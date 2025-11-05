रोहित शर्मा और विराट कोहली को मौका नहीं, साउथ अफ्रीका के खिलाफ इंडिया ए टीम से नाम गायब

भारत ए और दक्षिण अफ्रीका ए के बीच होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए विराट कोहली और रोहित शर्मा के नामों पर विचार नहीं किया गया है. यह सीरीज 13 से 19 नवंबर तक राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में खेली जाएगी.
यह तीन मैचों की सीरीज आगामी भारत-दक्षिण अफ्रीका वनडे सीरीज से पहले सफेद गेंद के नियमित खिलाड़ियों के लिए तैयारी का मंच होगी. भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज 30 नवंबर से 6 दिसंबर तक खेली जाएगी.
रोहित-कोहली के नाम की थी चर्चा
पहले ऐसी चर्चाएं थीं कि कोहली और रोहित को इस ए सीरीज़ में शामिल किया जा सकता है ताकि उन्हें वनडे सीरीज़ से पहले गेम टाइम मिल सके. हालांकि, चयन समिति ने उन्हें इस बार शामिल नहीं करने का फैसला किया है. बीसीसीआई ने यह स्पष्ट नहीं किया कि क्या चयनकर्ताओं ने कोहली और रोहित से इस संभावना पर कोई बातचीत की थी या नहीं.
तिलक वर्मा को भारत ए टीम का कप्तान और ऋतुराज गायकवाड़ को उपकप्तान बनाया गया है. दुनिया के नंबर 1 टी20आई बल्लेबाज़ अभिषेक शर्मा, विकेटकीपर बल्लेबाज़ ईशान किशन और रियान पराग भी टीम का हिस्सा हैं.
तेज गेंदबाज़ी विभाग में हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा को जगह दी गई है.
टीम इस प्रकार हैः तिलक वर्मा (कप्तान), ऋतुराज गायकवाड़ (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, रियान पराग, ईशान किशन (विकेटकीपर), आयुष बदोनी, निशांत सिंधु, विप्रज निगम, मानव सुथार, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, खलील अहमद और प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर).