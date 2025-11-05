भारत-साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है. 2 मैचों की ये टेस्ट सीरीज 14 नवंबर से खेली जाएगी. लेकिन इस सीरीज की खास बात ये है कि इसमें एक बार फिर मोहम्मद शमी को मौका नहीं मिला है. घरेलू सीरीज में शमी के प्रदर्शन और टीम सेलेक्शन को लेकर हाल में हुई जुबानी जंग के बाद माना जा रहा था कि शमी को मौका मिलेगा. लेकिन उन्हें टीम में मौका नहीं मिला है.

भारत की टेस्ट टीम: शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर) (उपकप्तान), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल, रवींद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, नीतीश कुमार रेड्डी, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, आकाश दीप.

दरअसल, बीसीसीआई (BCCI) की चयन समिति ने आगामी दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है. इस दौरे के लिए शुभमन गिल को भारतीय टेस्ट टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है, जबकि ऋषभ पंत उपकप्तान और विकेटकीपर की भूमिका निभाएंगे.

यह टेस्ट सीरीज भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जाने वाली बहुप्रतीक्षित भिड़ंत मानी जा रही है, जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) चक्र के लिहाज़ से भी अहम साबित होगी.

ऋषभ पंत की वापसी

ऋषभ पंत की वापसी भी बड़ी खबर है. इंग्लैंड में मैनचेस्टर टेस्ट के दौरान पंत गंभीर रूप से चोटिल हुए थे. लेकिन पंत ने साउथ अफ्रीका ए के खिलाफ अच्छी पारी खेलकर अपनी वापसी के संकेत दिए थे. अब उनकी वापसी हो गई है, जो डब्लूटीसी के सफर के लिहाज से अच्छा है.

आकाशदीप को भी चांस

ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा और अक्षर पटेल टीम के संतुलन को मजबूती देंगे, जबकि जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज नई गेंद के मोर्चे पर अनुभव लेकर उतरेंगे. युवा तेज गेंदबाज़ आकाश दीप को भी टीम में मौका दिया गया है, जिससे उन्हें टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू करने का अवसर मिल सकता है.

सीरीज का शेड्यूल

टेस्ट सीरीज का पहला मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में 14 नवंबर से खेला जाएगा. जबकि गुवाहाटी में दूसरा टेस्ट 22 नवंबर से होगा.

इंडिया ए वनडे टीम का भी ऐलान

इसके अलावा बीसीसीआई ने भारत ए वनडे टीम का भी ऐलान किया है. माना जा रहा था कि इसमें विराट कोहली और रोहित शर्मा खेलते दिखेंगे. लेकिन दोनों का नाम स्क्वॉड में नहीं है.

टीम इस प्रकार हैः तिलक वर्मा (कप्तान), ऋतुराज गायकवाड़ (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, रियान पराग, ईशान किशन (विकेटकीपर), आयुष बदोनी, निशांत सिंधु, विप्रज निगम, मानव सुथार, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, खलील अहमद और प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर).

