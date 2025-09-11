scorecardresearch
 

'देशद्रोह है पाकिस्तान से क्रिकेट खेलना...', संजय राउत ने एश‍िया कप मैच पर उठाए सवाल, बोले- ये तो न‍िर्लज्जता

भारत और पाकिस्तान के बीच 14 स‍ितंबर को एश‍िया कप 2025 का मुकाबला होना है. इस मुकाबले पर श‍िवसेना (UBT) नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत का बयान सामने आया है. उन्होंने पाकिस्तान संग मैच खेलने को देशद्रोह करार दिया है. वहीं उन्होंने सरकार को ऑपरेशन सिंदूर की याद दिलाकर घेरा है.

भारत पाकिस्तान मुकाबले पर संजय राउत ने कड़ी प्रत‍िक्रिया दी है (च्ीवजव)
IND vs PAK Asia Cup 2025: भारत-पाकिस्तान के बीच एश‍िया कप 2025 के मुकाबले से पहले एक बार फ‍िर राजनैत‍िक सरगर्मी तेज हो गई है. 14 स‍ितंबर को होने वाले एश‍िया कप मैच से पहले श‍िवसेना (UBT) नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने सरकार को घेरा है. उन्होंने पाकिस्तान संग मैच खेलने को देशद्रोह करार दिया है. राउत ने इस दौरान ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया है. 

संजय राउत ने कहा- देख‍िए बात ऐसी है कि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, हमारी जिन 26 मां -बहनों का सिंदूर पहलगाम में उजाड़ा गया था. उनकी वेदना, आक्रोश और दुख अभी खत्म नहीं हुआ है. आज वो लोग सदमे हैं, और आप पाकिस्तान से मैच खेलने की बात कर रहे हैं, यह तो न‍िर्लज्जता है. 

राउत ने सवाल‍िया अंदाज में आगे कहा-मेरा सवाल BJP, सरकार, व‍िश्व हिन्दू पर‍िषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बजरंग दल से है. क्या उनकी इस मामले में कोई भूम‍िका है या नहीं. 

राउत यहीं नहीं रुके और सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार ने कहा था कि पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा, तो खून और क्रिकेटर एक साथ कैसे चलेगा? 

भारत-पाकिस्तान मैच पर श‍िवसेना (UBT) का होगा प्रदर्शन 
मीड‍िया से बात करते हुए संजय राउत ने स्पष्ट कर दिया कि इस मैच को लेकर श‍िवसेना (UBT) से जुड़े लोग सड़क पर उतककर प्रदर्शन करेंगे. वहीं राउत ने यह भी कहा कि वह इसके लिए सिंदूर रक्षा अभ‍ियान (मेरा सिंदूर मेरा देश) पूरे देश में चलाएंगे. 

ध्यान रहे भारत और पाकिस्तान ने पिछले 10 साल से कोई द्विपक्षीय सीरीज नहीं खेली है. वहीं टेस्ट मैच खेले हुए लगभग 18 साल हो चुके हैं, लेकिन इस एशिया कप (9 से 28 सितंबर के बीच) दोनों टीमें नतीजों के आधार पर 3 बार आमने-सामने आ सकती हैं. दोनों के बीच पहला मुकाबला 14 स‍ितंंबर को होगा. 
 

