IND vs SA: मुथुसामी ने टीम इंडिया के गेंदबाजों की कलई खोली, शतक जड़ हासिल किया ये कीर्तिमान

सीनुरन मुथुसामी ने भारत के खिलाफ सातवें या उससे नीचे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए शतक लगाया और ऐसा करने वाले दक्षिण अफ्रीका के तीसरे बल्लेबाज बने. उनसे पहले यह उपलब्धि क्विंटन डी कॉक और लांस क्लूज़नर हासिल कर चुके हैं.

मुथुसामी ने जड़ा भारत के खिलाफ शानदार शतक (Photo: ITG)
भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चल रहे गुवाहाटी टेस्ट मैच में सीनुरन मुथुसामी ने इतिहास रच दिया है. उन्होंने भारत के खिलाफ शानदार शतक जड़ा है. सातवें या उससे नीचे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए भारत के खिलाफ शतक जड़ने वाले वो दक्षिण अफ्रीका के केवल तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं.

इससे पहले यह कारनामा क्विंटन डी कॉक ने 2019 में विशाखापट्टनम टेस्ट में 111 रन बनाकर किया था, जबकि 1997 में केप टाउन टेस्ट में लांस क्लूजनर ने 102* रन की पारी खेली थी. लेकिन अब इस लिस्ट में मुथुसामी का भी नाम जुड़ गया है, जिन्होंने गुवाहाटी में भारत के खिलाफ शतक जड़ा और टीम का स्कोर भी 400 के पार पहुंचा दिया और मेजबान की मुश्किलें बढ़ा दी.

कौन हैं मुथुसामी

31 वर्षीय मुथुसामी बैटिंग ऑलराउंडर हैं और निचले क्रम में बल्लेबाजी करते हैं. यह उनके करियर का पहला टेस्ट शतक है. इससे पहले मुथुसामी ने दो फिफ्टी लगाई थी. लेकिन भारत दौरे पर उन्होंने शतक जड़ दिया. यह उनका 8वां टेस्ट मैच है. वहीं मुथुसामी ने अबतक साउथ अफ्रीका के लिए 5 वनडे और 5 ही टी20 मैच भी खेले हैं. 

यह भी पढ़ें: IND vs SA 2nd Test Day 2 Live: लंच तक साउथ अफ्रीका ने 7 विकेट खोकर बनाए 428 रन, मुथुसामी की सेंचुरी

जानसेन ने भी रचा इतिहास

वहीं, 8वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए जानसेन ने भी फिफ्टी लगाई. पिछले 13 वर्षों में केवल एक बार ही दो मेहमान बल्लेबाजों ने भारत के खिलाफ टेस्ट पारी में नंबर 7 या उससे नीचे से 50 रन का आंकड़ा पार किया है. जानसेन से पहले लियाम डॉसन (66*) और आदिल राशिद (60) ने भारत के खिलाफ तब फिफ्टी लगाई थी.

बता दें कि ये मुकाबला टीम इंडिया के लिए काफी खास है. क्योंकि कोलकाता में खेले गए सीरीज के पहले मैच में टीम इंडिया को 30 रनों से करारी हार का सामना करना पड़ा था. ऐसे में ये मुकाबला सीरीज के लिहाज से भी काफी अहम है. इस मैच में शुभमन गिल नहीं खेल रहे हैं. उनकी जगह टीम की कमान ऋषभ पंत के पास है.

गुवाहाटी टेस्ट में भारत की प्लेइंग 11: यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, ध्रुव जुरेल, ऋषभ पंत (कप्तान/विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज 

गुवाहाटी टेस्ट में साउथ अफ्रीका की प्लेइंग 11: एडेन मार्करम, र‍यान रिकेल्टन, ट्रिस्टन स्टब्स, टेम्बा बावुमा (कप्तान), टोनी डी जोरजी, वियान मुल्डर, काइल वेरेने (विकेटकीपर), साइमन हार्मर, मार्को जानसेन, सेनुरन मुथुसामी और केशव महाराज.

---- समाप्त ----
