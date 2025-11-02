scorecardresearch
 

IND vs AUS: शुभमन गिल हुए OUT तो सारा तेंदुलकर ने दिया ऐसा रिएक्शन, वायरल हुआ VIDEO

भारत ने ऑस्ट्रेलिया को तीसरे टी20 मुकाबले में 5 विकेट से हराया. शुभमन गिल 12 गेंदों पर 15 रन बनाकर फिर फ्लॉप रहे, जबकि सारा तेंदुलकर का निराश चेहरा कैमरे में कैद हो गया. उनका रिएक्शन सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. दूसरी ओर वाशिंगटन सुंदर की 49 रन की शानदार पारी ने भारत को जीत दिलाई.

होबार्ट में भारत-ऑस्ट्रेलिया का मैच देखने पहुंचीं सारा तेंदुलकर (Photo: Getty)
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होबार्ट में खेले गए तीसरे टी20 मुकाबले में भारतीय टीम ने रोमांचक जीत दर्ज की. सीरीज के लिहाज से अहम इस मैच में टीम इंडिया ने 5 विकेट से जीत हासिल की और सीरीज को 1-1 की बराबरी पर खड़ा किया. लेकिन इस मैच में शुभमन गिल खासा चर्चा में रहे. भले ही गिल बल्ले से कमाल नहीं दिखा सके और केवल 12 गेंदों पर 15 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. लेकिन उनका वीडियो खूब वायरल है. 

दरअसल,ये मुकाबला देखने सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर होबार्ट पहुंचीं थीं. गिल के आउट होने पर सारा तेंदुलकर का रिएक्शन वायरल है. 

आउट हुए गिल तो सारा का रिएक्शन वायरल

दरअसल, सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे टी20 मैच को लाइव देखने पहुंची थीं. शुभमन गिल जैसे ही नाथन एलिस की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हुए, कैमरे में सारा का रिएक्शन कैद हो गया. चेहरे पर निराशा का भाव साफ झलक रहा था. इस दृश्य को देखकर फैंस ने सोशल मीडिया पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दीं. कई यूज़र्स ने लिखा कि “सारा का दिल भी शुभमन के साथ टूट गया.”

यह पहली बार नहीं है जब सारा तेंदुलकर किसी मैच के दौरान चर्चा में आई हों. जब-जब वह स्टेडियम में दिखाई दी हैं, शुभमन गिल के साथ उनका नाम किसी न किसी वजह से जुड़ ही जाता है. लंबे समय से दोनों के रिलेशनशिप की अफवाहें चलती रही हैं, हालांकि दोनों ने कभी इस पर खुलकर कुछ नहीं कहा. 

भारत ने 5 विकेट से जीता मैच

जहां एक तरफ शुभमन गिल का बल्ला नहीं चला, वहीं दूसरी ओर भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन किया. पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने टिम डेविड (74) और मार्कस स्टोइनिस (64) की अर्धशतकीय पारियों की बदौलत 186 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया. भारत की ओर से अर्शदीप सिंह ने सबसे अच्छी गेंदबाजी की, जिन्होंने 4 ओवर में 35 रन देकर 3 विकेट झटके.

लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही, लेकिन वाशिंगटन सुंदर ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 49 रनों की नाबाद पारी खेली. उनके साथ रिंकू सिंह और सूर्यकुमार यादव ने भी अहम योगदान दिया. भारत ने 18.6 ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर मैच 5 विकेट से जीत लिया. इस जीत के साथ भारत ने तीन मैचों की टी20 सीरीज में बढ़त हासिल की.

---- समाप्त ----
