'अब सम्मान तभी मिलेगा जब...', रोहित-विराट को लेकर मोहम्मद कैफ ने किया बड़ा दावा

मोहम्मद कैफ ने कहा कि रोहित शर्मा और विराट कोहली अब अपने करियर के ऐसे मुकाम पर हैं जहां उनका सम्मान और टीम में जगह उनके रन पर निर्भर है. तीसरे वनडे में दोनों ने शानदार प्रदर्शन कर आलोचकों को शांत किया. कप्तानी से मुक्त होने के बाद रोहित ने बल्ले से धमाल मचाया, जबकि विराट ने भी बेहतरीन साथ निभाया.

ऑस्ट्रेलिया में रोहित शर्मा और विराट कोहली ने किया धमाल (Photo: ITG)
पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ का मानना है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली के लिए जिंदगी ने पूरा चक्र पूरा कर लिया है. अपने करियर के इस अंतिम दौर में दोनों उसी स्थिति में हैं, जैसे अपने शुरुआती दिनों में थे. जहां टीम में जगह बनाने के लिए रन बनाना ही एकमात्र रास्ता था.

तीसरे वनडे में भारत ने 9 विकेट से जीत दर्ज की और रोहित शर्मा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज़ दोनों पुरस्कार जीते. कप्तानी का बोझ हटने के बाद रोहित बतौर बल्लेबाज़ खिले और सीरीज़ में सबसे ज़्यादा 202 रन बनाए, औसत 101 रहा. जबकि दोनों के रिटायरमेंट की अटकलें तेज थीं, रोहित और विराट ने बेहतरीन बल्लेबाज़ी से सभी आलोचकों को चुप करा दिया.

क्या बोले मोहम्मद कैफ

कैफ ने मैच के बाद के दृश्यों का ज़िक्र करते हुए कहा कि विराट कोहली फोन पर बात कर रहे थे, और रोहित शर्मा, अपने ट्रॉफियों के साथ गौतम गंभीर के पास से गुज़रे, लेकिन शायद मुस्कुराहट का आदान-प्रदान नहीं हुआ. कैफ ने कहा कि अब दोनों को यह एहसास हो गया है कि उनका सम्मान उनके अपने प्रदर्शन पर निर्भर करता है.

कैफ ने कहा, 'विराट कोहली मैच के बाद फोन पर बात कर रहे थे. रोहित शर्मा ट्रॉफियां लेकर गंभीर के पास से गुज़रे, लेकिन शायद मुस्कुराए नहीं. अब उन्हें समझ आ गया है कि उनका सम्मान उनके अपने हाथों में है. अगर मैं रन बनाऊंगा, तो मैं खेलूंगा.'

उन्होंने आगे कहा, 'जब आप नए खिलाड़ी होते हैं, तो जानते हैं कि कोई आपका साथ नहीं देगा, इसलिए टिके रहने के लिए प्रदर्शन करना ही होगा. अब करियर के इस दौर में भी उनका यही दृष्टिकोण है.

सीरीज़ के पहले दो मैच हारने के बाद भारत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहली बार 0-3 की हार से बचने की कोशिश में था. शुभमन गिल की पहली कप्तानी सीरीज़ निराशाजनक दिख रही थी, लेकिन रोहित और विराट ने टीम को बचा लिया.

