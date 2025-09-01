scorecardresearch
 

रोहित शर्मा ने तो पास कर लिया... विराट कोहली कब देंगे फिटनेस टेस्ट? ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए ये है ROKO का प्लान

भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसकी धरती पर अक्टूबर में तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलनी है. ये मुकाबले 19, 23 और 25 अक्टूबर को होंगे. विराट कोहली और रोहित शर्मा भी इस सीरीज में खेलते नजर आ सकते हैं.

ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले विराट कोहली को भी देना होगा फिटनेस टेस्ट (Photo: Getty Images)
भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार खिलाड़ियों का प्री-सीजन फिटनेस टेस्ट 30 और 31 अगस्त को बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (COE) में हुआ. वनडे टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने भी फिटनेस टेस्ट देने के लिए पहुंचे थे. समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक रोहित ने फिटनेस टेस्ट पास कर लिया है.

रोहित शर्मा के अलावा टेस्ट टीम के कप्तान शुभमन गिल, प्रसिद्ध कृष्णा, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, यशस्वी जायसवाल, जितेश शर्मा, वॉशिंगटन सुंदर और शार्दुल ठाकुर भी फिटनेस टेस्ट देने आए थे. इन सभी ने बिना किसी परेशानी के टेस्ट को पास कर लिया. खिलाड़ियों का यो-यो (Yo-Yo) टेस्ट हुआ. इसके साथ-साथ हड्डियों की मजबूती जांचने के लिए DXA स्कैन भी किया गया. प्रसिद्ध कृष्णा ने टेस्ट में सबसे ज्यादा अंक हासिल किए.

शुभमन गिल, जसप्रीत बुमराह और जितेश शर्मा अब एशिया कप 2025 के लिए दुबई रवाना होंगे. गिल को इस टूर्नामेंट के लिए भारतीय टीम का उप-कप्तान बनाया गया है. गिल के लिए फिटनेस टेस्ट देना जरूरी था क्योंकि वह बुखार की वजह से दलीप ट्रॉफी से हट गए थे. इस टूर्नामेंट में उन्हें क्वार्टर फाइनल मुकाबले के लिए नॉर्थ जोन का कप्तान बनाया गया था. उधर यशस्वी जायसवाल और वॉशिंगटन सुंदर एशिया कप के लिए स्टैंडबाई खिलाड़ियों में शामिल हैं. वहीं शार्दुल ठाकुर अब दलीप ट्रॉफी सेमीफाइनल में वेस्ट जोन की कप्तानी करते नजर आएंगे. जबकि मोहम्मद सिराज को एशिया कप के लिए आराम दिया गया है.

इन खिलाड़ियों ने क्यों नहीं दिया टेस्ट?
एशिया कप स्क्वॉड में शामिल अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, कुलदीप यादव पहले ही दलीप ट्रॉफी क्वार्टर फाइनल खेल चुके हैं, इसलिए उनके लिए अलग फिटनेस टेस्ट नहीं हुआ. रियान पराग एशिया कप के लिए स्टैंडबाय के तौर पर चुने गए हैं और उनका भी टेस्ट नहीं हुआ. रियान दलीप ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल में ईस्ट जोन की टीम का हिस्सा थे. विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल को ग्रोइन इंजरी थी, इसलिए उन्होंने दलीप ट्रॉफी में क्वार्टर फाइनल नहीं खेला.

rohit sharma jasprit bumrah shardul thakur
भारतीय खिलाड़ियों का सीओई मेंं फिटनेस टेस्ट हुआ, (Photo: PTI)

रोहित शर्मा का हाल-फिलहाल कोई मैच नहीं है क्योंकि वो टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले चुके हैं. रोहित ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2025 में मुंबई इंडियंस (MI) के लिए भाग लिया था. उसके बाद वो प्रतिस्पर्धी क्रिकेट से दूर हैं. हालांकि अच्छी बात यह है कि रोहित तीन हफ्ते से ट्रेनिंग कर रहे हैं. रोहित अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर वनडे सीरीज में खेल सकते हैं. 

रोहित शर्मा ने तो फिटनेस टेस्ट पास्ट कर लिया है. अब विराट कोहली भी आने वाले दिनों में फिटनेस टेस्ट देने के लिए बेंगलुरु आ सकते हैं. कोहली फिलहाल लंदन में हैं और वो रोहित शर्मा की तरह ही आईपीएल 2025 के बाद से प्रतिस्पर्धी क्रिकेट से दूर हैं. हाल ही में उन्होंने लंदन में फिर से प्रैक्टिस शुरू की है.

...तो इंडिया-ए के लिए खेलते दिखेंगे ROKO
अभी ये पता नहीं चला है कि विराट कोहली किस तारीख को फिटनेस टेस्ट देने सीओई आएंगे. रिपोर्ट्स के मुताबिक रोहित-कोहली (ROKO) ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले इंडिया-ए टीम की ओर से वनडे सीरीज में भाग लेना चाहते हैं. इंडिया-ए को 30 सितंबर, 3 अक्टूबर और 5 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया-ए के खिलाफ कानपुर में तीन वनडे मुकाबले खेलने हैं. अगर ऐसा है तो विराट कोहली जरूर इसी महीने सीईओ में आकर फिटनेस टेस्ट देंगे.

