'अपने लक को थैंक्स कहता हूं...', संजू सैमसन ने सुनाया धोनी से पहली मुलाकात का किस्सा

भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन ने अपनी पुरानी इच्छा का खुलासा किया है कि वह दिग्गज एमएस धोनी के आसपास रहना चाहते थे, और अब उनके साथ ड्रेसिंग रूम साझा करने के अवसर के लिए अपने भाग्य का धन्यवाद किया. सैमसन आगामी इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के लिए खेलेंगे, जिन्हें राजस्थान रॉयल्स (RR) से 18 करोड़ रुपये में ट्रेड किया गया है.

और पढ़ें

सीज़न से पहले, CSK ने सैमसन का एक इंटरव्यू साझा किया, जिसमें उन्होंने महान एमएस धोनी के प्रति अपनी प्रशंसा का खुलासा किया और पूर्व भारतीय कप्तान से अपनी पहली मुलाकात को याद किया. उन्होंने यह भी बताया कि विकेटकीपर-बल्लेबाज़ हमेशा प्रशंसकों से घिरे रहते हैं, जिससे उनसे बातचीत करना मुश्किल हो जाता था.

The smile on his face says it all when it's MSD! 💛🦁



Watch the exclusive interview with Sanju Samson.

Link : https://t.co/gntu33UcNJ#WhistlePodu #Yellove pic.twitter.com/K7eUw7mpf9 — Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) November 22, 2025

धोनी को लेकर क्या बोले संजू सैमसन

सैमसन ने कहा, 'उन्हें हर कोई जानता है. उन्हें एमएस धोनी कहते हैं. मैं पहली बार उनसे 19 साल की उम्र में मिला था जब मैं पहली बार भारतीय टीम में चुना गया था. मैं यूके दौरे पर गया था, माही भाई कप्तान थे. मैंने उन्हें पहली बार देखा और 10-20 दिन उनके साथ बातचीत की. उसके बाद मैं उन्हें आईपीएल में देखता था. उनके सामने हमेशा भीड़ रहती है. पांच लोग यहां, 10 लोग वहां. मैं सोचता था ‘ठीक है, मैं यहां उनसे नहीं मिल सकता, मुझे अलग से मिलना होगा.'

Advertisement

यह भी पढ़ें: VIDEO: संजू सैमसन ने पहली बार पहनी CSK की जर्सी, दिखा 'थलाइवा' जैसा SWAG

अपने भाग्य को किया धन्यवाद

सैमसन ने अपने भाग्य का धन्यवाद किया, जिसने उन्हें धोनी के साथ एक ही ड्रेसिंग रूम में लाया, और इस बात को लेकर उत्साह जताया कि अब वह हर समय उनके आसपास रह सकेंगे. सैमसन ने कहा, 'मेरी ऐसी इच्छा थी. किस्मत ने मुझे उनके साथ एक ही ड्रेसिंग रूम में खेलने के लिए ला खड़ा किया है. कुछ महीनों के लिए. मैं उनसे मिलने, बातचीत करने, उनके साथ नाश्ता करने, प्रैक्टिस करने, खेलने को लेकर बहुत उत्साहित हूं.'

सैमसन को हासिल करने के लिए CSK ने एक बड़े मूल्य वाला ट्रेड किया, जिसके तहत दो अनुभवी ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा और सैम करन राजस्थान रॉयल्स से जुड़ेंगे. आईपीएल की मीडिया एडवाइजरी ने पुष्टि की कि समझौते के तहत जडेजा की फीस 18 करोड़ रुपये से घटाकर 14 करोड़ रुपये कर दी गई है, जबकि सैमसन मौजूदा 18 करोड़ रुपये की लीग फीस पर CSK के लिए खेलेंगे. करन अपने 2.4 करोड़ रुपये के पिछले मूल्य पर जारी रहेंगे.

---- समाप्त ----