गिल ही बनेंगे कप्तान... 4 साल पहले राहुल द्रविड़ ने की थी भविष्यवाणी, टीम सेलेक्टर का बड़ा खुलासा

भारत में एक नए युग की शुरुआत हुई है. शुभमन गिल को रोहित शर्मा की जगह वनडे कप्तान नियुक्त किया गया है. 25 वर्षीय गिल अब टेस्ट और वनडे दोनों की कमान संभालेंगे, जबकि टी20 में वे सूर्यकुमार यादव के डिप्टी होंगे. राहुल द्रविड़ ने 2020-21 में ही गिल में नेतृत्व क्षमता देख ली थी.

टीम इंडिया के पूर्व कोच राहुल द्रविड़ के साथ शुभमन गिल (Photo: ITG)
टीम इंडिया की वनडे कप्तानी अब रोहित शर्मा से लेकर शुभमन गिल को सौंप दी गई है. 25 वर्षीय गिल को अगला ODI वर्ल्ड कप आने में दो साल बाकी रहते टीम की बागडोर सौंपी गई है. गिल को टेस्ट और वनडे दोनों प्रारूपों में कप्तानी सौंपी गई है, जबकि टी20 में वे सूर्यकुमार यादव के उपकप्तान के रूप में काम करेंगे. लेकिन क्या आपको पता है गिल के अंदर लीडरशिप क्वालिटी पहचानने का काम सबसे पहले राहुल द्रविड़ ने किया था.

आरपी सिंह ने किया खुलासा

भारत के पूर्व तेज़ गेंदबाज़ और टीम सेलेक्टर आरपी सिंह के अनुसार, राहुल द्रविड़ ने 2020-21 के दौरान ही शुभमन गिल को भारत का ऑल-फॉर्मेट कप्तान बनने के लिए समर्थन दिया था. आरपी सिंह ने खुलासा किया कि द्रविड़ ने गिल की नेतृत्व क्षमता को तब पहचान लिया था जब वह सभी प्रारूपों में नियमित सदस्य भी नहीं बने थे.

आरपी सिंह ने कहा, “उनके (द्रविड़ के) हेड कोच बनने से पहले हम बात कर रहे थे. जब हम बैठते हैं, तो क्रिकेट की बातें होती रहती हैं. हम चर्चा कर रहे थे कि अगला बड़ा तेज़ गेंदबाज़ या स्पिनर कौन होगा. फिर मैंने राहुल भाई से पूछा, ‘आपको क्या लगता है, अगला कप्तान कौन बन सकता है? हमारे पास कई कप्तानी के उम्मीदवार हैं. विराट कोहली, रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव और हार्दिक पांड्या. स्थायी कप्तान कौन बन सकता है?’ उन्होंने कहा ‘शुभमन गिल’. यह करीब चार साल पहले की बात है.'

सिंह ने बताया कि उन्होंने द्रविड़ से कहा था कि "राहुल भाई, वह अभी तीनों फॉर्मेट नहीं खेल रहे." इस पर द्रविड़ ने जवाब दिया, 'वह सब छोड़ो, उसमें जबरदस्त क्षमता है. एक दिन वह रुकने वाला नहीं होगा. वह भारत की कप्तानी करेगा और लंबे समय तक टीम की सेवा करेगा.'

गौरतलब है कि सीनियर टीम में आने से पहले गिल 2018 अंडर-19 विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा थे, जिसकी कप्तानी पृथ्वी शॉ और कोचिंग राहुल द्रविड़ ने की थी. गिल ने उस टूर्नामेंट में भारत के लिए सबसे ज़्यादा रन बनाए थे.

गिल ने 2019 में भारत के लिए अपना वनडे डेब्यू किया, इसके बाद बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के दौरान टेस्ट में पदार्पण किया और 2023 में टी20 टीम में जगह बनाई. हालांकि उन्होंने पहले टेस्ट टीम में खुद को स्थापित किया और फिर सीमित ओवरों की टीम में अपनी जगह पक्की की.

गौतम गंभीर के नेतृत्व में टीम मैनेजमेंट ने गिल की कप्तानी क्षमता पर पूरा भरोसा जताया है. IPL 2025 सीज़न के दौरान जब रोहित शर्मा और विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया, तब गिल को टेस्ट कप्तान बनाया गया. पंजाब के इस बल्लेबाज़ ने इंग्लैंड में 5 मैचों की टेस्ट सीरीज़ 2-2 से ड्रॉ कराते हुए शानदार प्रदर्शन किया, और एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी में 700 से अधिक रन बनाए.

---- समाप्त ----
