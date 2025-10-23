रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एडिलेड में हुए दूसरे वनडे मैच के दौरान अपने बल्ले से रंग जमाया. उन्होंने धीमी लेकिन एक प्रभावशाली पारी खेली. रोहित ने शुभमन गिल और विराट कोहली के विकेट गिरने के बाद धीमी गति से बल्लेबाजी की. लेकिन एक बार वो सेट हो गए तो फिर उन्होंने कई दर्शनीय शॉट लगाए.
रोहित ने इस मैच में में 97 गेंदों पर 73 रनों की पारी खेली. इस दौरान उन्होंने 7 चौके और 2 छक्के लगाए. 'हिटमैन' रोहित को इस वनडे सीरीज की शुरुआत से पहले पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली के 11221 रन से आगे निकलने के लिए 54 रनों की आवश्यकता थी.
FIFTY!— BCCI (@BCCI) October 23, 2025
After early jitters, Rohit Sharma gets going, brings up a fine half-century.
His 59th in ODIs 🔥
Live - https://t.co/q4oFmXx6kr #TeamIndia #AUSvIND #2ndODI | @ImRo45 pic.twitter.com/f90bJRSBSK
पर्थ में वो पहले मैच में 8 रन बना सके. इस तरह उनको एडिलेड में गांगुली से आगे निकले के लिए 46 रन चाहिए थे. एडिलेड में उन्होंने दादा (सौरव गांगुली) को पछाड़ दिया.
वनडे में भारत की ओर से सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में सचिन तेंदुलकर हैं. जिन्होंने 463 वनडे में 18426 रन बनाए हैं. दूसरे नंबर पर विराट कोहली हैं, जिनके नाम 304* मैचों में 14181 रन हैं.
तीसरे नंबर पर अब रोहित शर्मा आ गए हैं, जिनके नाम अब 275* वनडे मुकाबलों में 11249 रन हैं. सौरव गांगुली ने 308 मैचों में 11221 रन हैं, वहीं राहुल द्रविड़ ने 340 वनडे में 10768 रन हैं.
वहीं रोहित का यह इस मुकाबले में यह 59वां अर्धशतक रहा. जो 74 गेंदों में आया, उनका साल 2015 के बाद यह सबसे धीमा अर्धशतक था. वहीं रोहित ने इस मुकाबले में एक और रिकॉर्ड बनाया, वो ऑस्ट्रेलियाई सरजमीं पर 1000 प्लस वनडे रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए.
एडिलेड ODI में ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग-11: ट्रेविस हेड, मिचेल मार्श (कप्तान), मैथ्यू शॉर्ट, मैथ्यू रेनशॉ, एलेक्स कैरी (विकेटकीपर), मिचेल ओवेन, कूपर कोनोली, मिचेल स्टार्क, जेवियर बार्टलेट, जोश हेजलवुड और एडम जाम्पा.
एडिलेड ODI में भारत की प्लेइंग-11: रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह और मोहम्मद सिराज.