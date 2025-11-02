scorecardresearch
 

IND vs AUS Hobart T20I Live: अर्शदीप सिंह ने पहले ही ओवर में झटका बड़ा विकेट, ट्रेविस हेड 6 रन बनाकर आउट

India vs Australia Hobart T20I: भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर हुए टी20 मैच में निराशानजक प्रदर्शन किया था. अब भारतीय टीम होबार्ट के बेलेरीव ओवल में हो रहे टी20 मैच में जीत हासिल करना चाहेगी.

भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टी20 मुकाबला होबार्ट में है. (Photo: Getty Images)
India vs Australia, 3rd T20I Live Score: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला आज (2 नवंबर) होबार्ट के बेलेरीव ओवल में है. इस मुकाबले में भारतीय कप्तान सूर्यकुमार ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया. यानी ऑस्ट्रेलियाई टीम की पहले बल्लेबाजी आई है. ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 1 ओवर के बाद 6-1 है. मिचेल मार्श और जोश इंगलिस नाबाद बल्लेबाज हैं.

दोनों टीम्स के बीच टी20 सीरीज का पहला मैच कैनबरा में बारिश के चलते धुल गया था. वहीं मेलबर्न में हुए टी20 मैच में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 4 विकेट से जीत हासिल की थी. अब भारतीय टीम के लिए ये मुकाबला जीतना काफी अहम है. भारत-ऑस्ट्रेलिया मैच से जुड़े अपडेट्स के लिए इस पेज को रिफ्रेश करते रहिए...

भारतीय टीम के लिए बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह, ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर और विकेटकीपर जितेश शर्मा इस मुकाबले में खेलने उतरे. वहीं हर्षित राणा, कुलदीप यादव और संजू सैमसन को इस मैच के लिए प्लेइंग-11 से ड्रॉप किया गया. दूसरी ओर ऑस्ट्रेलियाई टीम ने जोश हेजलवुड की जगह ऑलराउंडर सीन एबॉट को प्लेइंग-11 में जगह दी.

तीसरे टी20 में ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग-11: मिचेल मार्श (कप्तान), ट्रेविस हेड, जोश इंगलिस (विकेटकीपर), मार्कस स्टोइनिस, टिम डेविड, मैथ्यू शॉर्ट, मिचेल ओवेन, नाथन एलिस, जेवियर बार्टलेट, मैथ्यू कुह्नमैन और सीन एबॉट.

तीसरे टी20 में भारतीय टीम की प्लेइंग-11: शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह.

टी20 क्रिकेट के इतिहास में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक 34 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान टीम इंडिया ने 20 मुकाबलों में जीत हासिल की. जबकि कंगारू टीम ने 12 मुकाबले जीते. जबकि 2 मैचों का नतीजा नहीं निकल सका. यानी टी20 इंटरनेशनल में भारत का पलड़ा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारी रहा है.

भारत vs ऑस्ट्रेलिया (H2H)
कुल टी20 इंटरनेशनल मैच: 34
भारत ने जीते: 20
ऑस्ट्रेलिया ने जीते: 12
बेनतीजा: 2

ऑस्ट्रेलिया का फुल स्क्वॉड: मिचेल मार्श (कप्तान), ट्रेविस हेड, जोश इंगलिस (विकेटकीपर), टिम डेविड, मिचेल ओवेन, मार्कस स्टोइनिस, ग्लेन मैक्सवेल, महली बियर्डमैन, जेवियर बार्टलेट, नाथन एलिस, मैथ्यू कुह्नमैन, सीन एबॉट, मैथ्यू शॉर्ट, जोश फिलिप और तनवीर सांघा.

भारत का फुल स्क्वॉड: शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वॉशिंगटन सुंदर, जितेश शर्मा (विकेटकीपर) और रिंकू सिंह.

