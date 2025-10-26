एक आखिरी बार, सिडनी से विदा ले रहा... स्वदेश वापसी से पहले रोहित शर्मा का इमोशनल पोस्ट

ऑस्ट्रेलिया के साथ टीम इंडिया की तीन मैचों की वनडे सीरीज खत्म हो गई है. इस सीरीज में पूर्व कप्तान और भारत के दिग्गज खिलाड़ी रोहित शर्मा प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे और उन्होंने एक फिफ्टी और एक नाबाद शतक लगाया. भले भी भारत 3 में से केवल एक ही मैच जीत पाया. लेकिन रोहित और विराट ने जिस अंदाज में खेला उससे उनके मिशन वर्ल्ड कप 2027 की उम्मीदें जिंदा दिखीं.

लेकिन अब इस सीरीज के बाद रोहित शर्मा स्वदेश लौट चुके हैं. लेकिन वतन वापसी से पहले रोहित शर्मा ने अपने एक्स अकाउंट से एक इमोशनल पोस्ट किया है. अपनी इस पोस्ट में उन्होंने लिखा, आखिरी बार सिडनी को अलविदा. बता दें कि सिडनी में ही भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा वनडे खेला गया, जिसमें रोहित ने नाबाद शतक जड़ा और भारत को 9 विकेट से जीत दिलाई.

One last time, signing off from Sydney 👊 pic.twitter.com/Tp4ILDfqJm — Rohit Sharma (@ImRo45) October 26, 2025

रोहित ने जड़ा शतकों का अर्धशतक

इस सीरीज में रोहित शर्मा ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अब 50 शतक पूरे किए. 12 शतक रोहित ने टेस्ट में बनाए हैं, जबकि 33 शतक रोहित ने वनडे में बना लिए हैं और टी20 में रोहित के बल्ले से 5 शतक आए हैं. यानी रोहित के बल्ले से कुल 50 शतक आए हैं.

Advertisement

यह भी पढ़ें: IND vs AUS: रोहित शर्मा ने जड़ा शतकों का अर्धशतक, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेंचुरी में कोहली-सचिन को छोड़ा पीछे

ऑस्ट्रेलिया में विदेशी बल्लेबाज़ों द्वारा सबसे ज़्यादा वनडे शतक:

1️⃣ रोहित शर्मा – 6 शतक (33 पारियां)

2️⃣ विराट कोहली – 5 शतक (32 पारियां)

3️⃣ कुमार संगकारा – 5 शतक (49 पारियां)

किसी विपक्षी टीम के खिलाफ सबसे ज़्यादा वनडे शतक:

1️⃣ विराट कोहली – 10 बनाम श्रीलंका

2️⃣ विराट कोहली – 9 बनाम वेस्ट इंडीज

3️⃣ सचिन तेंदुलकर – 9 बनाम ऑस्ट्रेलिया

4️⃣ रोहित शर्मा – 9 बनाम ऑस्ट्रेलिया

---- समाप्त ----