंने क्रिकेट में कुछ भी आसानी से और जल्दी नहीं पाया है. मगर क्रिकेट में ऐसा होता है. कोई मायने नहीं रखता कि आपने कितनी कोशिश की. चीजें आपके मुताबिक नहीं होती हैं. मैं आपसे माफी मांगता हूं कि मैं आपको मेरा असली प्रदर्शन नहीं दिखा सका.'

Hey, i understand your upset with me and i was angry with myself too coz i havnt got anything in cricket easily or early ,but in cricket it happens no matter how much you try at times things dont go your way, im sorry i couldn’t show you how good i actually am, someday 🙏